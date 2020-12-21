تصريحات العثماني حول سبتة ومليلية تدفع إسبانيا إلى استدعاء سفيرة المغرب

أثارت تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص عزم المغرب فتح نقاش حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بعد نزاع الصحراء غضب الجارة الشمالية إسبانيا.
واستدعت وزارة الخارجية الإسبانية، الاثنين، على وجه السرعة، كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا، ردا على تصريحات رئيس الحكومة، في حوار صحافي، بشأن ملف سبتة ومليلية.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صحافي، إن مدريد “تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي بلادها”، مضيفة أن الخارجية الإسبانية طلبت توضيحا من السفيرة المغربية بخصوص التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة المغربية أكد، في حوار مع قناة “الشرق”، أن “الجمود هو سيد الموقف حاليا” بخصوص ملف المدينتين المحتلتين، مؤكدا أن الموضوع ظل معلقا منذ 5 إلى 6 قرون مضت.
وردا على سؤال صحافي في الموضوع، أوضح العثماني أن المغرب “ربما سيفتح الملف في يوم ما، ويجب أولا أن ننهي قضية الصحراء؛ فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها”.
بطبيعة الحال سنسترجع اراضينا إن الله يمهل َولا يهمل يا اسبانيا
رد سريع .ولما تاخر المغرب في رد عل جارة السوء الجزائر؟ !؟!؟! لما صرحت صحفها وابواق مساجدها وبرلمانها .؟! هل من موجيب عل هدا السؤال الدي حيرة خلاية عقلي وهي تحترق بالتفكير .
مافيها والو قال غير الحقيقة. ريتما ننتهي من الصحراء انشاء الله. ولكن خرجته الان هل كانت محسوبة ام لا .لا ادري
إسبانيا خاصها المعاملة بالمثل باش يعرف قيمتنا والى ما حشموش نديرو مسيرة خضرة رقم 2 السبتة و مليلية
نعم ، طال الزمان او قصر المملكة المغربية ستطلب بسبتة ومليلة ، كبقية الاراضي المسترجعة ولكن في نظري ليس الوقت المناسب…
قضية وطنية في وجدان كل المواطنين وما قاله رئيس الحكومة هو ما ينطق به لسان كل مغربي في هذا الوطن. قادمون أحفاد طارق بن زياد.
رحم الله رشيد الحدوشي واسكنه فسيح جناته
سبتة ومليلية جزء لا يتجزء من التراب المغربي. حان الوقت لاسبانيا ان تفهم ذلك
مع كامل إحتراماتي للسيد الرئيس ولكن من وجهة نضري كون غي داها فالطب النفسي و يخلي عليه السياسة فالتقار، السي بوريطة راه قايم بالواجب
اسبانيا باستدعائها السفيرة المغربية ما هي الا الهروب الى الامام المقايضة
سبتة ومليلية مدينتنا مغربيتان والتاريخ يشهد بذلك
وسياتي دورهما انشاء الله لاسترجاع هما
السلام عليكم.ولماذا لم تحترم اسبانيا سيادة وحدة اراضي المغرب حيت تساند دائما البوليزبالضدا فينا وترفض أي حل يدلي به المغرب حول تسوية ملف صحرائه وتقف كامسمار جحةا لعرقلة جهود المغرب لاسترجاع صحرائه وما قاله السيد العثماني رغم اختلافنا معه فهو لم يقل إلا الحق ولكن مشكلته أخطأ التوقت والزمان لقول ذلك.كان عليه أن ينظر حتى نتنهي من مشكل الصحراء ويوقع عليها مجلس الأمم المتحدة وبعدها يقول ما يريد وحينها نحن معه.الله اعطينا وجوهكم يالاسبان
العثماني سيدخل في خانة شباط بخصوص موريتانيا وخانة مزوار بخصوص الجزائر. وكيف تم التعامل معهما
ربما هذا زمانها ومن يدري ؟ هناك متغيرات على الساحة الدولية ومن يستغلها جيدا يصيب .
غير بلاتي نساليو هد مشكل د صحرى نرجعو ليكم. قالك سيادة الارضي….
ان شاء الله بحوله وقوته حقنا لا يضيع مهما طال الزمن
فعلا اذا لم تستحي فافعل ماشئت! حان الوقت للوقوف وقفة رجل واحد لإسترجاع مدينتينا المسلوبتين والنهوض بالمغرب كقوة اقليمية كفانا خنوعا لقراراتهم وتعليماتهم الاستعمارية فالموت في سبيل الوطن شهادة!
