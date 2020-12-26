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تعليقات الزوار4
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سلام :الله سبحانه خلق الانسان في احسن صورة وخلق الطبيعة جميلة.
واجمل مفيها هي المراء
إلى Amin sidi.أنت لست دبلوماسي ولا تعرف من أين تأكل الكتف.اذا أردت أن تحصد لايكات كثيرة يجب أن تقول أجمل ما في الطبيعة هو الذكر ولكن ما دمت قلت أجمل ما في الطبيعة هو المرأة فلن تحصد ولا للايك واحد.هذه مجرد نصيحة مني لك
سلام جمال الذكور يوجد في الوجوه التي تستحي من الله . ياهدا
لم أكن أعلم بانك تتعاطى لفن التشكيل و هدا خبر سرنى كثيرا. اتمنى لك التوفيق وسوف أقوم بزيارتك قريبا لنحيي دكريات الزمان الجميل.