الدريوش يشهد هزة أرضية بقوة 4.3 درجات

الدريوش يشهد هزة أرضية بقوة 4.3 درجات
صورة: أرشيف
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 18:22

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,3 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت على الساعة الرابعة زوالا و52 دقيقة و3 ثوان (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا وخط الطول 3.580 درجة غربا.

إقليم الدريوش المعهد الوطني للجيوفيزياء زلزال هزة أرضية

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‫تعليقات الزوار

1
  • mohsn
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 18:46

    في الحسيمة أيضا، نسأل الله السلامة.. كل هزة تذكرني بما حدث في 2004.. نسال الله السلامة

    8
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