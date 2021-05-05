تسجيل هزة أرضية بـ3 درجات بإقليم ورزازات

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر، الأربعاء، بإقليم ورزازات.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة ويسلسات التابعة لإقليم ورزازات وقعت على الساعة الثالثة زوالا و26 دقيقة و16 ثانية بتوقيت غرينيتش.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.623 درجة شمالا وخط الطول 7.044 درجة غربا.
الله يلطف نسأل السلامة والعافية
اللهم احفظ بلدنا الحبيب من الزلازل و شرها. توحشنا درعة، أيت ساون، أكدز و كل مناطق زاكورة الإقليم الذي استقل عن ورزازات منذ سنوات!ورزازات كانت كتخلع بمساحتها الشاسعة!
اللهم نسألك اللطف والسلامة …أصبحت الهزات الأرضية كثيرة مؤخرا…أغلبها بمنطقة الريف..اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ..
اللهم احفظنا بحفظك وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين. اللهم ربي نسألك اللطف عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر. اللهم احفظ وطننا الحبيب من كل مكروه ووفقنا جميعا لما يرضيك ياذى الجلال والإكرام.