تسجيل 50 حالة حرجة لكورونا خلال يوم واحد‎

بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة لكورونا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 344 حالة، 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و185 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 11 في المائة.

وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و808 آلاف و303 أشخاص.

وأشارت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و233 ألفا و682 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 509 آلاف و972 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 496 ألفا و31 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9005 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (334)، والرباط سلا القنيطرة (55)، ومراكش آسفي (33)، وطنجة تطوان الحسيمة (18)، والداخلة وادي الذهب (13)، والعيون الساقية الحمراء (14)، وجهة الشرق (8)، وجهة بني ملال خنيفرة (4)، وجهة سوس ماسة (11)، وجهة درعة تافيلالت (9)، وكلميم واد نون (6)، وفاس مكناس (2).

كما تتوزع حالات الوفاة على حالتين بجهة طنجة تطوان الحسيمة وحالة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء- السطات ومراكش آسفي والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1402,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4936 حالة.