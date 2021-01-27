تسمية شارع بالرباط "الشيخ زايد بن سلطان"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:09
صادق مجلس مقاطعة السويسي بالرباط بإجماع الأعضاء على تسمية شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عوض شارع “خلوية” في العاصمة.
وتعكس هذه التسمية العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، والتي تجلت في الفترة الأخيرة بقرار أبو ظبي فتح قنصلية لها في قلب الصحراء المغربية.
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nous avons le plaisir d’avoir ce nom dans notre cultures dans nos boulevards, mais il faut avoir même les noms de nos grands responsables à même niveau