مقال حتى عيب علاش مااحتجات الحكومة ملي استقبل بوديموس عصابة المرتزقة وقطاع الطرق السبليون بورقعة كيجي معاه غير تحمار العنين
زلة لسان ربما تكون مقصودة من تيار يفضل مصالح الشرق ( فلسطين_تركيا) على مصالح الوطن .ربما ستكون لهذا التصريح الغير الذكي و الغير المسؤول آثار سلبية على قضيتنا الوطنية الأولى(قضية الصحراء). لقد ابتلانا الله بحزب انتهازي إلى درجة الخيانة العظمى.
و هل يظن الإسبان أننا سنتخلى عن المدينتين؟ طبعا سنطالب بهما مستقبلا و هذا شيء منتظر.
واينك ياعصابة الجزائر ويا جنوب أفريقيا اين خطاباتكم لتصفية الإستعمار في القارة الأفريقية
هل كذبت اسبانيا على نفسها عندما تقول ان المدينتين ليسا مغربتين؟
سنسترجهما ان شآء الله قريبا وليس بعيدا
وشووووف هاد سبنيول وجهوم شحال قاصح.قاليك احترام الوحدة الترابية ديال اسبانيا.لم ارى في حياتي قط وحدة ترابية يفصل بين اطرافها بحر.ولكن هكذا يكون حكم القوي على الضعيف.
اسبانيا بلد محتل لسبتة ومليلية وهي اراضي مغربية لابد من استرحاعها .
ضربني وبكا سبقني وشكا
نهار صرح وزير الخارجية الاسباني باش يتفاوض مع بايدن على قضية الصحراء المغربية عادي جدا و الان ملي صرح العثماني على السبتة ومليلية المغربيتين استدعاو السفير المغربي قمة الاذلال وتعجرف وتكبر..
العتماني وكأنه ليس سياسيا لا تخلق لك جبهة توتر جديدة نحن في غينا عنها يالعتماني كأنك مراهق خلي داك الجمل صوب بوصلتك للصحراء أويس قل الاسنان شركاء لنا واصدقاءنا لا نريد أي توتر معهم هده هي السياسة
ليس في هذا الظرف لأننا في حاجة لإسبانيا وهي في حاجة لنا. فلا يجب أن تفتح جبهة أخرى خاصة مع إسبانيا التي بدأت ترى في التدخل الأمريكي في جانب المغرب يمس مصالحها في شمال إفريقيا. فمشكلة سبتة و مليلية جد.معقدة وهي حدود برية مع إسبانيا التي ترفض قطعا حتى التفاوض.
السلام عليكم
القضية واضحة و اللي لازم يعرفوا اي واحد هو أن الشؤون الخارجية للمملكة المغربية هي من اختصاص الملك يعني السيد العثماني لم يقل سوى ما طلب منه….. و السي بوريطة راه عارف اش كابدبر….. و سبتة و ملبلبة تحتضران بسبب الخنق الاقتصادي اللي عمله المغرب علبهما و لكن المشكل هل من بديل؟ المدبنتين راه عايشين منهما شلا عائلات من شمال المملكة…… المهم كلنا مجندبن وراء جلالة الملك و شعارنا الله الوطن الملك و اللي يجي فالطريق مرحبآ
..عن اية سيادة تتحذث الجارة اسبانيا.سبتة ومليلية مغربيتين بمنطق التاريخ والجغرافية.واذا كانت عوامل كثيرة اجتازها التاريخ المغربي حالت ذون تحرير هاتين المدينتين فهذا لا يعني التخلي عنهما.يجب على الاسبان ان يدركوا ان زمن الاحتلال قد ولى وان احتلالها للمدينتين المغربيتين مسألة وقت فقط.لأن النظام الستاليني واسبانيا نفسها يعرقلان اي حل لقضية وحدتنا الترابية لأنهما يعلمان بأن ملفي الصحراء الشرقية والثغرين سيفتحه المغرب قانونيا.باللجوء الى محكمة العدل الدولية او حتى الدخول في حرب ان اقتضى الحال.فلا تقادم مع احتلال اراضي الغير.وعلى اسبانيا ان تنهي احتلالها للمدينتين المغربيتين ان ارادت ان تحافظ على حسن الجوار والتعاون …اما استدعاء السفيرة المغربية بمدريد فلم ولن يغير من واقع الحال شيئا.لأن اسبانيا تدرك ان عالما جديدا يتبلور ولا بد ان تنخرط فيه بالتفاهم مع جارها المغرب حول المسائل العالقة وعلى رأسها قضية الثغرين المغربيين المحتلين…
“سيأتي زمانها” 2800 هجرية .. بسباب هاد الاحزاب زينة باش المغرب باقي ناقص ، ما كاين ها هبش
