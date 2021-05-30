جنازة ضابط شرطة مغدور

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‫تعليقات الزوار

4
  • khalid
    الأحد 30 ماي 2021 - 17:04

    الله ارحمه ، رجل أمن في المستوى ، ويلزم تطهير هذه المدينة من كل المجرمين ، وينبغي تفتيش كل من يشتبه في حمله للسلاح الابيض ، بل وتقديمه للمحاكمة .

    2
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  • مواطن من المغرب
    الأحد 30 ماي 2021 - 17:06

    بعض المعلقين يظنون ان الفقيد توفي أثناء مزاولة عمله. ذاك الظابط قتل وهو يتجول كمواطن عادي في إحدى الجوطيات بعد نقاش مع احد الباعة هناك.. وهذا يحصل كثيرا مع أولئك الباعة في ذاك الميدان. تجد معظمهم ذو مزاج حاد وقد يتعارك مع زبون ما على اتفه سبب

    4
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  • فاطمة تافراوت
    الأحد 30 ماي 2021 - 17:06

    اللهم ارحمه واغفر له واجعل منزله الجنة
    أنا لله وإنا إليه راجعون

    1
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  • مفربي
    الأحد 30 ماي 2021 - 17:08

    لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته. على الدولة المغربية التدخل سريعا في المجال الأمن الداخلي وتغير سياساتها تجاه السجناء خاصة من هم حكمو بالسرقة الموصوفة والمخدرات والاعتدا… قبل فوات الأوان

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