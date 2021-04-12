تسجيل حالتي انتحار في يوم واحد بإقليم وزان‬

سجلت، يوم الاثنين، حالتا انتحار في كل من جماعة أسجن وجماعة ونانة، التابعتين لإقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر قريبة من الواقعتين لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وفي تفاصيل الحادثين، أفادت مصادر بأن فتاة في مقتبل العمر عُثر عليها معلقة بحبل وسط منزل أسرتها في دوار “أولاد علي” في جماعة ونانة في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.
كما اختارت فتاة قاصر الطريقة نفسها لوضع حد لحياتها بمنزل أسرتها بدوار عساوة في جماعة أسجن، بسبب خلاف عائلي.
وتبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية وزان، فتحت عناصر الدرك الملكي أبحاثا وتحريات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انتحار الهالكتين.
فقر الجيب و العقل و الروح، الضياع، الحكرة، الادمان، الاحساس بالدونية و النقص، الغضب، غياب العدل و الكرامة و الحرية، عدم الاحساس بالانتماء للوطن او المجتمع، الخوف من المستقبل…
كلها اسباب، اضافة الى اسباب، اخرى تجعل المغربي الذي يعيش وضعية هشاشة مادية او معنوية، قريبا جدا من قرار الانتحار.
فحب الحياة فطرة، و من يفقد حب الحياة و يقدم على قتل نفسه، كن على يقين انه فقد ما يربطه بالحياة، و هو الاحساس بقيمته كانسان، اي فقد كل شيء.
يا ربي السلامة والعافية شفشاون وزان أش واقع فيهم واش كل نهار شي واحد كينتاحر. غريب غريب غريب. شي حاجة كاينة فهاد المدينتين الحبيبتين. نسأل الله السلامة والعافية. رمضان مبارك سعيد للجميع.
انبئكم وااكد لكم يوما ما سوف تسمعون انتحارات جماعية اما على اليابسة او فالبحار لان الجوع والحكرة وتهميش أصبح المواطن لا يتحمل ولا أحد يلتفت له أصبح كالقنبلة الماءقتة وحتى مواضيع الجزائر لن تخفف عنه معاناته بل زادته ازمات نفسية قلبونا على شي حل احسن من افساد قلوبنا بالحقد والكراهية والعنصرية والعصبية
ما يقع بإقليم وزان بالذات يثير التساؤل. لماذا كثر الانتحار في هذه المنطقة؟ ألم يحن الوقت أن يحاول المختصون والمسؤولون فهم الأسباب من أجل إنقاذ الأرواح؟؟؟؟؟؟ ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله ..الله يتجاوز عليهم ويرحمهم ويغفر لهم يارب…يبدو أن مناطق محور وزان الشاون تعرف تصاعد وتنامي خطير لظاهرة الانتحار وبشكل ملفت حتى أصبح يرتبط اسم شفشاون بعاصمة الانتحار بالمغرب …مدينة جميلة ورائعة شانها شأن وزان ونواحيهما…لكن للأسف الهشاشة والفقر وغياب الوازع الديني والوعي …من بين الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث الأليمة ..الله يحد الباس ورمضان مبارك كريم .