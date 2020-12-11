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تعليقات الزوار55
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الله يرحمو ويجعل الجنة مثواه هو و امواتنا اجمعين ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون
نلت محبة الله ومحبة المغاربة قاطبة كل أكف الضراعة رفعت إلى الله عز وجل أن يرحمك برحمته التي وسعت كل شيء
يعجز اللسان عن الوصف وعن مدى فقداننا فيك ..إن العين لتدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا مايرضي ربنا رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون…
الله يرحموا ويجعل مثواه الجنة ويصبر المغاربة فيه
السلام عليكم. الله يرحم الفقيد ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.هناك مجموعة من الرجال في هذه الجنازة لم يضعوا الكمامات وإن انتشر الوباء بينهم سيقولون أن الحكومة هي السبب في انتشاره وليس هم اللذين لم يضعوا الكمامات
شعب ذيالنا ضروري من الهراج وزحام… سيد توفى دعيو ليه بالرحمة والمغفرة,, علاش هاد تجمعات !!؟ ؟ وبالخصوص فهاد ظرفية …
لله ما أعطى ولله ما أخذ الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن لله وإنا إليه راجعون
ظاهرة غير صحية توغلت عند المغاربة هذا التصوير بالهواتف …اش باغي اصور…تفواااااا على بنادم…الله يرحم سي الغماري و صبر عائلتو و اصحابو.
كان متحمس بزاف ومنفعل ضد من لايحترم نصائح كورونا ونسى ان هاد القوم ماخاصش تسوق ليهم حفاظا على صحة القلب لكن قلبهم لم يصمد .تحية لعائلته
عزاؤنا لاسرة الفقيد وللشعب المغربي ولجميع الاعلاميين وعلى رأسهم اعلاميو دوزيم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ونا لله وان اليه لراجعون
إنا لله و إنا إليه راجعون و اللهم ارحم أخانا صلاح الدين رحمة واسعة و اغفر له جميع ذنوبه و أبدله مكان ذنوبه حسنات و أدخله فييح جناتك. الله يصبر ميمتو و مراتو و وليداتو و جميع أهله.
خونا صلاح الدين ما شفنا منو غير الخير كان كيبح صوتو و هو كيحاول بلغة المغاربة يوصل خصوصا للناس اللي كبار و الناس اللي مكيعرفوش كيفاش يديرو الإحتياطات و يتجنبو العدوى. مشا و فارق الحياة و المغرب كلو كيبغيه الصغير و الكبير من المغاربة اللي فلبلاد و المتغربين.
الله يرحمو و يوسع عليه، غادي نفتاقدوه الله يصبر الأهل ديالو و يصبرنا معاهوم واخا مكنعرفوهش شخصيا، و لكن يكفي أنه مغربي و كان كيبغي الخير لخوتو لمغاربا.
الموت قريبة جدا لكل إنسان فنسأل الله لنا و لكم الهدى و الصلاح و التقى. سعداتك أفاعل الخير
و الله المغاربةُ يتعاطفون مع مَن يساعدُهم في أبسطِ شيءٍ و لا ينسَوْنَ خيرَهُ،، سمعتُ الناسَ الذين حضروا إلى باب مستودعِ الأمواتِ يقولونَ : هو الذي عمِل على توعيةِ الناسِ كيف تَستفيدُ من الشباكِ لما وُزعتْ مساعداتُ كورونا،،و هو الذي فتح أعينَنا على التعامل مع الظرفية الأولى للحَجر
l amour des gens ne s acheté pas salah a eu cette chance .les marocains l aiment tout simplement. nous sommes a dieu et a lui nous retournons .
رحم الله الفقيد. ..لماذا لا يتم احترام التدابير الاحترازية؟ لا نريد مزيدا من الضحايا. .قليلا من العقل و التعقل و الرزانة حتى في المواقف العصيبة. .نعرف حب الناس للرجل لكن فلنفكر في المستقبل. .
انا لله وانا اليه رجعون رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته
الله يرزق اهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان ورزق دويه جميل الصبر والسلوان
إنا لله إنا إليه راجعون
رحمك الله وادخلك فسيح جنانه ..كان رجلا غيورا على ابناء بلده وعلى بلده اراده الله ان يتغمده برحمته وهو في اوج عطائه ويترحم عليه كل المغاربة من شمال المغرب الى جنوبه … كان لنا موعد معه كل ليلة يطل علينا بحماسه الصادق …الله يرزق ذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه واجعون.
حسبنا الله ونعم الوكيل شي كايبكي وشي كايصور شنو هاد القلوب لي رجعات عند الناس
السلام عليكم ورحمة الله .رحم الله الفقيد صلاح الدين الغماري واسكنه الله فسيح جنا
الله يرحمو واغفر ليه.ولكن الإزدحام والجوقة والكمامة والو. علاااااش!؟؟
tout le monde photographie!!!!
c'est du n'importe quoi..
