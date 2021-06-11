تسرب مادة كيميائية يرسل عاملات إلى المستعجلات

تسرب مادة كيميائية يرسل عاملات إلى المستعجلات
صورة: أرشيف
الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:02

نقلت سيارات إسعاف، صباح الجمعة، حوالي 60 عاملة من معمل متخصص في إعادة تدوير الملابس المستعملة ببني أنصار إقليم الناظور، صوب مستعجلات مستشفى الحسني بعد إصابتهن بحالة اختناق.

وشهدت المنطقة المحاذية للمعمل، منذ ساعات، حالة استنفار قصوى بعد تدخل مختلف الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف التي ظلت تنقل العاملات بشكل مستمر صوب المستشفى.

وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها هسبريس، فإن تسرب مادة كيميائية خطيرة بالمعمل كان وراء إصابة العاملات بحالة الاختناق خلال مزاولة عملهن، ويجهل إلى حد الآن نوعية المادة المسربة.

وفي اتصال هاتفي بنسرين العامري، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بالناظور، قالت إن الوضع الصحي للعاملات مستقر حاليا بعد تدخل مختلف الأطقم الطبية في عمليات إسعافهن.

وأضافت المتحدثة إلى هسبريس أن طاقما طبيا متخصصا بالمستشفى يشرف حاليا على التحقق من نوعية المادة الكيميائية التي استنشقتها العاملات المصابات، نافية أن يكون الأمر متعلقا بأي انفجار في المعمل.

الناظور مادة كيميائية مستشفى الحسني معمل كرامة روسيكلاج

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‫تعليقات الزوار

7
  • درويش
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:16

    هدا حال الفقير و طالب معاشو والمستفيد الأكبر هو صاحب المعمل الحمد الله تعالى الذي خلق الموت

    12
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  • الشيباني
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:25

    شفت هاد الكوارت تيوقعو غير في ورشات الملابس ….داك النهار غرق اليوم اختناق لولا لطف الله… زيرو معانا شوية حياة المغربي ولات رخيصة لهذه الدرجة.

    15
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  • مواطنة مغربية
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:27

    سيفتح تحقيق حول ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات ثم سيبقى التحقيق مفتوحا الى ما لا نهاية على غرار باقي التحقيقات التي تخص حوادث ذهب ضحيتها العشرات
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    14
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  • نورالدين المعتدل
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:43

    زعما متكونش كرونا في حلة جديدة

    -16
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  • mjbenaouisse
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:44

    أغلبية المعامل في المغرب خدامين بلا أدنى شروط الوقاية وهادشي معروف بلاما نغطيو الشمس بالغربال

    12
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  • يونس حجاج
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:45

    لا حول ولا قوة الا بالله

    نتمنى الشفاء العاجل للمصابين

    20
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  • N.H
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 14:52

    بغض النظر عن الحادث و أسبابه….من خلال المقال إستنتجت بأن هذا المعمل لا يشغل سوى الإناث و هذا مثل واحد من الآلاف أين هم الجمعيات المتمرقة المطالبة بالمساواة بين الرجل و الأنثى!!!؟؟؟فما نراه في الواقع عكس ما يروج له لقد إستحودت الأنثى على جميع المجالات تاركة الرجل يتخبط في البطالة وووو

    8
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