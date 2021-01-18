تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجات بإقليم أزيلال

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الاثنين، بإقليم أزيلال.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة زاوية أحنصال، وقعت على الساعة الثامنة مساء و58 دقيقة و17 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 8 كلم عند التقاء خط العرض 31.909 درجة وخط الطول -5.963 درجة.