رحم الله الفقيد ان لله وان اليه راجعون . كين بعض المعلقين ديما سلبيين (اخت رشيدة ) اراءهم ديما فيها الشكوى لله احفظ يريت شي نهار احمد الله
رحمه. الله. رحمتاً. واسعتاً. ويصبر ءهله بالصبر والسلوان
رحم الله الفقيد و ادخله فسيح جنانه
انا لله و انا اليه راجعون
كان مواطن مغربي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى
رحمه الله
باسمي وباسم عائلتي الصغيرة والكبيرة اعزي عائلة الفقيد إنا لله وإنا إليه راجعون انا حزين
لله ما اعطى ولله ما أخد ولاحول ولا قوة الا بالله العلي القدير انا لله وانا اليه راجعون ربي انا لانسالك رد القضاء بل نسالك اللطف فيه اللهم ارجمه واحسن اليه وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله واجعله ممن رضيت عنهم واكرمتهم بالجنة يوم لقائك وارزق اهله الصبرو السلوان في الحقيقة انه لرزء فادح
موت الفجأة سهل على صاحبه لكن صعيب على أسرته. هاد الخبر جاء كالصاعقة لكن قدر الله وما شاء فعل. الأجل وفى وكان مكتاب له يتوفى في الاجل المحدود ولا هروب منه. انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه وثبته عند السؤال واجعل قبره روضا من رياض الجنة والحقنا به مومنين الله يصبر ميمته وباه ووليداته والزوجة دياله وباقي أفراد عائلته. عزاءنا واحد في كل مسلم فقدناه.
انا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة كأنه تفي أحد افراد العائلة و من أقرب الناس إلينا .كنا نتابعه بالقناة الثانية وتعودنا على رؤيته .نحن كذلك افتقداك يا صلاح وكل المغاربة يفتقدونك كنت تدخل بيوتنا بدون استئذان .عبر دوزيم.واصبحت فردا من العائلة لا تعزي فيك أحدا بل تعزي أنفسنا.لان من عاشروك عن قرب وتكلموا معك وجها لوجه .ربما يطفي نار قلوبهم بذكرى أو صورة معك لكن نحن الذين احبوك عن بعد عن طريق الشاشة من يطفي نار فراقك لهم. رحمك الله واسكنك فسيح جنانه مع محمد صلى الله عليه وسلم و مع الشهداء والصالحين امين. لا اله الا الله محمد رسول الله.
ابن الشعب ،احبه الناس . لانه لامس قلوبهم وعقولهم رحمه الله ورحم كل من رحلوا وانا لله وانا اليه راجعون
que dieu à son âme, je vais prier pour toi salah
اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة لا ظالما ولا مظلوما
لقد كسب قلوب جميع المغاربةفالكل صدم بخبر وفاته تغمده الله بواسع رحمته ورزق اهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
لا إله إلا الله.لله ما أعطى.ولله ماأخد.الله يرحمك باصلاح الدين ويجعل مثواك الجنة .والله العظيم أبكانا موتك .فأرقد بسلام .المغاربة كلهم يدعون لك بالرحمة والمغفرة .والله يصبر عائلتك
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ويرزق دويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
كفاءة صحفية عالية، بمستوى ثقافي عالي و لسان فصيح، رجل وسيم و أنيق و بنبرة صوة جميلة، عندما يتحدث بالفصحى كأنه يغرد.
يؤسفني أن كفاءة صحفية مثقفة كهذه، ضيعت سنوات ثمين من العمل في قناة الصرف الصحي 2M.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه.
رحم الله رجلا فرحت بهم الدنيا حين زينها، واستقبلته الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر.
رحم الله الفقيد وغفر له واسكنه فسيح جناته..اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره ….يجب على النساء إلا يتبعون الجنائز هادا مخالف للشرع ….ماشي انا اللي قلتها ولكن رسول الله حدرهن منها
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم ابدله دارا خير من داره واهل خير من اهله وعافيه واعف عنه انك على كل شيء قدير اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين اجمعين آمين والحمد لله رب العالمين
رحمك الله يا صلاح الدين و صبر أهلك…. ما زال صوتك الجهوري المميز يرن في أذني …تذكروا جميعا أننا ننتظر نفس المصير…. الموت
انا لله وانا اليه راجعون ،ستفتقدك قناة 2M لقد كان صحافيا قديرا أعطى الكثير وكسب محبة الجميع ،اللهم ارحمه واركم نزله وارزقه الجنة يارب العالمين .
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك وعفوك وكرمك و ارزق اهله الصبر والسلوان اللهم امين يا رب العالمين
موت صلاح الدين والله أثر فينا بزاف، والله أنا أكتب هذه الكلمات والدموع تتطيح من عينيا. والله ستترك فراغا كبيرا بين زملائك وأفراد اسرتك الصغيرة و الكبيرة. الله يرحمك ويثبتك عند السؤال ويجعل مثواك الجنة وعزاؤنا واحد فيك.وداعا صلاح .
