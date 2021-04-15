تسجيل 34 حالة حرجة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 596 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد و438 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و554 ألف شخص.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و174 ألفا و449 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 504 آلاف و260 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020؛ فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 490 ألفا و366 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8927 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (376)، والرباط سلا القنيطرة (53)، ومراكش-آسفي (52)، وسوس ماسة (26)، وطنجة تطوان الحسيمة والعيون-الساقية الحمراء (22 بكل جهة)، وجهة الشرق (15) وكلميم واد نون (11) وبني ملال خنيفرة (9)، والداخلة وادي الذهب ودرعة تافيلالت (4 بكل جهة)، وجهة فاس مكناس (حالتان).

وتتوزع حالات الوفاة على جهات الدار البيضاء-سطات وكلميم واد نون (حالتان بكل جهة)، وجهة مراكش آسفي والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب (بحالة وفاة واحدة بكل جهة).

وحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1386,5 إصابات لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة؛ فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4967 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 438 حالة؛ 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و227 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13,9 في المائة.