الدريوش يشهد هزة أرضية بقوة 4.3 درجات

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,3 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت على الساعة الرابعة زوالا و52 دقيقة و3 ثوان (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا وخط الطول 3.580 درجة غربا.