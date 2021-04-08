وزارة الصحة تكشف توصل المغرب بشحنة جديدة من "لقاح كورونا"

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس ضمن بلاغ صادر عنها، أن المغرب تلقى الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” بموجب آلية “كوفاكس”.

وأوضحت الوزارة أن المغرب تمكن، بفضل نظام “كوفاكس”، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد فيروس “كوفيد-19″، والتي تمثل جزءا من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصة تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير الماضي بتوجيهات من الملك محمد السادس.

وذكرت الوزارة، في البلاغ نفسه، أن المغرب شارك في آلية “كوفاكس” التي وضعها “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي؛ بالإضافة إلى شركاء آخرين.

ويتعلق الأمر، وفق وزارة الصحة المغربية، بمبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أيضا إلى أن برنامج “كوفاكس” مكن، حتى الآن، أكثر من 100 دولة مشاركة من الاستفادة من الولوج السريع والعادل إلى جرعات اللقاحات الآمنة والفعالة، والمعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي ستغطي ما يصل إلى 20 بالمائة من سكان كل بلد، وذلك بالرغم من الطلب الكبير وقلة توفر اللقاحات.