تصدع قنطرة تاريخية يقلق ساكنة أولاد اكواوش

تسببت الأمطار والسيول الأخيرة في انهيار جزء من قنطرة واد “تخزريت” القريبة من مركز جماعة أولاد اكواوش بضواحي مدينة أبي الجعد، إقليم خريبكة، ما دفع متتبعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، والدعوة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان.

وفي هذا الصدد، قال حسن عنالي، نائب رئيس جمعية لكرارمة​​ للتنمية والتعاون، إن “قنطرة واد تخزريت تاريخية، يعود تشييدها إلى فترة الاستعمار وخضعت لعملية ترميم قبل فترة قصيرة، لكنها تأثرت في الآونة الأخيرة بالسيول الجارفة، مما تسبب في تصدع جدرانها وباتت تشكل خطرا على أرواح مستعمليها”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أضرار القنطرة تنذر بحدوث كارثة إذا لم يتحرك المسؤولون بالسرعة المطلوبة، باعتبارها ممرا حيويا لعدد من ساكنة المنطقة، وتسلكها مجموعة من العربات بمختلف أصنافها”.

وطالب نائب رئيس جمعية لكرارمة​​ للتنمية والتعاون المجلسَ الجماعي بجماعة أولاد اكواوش ومختلف السلطات المعنية، بـ”التحرك العاجل وتوجيه رسالة عاجلة إلى المصالح الوزارية المعنية بالمحافظة على التراث، من أجل معاينة الضرر الظاهرة آثاره على جوانب القنطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة ترميمها وإصلاحها بالكامل”.

وطالب الفاعل الجمعوي بـ”تدارك الأمر وإصلاح القنطرة التي يزداد تصدعها مع مرور الوقت، وذلك بهدف حماية مستعمليها من الخطر الذي قد يتهدد سلامتهم، وحتى لا نجد أنفسنا أمام كارثة جديدة كان من الممكن تجنبها في الوقت المناسب”.