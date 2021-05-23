تسجيل رابع حالة غرق في أم الربيع خلال أسبوع

أمرت النيابة العامة المختصة بسطات، الأحد، بإجراء تشريح طبي عند الضرورة على جثة شاب لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما قضى نحبه غرقا بمياه نهر أم الربيع على مستوى غابة “الظهرة” بمزارع دوار أولاد سي مسعود نواحي البروج بإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك “أ.ج”، المزداد سنة 2004 بالبروج، لقي مصرعه غرقا في مياه نهر أم الربيع بمنطقة أولاد سي مسعود، الذي قصده رفقة أصدقائه في رحلة ترفيهية، وذلك في ظروف شكلت محضرا لدى الضابطة القضائية بأولاد فريحة سرية سطات.

وانتقل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد فريحة سد المسيرة وممثل عن السلطة المحلية إلى عين المكان، حيث أشرفوا على انتشال جثة الهالك ومعاينتها، حسب الاختصاص، قبل توجيهها نحو قسم حفظ الجثث بسطات، قصد المعاينة أو التشريح عند الاقتضاء لفائدة البحث التمهيدي الاعتيادي في مثل هذه الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن حالات الغرق بنهر أم الربيع نواحي سطات والحدود المجاورة لمنطقة الرحامنة على مستوى مشرع بن عبو، بلغت أربع حالات في ظرف أسبوع، تعود إلى شاب عسكري ينحدر من بنجرير قضى الأحد الماضي، وتلميذين ينحدران من كل من بنجرير وسكورة توفيا غرقا يوم الخميس الماضي.