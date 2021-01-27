تسمية شارع بالرباط "الشيخ زايد بن سلطان"

صادق مجلس مقاطعة السويسي بالرباط بإجماع الأعضاء على تسمية شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عوض شارع “خلوية” في العاصمة.

وتعكس هذه التسمية العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، والتي تجلت في الفترة الأخيرة بقرار أبو ظبي فتح قنصلية لها في قلب الصحراء المغربية.