تسجيل تراجع بالقيم المتوسطة للتجارة الخارجية

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الأرقام الاستدلالية السنوية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية قد سجلت خلال سنة 2020 انخفاضا يقدر بـ5,0 بالمائة بالنسبة للواردات وبـ2,0 بالمائة بالنسبة للصادرات، مقارنة مع سنة 2019.

وحسب المندوبية، فإن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات انخفاض بـ 7,7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2019 .

وجاء في المذكرة أن هذا التراجع يعود أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ “الطاقة وزيوت التشحيم” بـ30,3 بالمائة، وفي “مواد الاستهلاك” بـ 5,3 بالمائة، وفي “أنصاف المنتجات” بـ4,0 بالمائة، وفي “مواد التجهيز الصناعية” بـ2,0 بالمائة، وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ28,9 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي ارتفاعا في “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ 1,2 بالمائة.

وفيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته انخفاضا بـ0,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، مقارنة مع الفصل نفسه من السنة السابقة.

وبحسب الوثيقة ذاتها، قد نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في “مواد التجهيز الصناعية” بـ2,7 بالمائة، وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ2,7 بالمائة، وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ5,3 بالمائة، وفي “الطاقة وزيوت التشحيم” بـ29,3 بالمائة.

أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لـ”مواد التجهيز الفلاحية” و”أنصاف المنتجات” و”مواد الاستهلاك”، فقد سجلت ارتفاعا على التوالي بـ11,7 بالمائة و1,6 بالمائة و1,9 بالمائة، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات.