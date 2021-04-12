تسجيل حالتي انتحار في يوم واحد بإقليم وزان‬

سجلت، يوم الاثنين، حالتا انتحار في كل من جماعة أسجن وجماعة ونانة، التابعتين لإقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر قريبة من الواقعتين لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وفي تفاصيل الحادثين، أفادت مصادر بأن فتاة في مقتبل العمر عُثر عليها معلقة بحبل وسط منزل أسرتها في دوار “أولاد علي” في جماعة ونانة في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.

كما اختارت فتاة قاصر الطريقة نفسها لوضع حد لحياتها بمنزل أسرتها بدوار عساوة في جماعة أسجن، بسبب خلاف عائلي.

وتبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية وزان، فتحت عناصر الدرك الملكي أبحاثا وتحريات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انتحار الهالكتين.