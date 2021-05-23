تسجيل هزتين أرضيتين في الدريوش بمنطقة الريف

تسجيل هزتين أرضيتين في الدريوش بمنطقة الريف
صورة: أ.ف.ب
الأحد 23 ماي 2021 - 11:01

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين، بلغت قوتهما 4,3 و4,4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأحد، في إقليم الدريوش بمنطقة الريف.

وأوضحت شبكة المراقبة والإنذار الزلزالي أن هاتين الهزتين، حدد مركزهما في عرض إقليم الدريوش، وقعتا بين الساعة السابعة والثامنة بالتوقيت المغربي.

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأولى وقعت على عمق 12 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.585 درجة شمالا وخط الطول 3.584 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 23 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.553 درجة شمالا وخط الطول 3.561 درجة غربا.

إقليم الدريوش الإنذار الزلزالي المعهد الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية

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‫تعليقات الزوار

2
  • [email protected]
    الأحد 23 ماي 2021 - 11:09

    نسأل الله اللطف وان يحمي بلادنا من كل شر الله ويتبت الارض تحت اقدامكم

    1
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  • البهلول الرسول من الله
    الأحد 23 ماي 2021 - 11:09

    بسم اللة الرحمن الرحيم يا أهل الريف فاعلمو إذ زلزلة ألارض زلزلها إن ربك أوحى لها صدقة الله والعضيم أنشرها للخير يا هسبرس فرو إلى الله وابتعذو عن المخدرات و القنب الهندي إني لكم ندير ثم أكرر يا أهل الريف
    إن ربي لا يضلم أحد صدقة الله والعضيم

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