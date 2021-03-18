تسجيل 100 هدف يمنح مكافأة مالية لحمد الله

خص عبد العزيز بغلف، عضو شرفي بنادي النصر السعودي، المغربي عبد الرزاق حمد الله بمكافأة قدرها 100 ألف ريال سعودي، وذلك بعد توقيعه الهدف الـ100 مع الفريق الأصفر.

وغرد بغلف، اليوم الأربعاء، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمد لله تحقيق المئوية، مائة ألف ريال هدية من محبك. سوف يتم تسليمها لك شخصيا”.

وأدرك المعتزل دوليا، الهدف رقم 100 مع النصر، بتوقيعه واحدا من ثلاثية فريقه في شباك العين ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوزعت الأهداف الـ100 لحمد الله مع فريقه السعودي، منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2018/2019، قادما من الريان القطري، بين 67 هدفا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، و20 هدفا في كأس خادم الحرمين الشريفين، و11 هدفا في دوري أبطال آسيا، وهدفين في السوبر السعودي.

وتمكن النجم المغربي من تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في المباراة الواحدة خلال أربع مناسبات، ثم ثلاثة أهداف (هاتريك) في سبع مباريات، بينما وقع ثنائية في 14 مواجهة.

ويتصدر فريقا الرائد والفيحاء قائمة ضحايا نجم النصر، بتوقيعه 10 أهداف في مرمى كل منهما، ثم اتحاد جدة والتعاون بـ7 أهداف في شباك كل فريق.

وزار حمد الله، البالغ من العمر 30 سنة، شباك الرباعي الهلال وضمك والاتفاق والوحدة في 5 مناسبات لكل فريق.