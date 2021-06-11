تسرب مادة كيميائية يرسل عاملات إلى المستعجلات

نقلت سيارات إسعاف، صباح الجمعة، حوالي 60 عاملة من معمل متخصص في إعادة تدوير الملابس المستعملة ببني أنصار إقليم الناظور، صوب مستعجلات مستشفى الحسني بعد إصابتهن بحالة اختناق.

وشهدت المنطقة المحاذية للمعمل، منذ ساعات، حالة استنفار قصوى بعد تدخل مختلف الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف التي ظلت تنقل العاملات بشكل مستمر صوب المستشفى.

وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها هسبريس، فإن تسرب مادة كيميائية خطيرة بالمعمل كان وراء إصابة العاملات بحالة الاختناق خلال مزاولة عملهن، ويجهل إلى حد الآن نوعية المادة المسربة.

وفي اتصال هاتفي بنسرين العامري، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بالناظور، قالت إن الوضع الصحي للعاملات مستقر حاليا بعد تدخل مختلف الأطقم الطبية في عمليات إسعافهن.

وأضافت المتحدثة إلى هسبريس أن طاقما طبيا متخصصا بالمستشفى يشرف حاليا على التحقق من نوعية المادة الكيميائية التي استنشقتها العاملات المصابات، نافية أن يكون الأمر متعلقا بأي انفجار في المعمل.