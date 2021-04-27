تسجيل 50 حالة حرجة لكورونا خلال يوم واحد‎

بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة لكورونا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 344 حالة، 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و185 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.
أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 11 في المائة.
وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و808 آلاف و303 أشخاص.
وأشارت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و233 ألفا و682 شخصا.
وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 509 آلاف و972 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 496 ألفا و31 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9005 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (334)، والرباط سلا القنيطرة (55)، ومراكش آسفي (33)، وطنجة تطوان الحسيمة (18)، والداخلة وادي الذهب (13)، والعيون الساقية الحمراء (14)، وجهة الشرق (8)، وجهة بني ملال خنيفرة (4)، وجهة سوس ماسة (11)، وجهة درعة تافيلالت (9)، وكلميم واد نون (6)، وفاس مكناس (2).
كما تتوزع حالات الوفاة على حالتين بجهة طنجة تطوان الحسيمة وحالة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء- السطات ومراكش آسفي والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون.
وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1402,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4936 حالة.
بعد رؤية ما يقع مع ساكنة الهند والناس اصبحت تموت بالشوارع اختناقا بعد الإصابة بكورونا والسبب الرئيس تجمعات من اجل اعياد دينية سالات الهضرة. علما ان الهند من اكبر مصدري اللقاح للعالم. الحل الوحيد اخواني هو الاخذ بالتجربة الصينية أي الحجر ثم الحجر للاسف ليست هناك الصرامة اللازمة من طرف المخزن وبالاحرى تعبت السلطات فالناس عندنا غير ملتزمين. ارجو من الله ان لا تقوم الحكومة بخطإ جسيم برفع الحجر تحت ظغط بعد المتظاهرين المغرر بهم
الشعب ولا باغي يخدم باغي خدمة باغي باش يعيش باغي داك الأب شنو يدخل على وليداتو أصلا المغرب فيه الفقر و انعدام الشغل فما بلك ب وقت كورونا نحن تهدينا من هاد أخبار نفسيا اكثر الوقت عطات لكروش الحرام و أصحاب المشاريع الكبرى اما المواطن يعاني المر انا وليت كنتسلف باش نطفي الغضب الله ياخد فيكم الحق شي طلقتولو يخدم شي حابسين عليه باب رزقو
50 حالة حرجة لا بد أن أرقام الاصابات أعلى وبكثييييييييير بالمغرب لان التحاليل المجراة هزيلة ولو اننا قمنا بإنجاز 400 الف تحليلة وأكثر كما هو الحال بايطاليا بدل 4 الف التي يجروها بالمغرب لوجدوا اعداد هائلة…. ايمان المغاربة وصبرهم هو سلاحهم لك الله يابلادي
ادا.اخدنا.بالاعتبار..ان.السلالة.البريطانية..B.1.1.7..تنتشر. ,/ 70.اكتر.من.السلالة.في.الهند..!!!فرقم…../. 50.متواظع.جدا.جدا…الهند.لقحت.17..مليون..رغم.دالك.وقعت.الكارتة…وانهارت المنصومة.الصحية..فما.بالك.بالمغرب..البعيد.. وجاء.البجدي..تسونامي..دمر..القليل.الموروت..
السلام عليكم
الى صاحب التعليق المسمى ‘’ الحقيقة ”
امثالك من الموضفين هم فقط من ينادون بالحجر.
أنت شهريتك طالعة نورمال غدي تبغي الحجر.
والناس لي معندهاش غدي تقسمو معاهم المانضة.
سير الله يعفو عليك نتا غير داوي خاوي…
سبحان الله كتقولو لناس انخفظات الحالات والبعض كيتهاون ولكن ماكتقولو بحال هذ الخطورة 50 حالة حرجة فيوم واحد ويعلم الله شحال تكونطاميناو واللهم عافينا يارحيم لطفك يارحيم
الحمد لله لما نخفض الوباء ، وعلينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة