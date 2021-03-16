تشاؤم زامبي بسبب ملعب مباراة "نكانا" والرجاء

عبر أنصار نكانا الزامبي عن تشاؤمهم من إجراء مباراة فريقهم أمام الرجاء الرياضي، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، بملعب “لوفي مواناواسا” في مدينة ندولا، عوض ملعب “شيلاتا” في مدينة كيتوي حيث اعتاد النادي استقبال خصومه.

وما إن أعلنت إدارة نادي نكانا عن إجراء المباراة على أرضية ملعب “لوفي”، حتى تهاطلت تعليقات الأنصار الذين تساءلوا عن سبب نقل اللقاء إلى ملعب آخر غير الملعب الخاص بالنادي (فارق ساعة من الزمن عبر السيارة)، معتبرين أن ذلك خطوة نحو الهزيمة، خصوصا وأن فريق نكانا يحقق حاليا رقما قياسيا في عدد المباريات القارية التي لم ينهزم فيها على أرضية ملعبه.

ورجحت مصادر إعلامية تحدثت لـ”هسبورت” أن يكون قرار إدارة النادي نقل مباراة فريقها أمام الرجاء الرياضي إلى ملعب خارج قواعده، راجعا إلى عدم استجابة ملعب “شيلاتا” لدفتر التحملات الخاص بـ”الكاف” في ما يتعلق بالإضاءة، خصوصا وأن المباراة ستجرى مساء.

وكان نادي نكانا قد انهزم في الجولة الأولى أمام نادي بيراميدز المصري بثلاثية نظيفة، فيما حقق الرجاء الرياضي فوزا على نادي نامونغو التنزاني بهدف نظيف.

وتجرى المباراة بين الرجاء الرياضي ومضيفه نكانا الزامبي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم غد الأربعاء ابتداء من الخامسة مساء.