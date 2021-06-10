تشيلسي يتطلع إلى ضم حكيمي من إنتر ميلان

يتطلع نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة “سكاي سبور إيطاليا”، أمس الأربعاء، إن تشيلسي سيقدم 60 مليون يورو للإنتر ولاعبا من أجل الظفر بخدمات حكيمي.

وأكدت الشبكة الإعلامية أن “البلوز” سيعرض أحد لاعبيه: أندرياس كريستنسن، أو إيمرسون بالميري، على “النيراتزوري” للتعاقد مع “أسد الأطلس”.

وينتهي عقد كريستنسن مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل، علما أنه أصبح خارج خطط الألماني توماس توخيل، مدرب بطل أوروبا.

أما بالميري، فكان مطلوبا من الإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب السابق للإنتر، قبل رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في مفاوضات متقدمة، في الأيام الأخيرة، للفوز بصفقة حكيمي، حيث قدم 60 مليون يورو، بينما يرغب الإنتر بـ80 مليونا.