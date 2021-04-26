تسبيقات بنك المغرب تفوق 77 مليار درهم

أورد بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه ضخ ما مجموعه 77,4 مليارات درهم؛ منها 33,9 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,5 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 3,8 مليارات درهم؛ بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 25,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 21 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 أبريل).