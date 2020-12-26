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‫تعليقات الزوار

4
  • amin sidi
    السبت 26 دجنبر 2020 - 19:28

    سلام :الله سبحانه خلق الانسان في احسن صورة وخلق الطبيعة جميلة.
    واجمل مفيها هي المراء

    5
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  • إلى Amin sidi
    السبت 26 دجنبر 2020 - 23:41

    إلى Amin sidi.أنت لست دبلوماسي ولا تعرف من أين تأكل الكتف.اذا أردت أن تحصد لايكات كثيرة يجب أن تقول أجمل ما في الطبيعة هو الذكر ولكن ما دمت قلت أجمل ما في الطبيعة هو المرأة فلن تحصد ولا للايك واحد.هذه مجرد نصيحة مني لك

    10
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  • amin sidi
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 01:06

    سلام جمال الذكور يوجد في الوجوه التي تستحي من الله . ياهدا

    -7
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  • الزنزانة خالد
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 15:43

    لم أكن أعلم بانك تتعاطى لفن التشكيل و هدا خبر سرنى كثيرا. اتمنى لك التوفيق وسوف أقوم بزيارتك قريبا لنحيي دكريات الزمان الجميل.

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