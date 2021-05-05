تسجيل هزة أرضية بـ3 درجات بإقليم ورزازات

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر، الأربعاء، بإقليم ورزازات.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة ويسلسات التابعة لإقليم ورزازات وقعت على الساعة الثالثة زوالا و26 دقيقة و16 ثانية بتوقيت غرينيتش.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.623 درجة شمالا وخط الطول 7.044 درجة غربا.