انا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم فقيد وارزق اهله بالصبر . والحمد للّه على نعمة الإسلام.
احبه المغاربة لانه كان حريصا على توعية الناس ضد مخاطر وسبل انتقال كورونا، فعند موته قرر ناس تجاهل نصاءحه وقررو التجمع لتابينه وتعزية اهله و لكنهم تناسو كل نصاءحه التي افنى حياته عليها وهيا تفادي التجمع لتقليل انتقال كورونا. الان مع هد الكم الهاءل من المعزين والمتفرجين اصبح هناك خطر يتهدد امه وعاءلته والناس الدين تقاطرو، غريب هد المغرب
الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان وإن كنا نعتبره من أهلنا حيث ألفناه مدة الحجر دخل الى بيوت المغاربة بعفويته وحرقته على هذه الجائحة
إنا لله وإنا إليه راجعون
تعازينا الخالصة لاسرته الصغيرة والكبيرة وللمغاربة قاطبة نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ،وان يبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
الأيادي لي خاصها تتهز للسماء تدعي ليه بالمغفرة و الرحمة هااااازة الهواتف باش تسجل أشرطة !!!؟؟؟ فين غاديين يا عباد الله ،اقول عباد و انا أشك في في الكلمة ….فين غاديين بهاد العبودية للهاتف !!
اوددييييي!!
رحمة الله عليك يا صلاح
ان لله وان اليه راجعون.رحم الله جميع موتانا المسلمين و اسكنهم فسيح جناته والحقنا الله بهم على شهادة ان لا الاه الا الله محمد رسول الله.
انا لله و انا اليه راجعون، الله ارحموا و يصبر عائلتوا الصغيرة و الكبيرة
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح الجنان.
نموذج للمغربي الوطني المثقف والواعي والحريص على وطنه وابناء وطنه.
هذا الرجل قدوة للصحافيين الذين يحملون رسالة نبيلة تهدف الى الرقي بالوطن والحفاظ على مناعة الوطن ضد الفيروسات الفكرية والبيولوجية والاقتصادية.
بشرى لك سيدي ،
أحبك الناس بسبب اخلاصك للرسالة التي التزمت بها.
جزاك الله خيرا على صبرك وعلى جديتك وعنلك المتواصل في سبيل نجاح رسالتك النبيلة.
هكذا يكون الرجال الرساليون والشخاص المبدئيون.
أنت فخر للمغرب ، وفخر للاعلام المغربي.
رفع الله درجاتك عنده ، وألهم ذويك ومحبيك الصبر والسلوان
وانا للعه وانا اليه راجعون.
رحم الله الفقيد وألهم اهله الصبر والسلوان
نحن الان في وباء. قاتل يحصد الاف من الناس عبر العالم و نحن نرى هذا التجمهر الذي لا يراعي التباعد الاجتماعي الصحي كفانا تهورا قبل ان نفقد اعز الناس الينا بنشر العدوى والفيروس لا ناس مرضى وكبر السن والذين لهم نقص في المناعة
ومن هذا المنبر لقد فقد نا مؤخرا من عائلة اخي من الزوجة ( ام الزوجة وأبيها خلال اسبوع واحد ) لانهم كانوا يقولون ان الفيروس غير موجود ولا يضعون الكمامات ولا يتركون مسافة الامان الى ان اخدوا العدوى ورحلوا الى دار البقاء
اللهمارحم جميع المسلمين
اللهم ارحمه واغفر وأعف عنه وعافه وثبته على السؤال واجعل مقامه الفردوس الأعلى .كان اخا لنا جميعا ابن لكل بيت مغربي .محترم خلوق.اللهما إغفر لنا واجعل مؤواه الجنةانشاء الله.وانا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر وأعف عنه وعافه وثبته على السؤال واجعل مقامه الفردوس الأعلى .كان اخا لنا جميعا ابن لكل بيت مغربي .محترم خلوق.اللهما إغفر لنا واجعل مؤواه الجنةانشاء الله.وانا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين.
بالامس تخطانا ملك الموت لياخذ صلاح الدين..وغدا سيتخطى بعضنا لياخذنا.
المهم في هذه الفاجعة هو الاعتبار…
فهل اعتبرنا?
صلاح الدين لا شك انه كما قال عنه اهله واصدقاؤه ولانزكي على الله احدا
فهل الاشخاص الذين تفاعلوا في هذه الفاجعة وحضروا جنازته هل تساءلوا عن من عليه الدور..بالامس ذهب ادريس اوهاب والكل يشهد له بالخير واليوم ذهب صلاح الدين وغدا?
الا من امن وعمل صالحا…وليست لنا اية حجة امام الله عز وجل.
من كان يتقلد مسؤولية فانه سيسال سؤالا محوريا..وهو ما مقدار مساهمته في نصرة الاسلام..
رحمة الله عليه لقد انتهى أجله كما سينتهي أجلنا يوما ما هاد الدنيا مافيها والو راجعو أنفسكم قبل فوات الأوان يا إخوان