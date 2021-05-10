تشديد التنقل من وإلى مدينة فاس طيلة أسبوع

تشديد التنقل من وإلى مدينة فاس طيلة أسبوع
صورة: هسبريس
الإثنين 10 ماي 2021 - 19:15

أعلن مركز القيادة والتتبع لكوفيد-19 بجهة فاس مكناس، مساء اليوم الاثنين، عن تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس، وذلك في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لوباء كوفيد -19.

وقال المركز في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات مركز القيادة والتتبع لكوفيد-19 المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بمقر ولاية فاس-مكناس بتاريخ 10 ماي الجاري.

وأضاف مركز القيادة والتتبع لكوفيد -19 أن اتخاذ هذا القرار يأتـي بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة المدرسية، وفي ظل الظرفية التي تعرفها بلادنا جراء جائحة كوفيد- 19.

كما جاء اتخاذ هذا القرار، حسب المصدر نفسه، بالنظر لتمديد حالة الطوارئ الصحية على صعيد تراب المملكة إلى غاية 10 يونيو 2021 ، وفي إطار التقيد واحترام التدابير الاحترازية للتصدي لوباء كورونا المستجد.

و تقرر، يضيف المصدر ذاته، تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس بالنسبة للمواطنات والمواطنين، خلال الفترة من 11 إلى 16 ماي، وذلك بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي مسلمة من طرف السلطات المحلية مرفوقة بشهادة التلقيح ضد كوفيد 19 يتم تحميلها من موقع liqahcorona.ma أو نتيجة سلبية لعينة من تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.

كما أهاب مركز القيادة والتتبع لكوفيد-19 بجهة فاس بكافة المواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية و الانخراط بكل مسؤولية في احترام الإجراءات و التدابير الوقائية.

تشديد التدابير الاحترازية عطلة عيد الفطر فاس كوفيد 19‬

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