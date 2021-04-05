صدمة لمستخدمي فيسبوك.. تسريب بيانات نصف مليار مشترك من بينهم 18.9 مليون حساب مغربي.
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تعليقات الزوار1
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الحمد لله هادي تقريبا سبع سنوات حذفت حسابي من هذا التخربيق….
قمت بالحذف وتوصلت برسالة الكترونية تنبهني بأن حسابي في طور الإغلاق نهائيا إلا في حالة إعادك فتحه من جديد، فسيُشغَّل اتوماتيكيا وذلك في مدة أسبوعين، أما إذا انقضت هذه المدة فبإمكاني قبول التعازي في اختفاء حسابي نهائياًّ.
الله على راحة !!!!