بيني وبينك خليك ها مع الاساتذة والممرضين وعاطلين والمكفوفين و…الخارجية عندها شرفة ديالها
قاتلك احترام سيادة اراضي بلادها ايوا الله يلعن لي ما يحشم منين جاتك اراضي بلادك اشريفة واش نتوما داخلين عندنا حتى لقاع دار وتكولي اراضيكم ايوا تسنطيحة هادي
هاد العثماني والله ما يستحق يكون رئيس للحكومة واش هذا وقت هاد التصريح مزال محلينا مشكل الصحراء فتح باب جديد كل المغاربة وكل العالم يعرف أن سبتة ومليلية مديننين سليبتين سيأتي وقتهم واسبانيا دولة يمكن الوصول معها لحل فكيف لاسبانيا ان تبق على الأقل على الحياد في موضوع الصحراء كلام العثماني بديهي لكنه رده لم يكن دبلوماسي بما فيه الكفاية
واش هادا الناس معندهمش استراتيجية او عقل او حيلة. حتى لو كان في نيتنا المطالبة بالمدينتين بعد انتهاء مشكل الصحراء فلا يجب الجهر بها لان الطبيعي في تلك الحالة ان تفعل اسبانيا كل ما في وسعها ان لا ينتهي مشكل الصحراء. الكلام الكتير يفسد ما يفعله الملك في صمت. كل حاجة فوقتها حاليا سبة و مليلية ليستا مضرتين للمغرب يجب التركيز على الصحراء و المحاربة على جبهة واحد. و عند الانتهاء ساعتها ننضر مادا ينقصنا و المرحلة التالية
يبدو ان العدو الشمالي غير المباشر و الصامت لا زال يتربص بنا و لم يستسغ استيقاظ المغرب مؤخرا و كذلك اعتراف امريكا بمغربية الصحراء الذي سيكون ورقة ضاغطة مستقبلا على اسبانيا في الملفات العالقة و الاستراتيجية بينها و بين المغرب ..يجب الرد على ابناء بورگعة بالمثل و استدعاء السفير الاسباني لاستفساره عن الخرجة الأخيرة لوزيرة الخارجية الاسبانية التي عارضت الاعتراف الامريكي و تصرح انها هي و فريقها يتواصلون مع الادارة الامريكية المقبلة بقيادة بايدن و يطالبونها بالتراجع عن هذا الاعتراف ..لا اعرف لماذا يصمت المغرب عن هذا و مر مرور الكرام على هذا الموقف العدائي الصريح لاسبانيا اتجاه وحدتنا الترابية..أسيدي كبرها تصغار معاهم
عندما أسمع تصريح العثماني …و الله أخجل أنه رئيس الحكومة …..فبتصريحه اللامسؤول … يفتح جبهات متعددة للصراع في آن واحد .. وكأن قضية الصحراء قد حلت … لا عجب أن المؤسسة الملكية هي من اختارت بوريطة ناصر لتمثيل المغرب في السياسات الخارجية..بوريطة… رجل ذو كفاءة و يعرف تبعات تصريحاته … نصيحتي لك يا عثماني … فقط اسكت ..و سنكون بخير … أو على الاقل لا تتكلم في السياسات الخارجية للبلاد … الملك يئس من غباكم …فكان ملزما بتعيين رجل ذو كفاءة ..مثل ناصر …و الله اسيدنا كون غير كملتي خيرك و دير حكومة كفاءات حسن من هاد ……
Ni l’Espagne ni la France veulent une solution définitive au conflit du sahara, car ce confilt rend les pays de la région fragiles et dépendants. Ainsi les deux pays occidentaux impérialistes peuvent négocier des privilèges auprès de Maroc et l’Algérie. pourquoi la France ne reconnait pas officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara comme ils l’avaient fait les États-unis ?
هذا دليل على ان السيد العثماني ليس له حنكة سياسية ولا الحكمة في ادارة القضايا التي لها حساسية وخصوصا مع بلد له حدود بالجوار والوقت ليس مناسبا لطرح المشكل وعندما تغلق ملف الصحراء المغربية حينها يكون الكلام الفضفاض.فانت اليوم ادخلت البلد في صراع لم يحن وقته واترك الرد او صاحب القرار في الوقت المناسب ومن له الحق في اتخاذ الموقف وهو ملك الوطن والمواطنين حفظه الله ورعاه.
اسبانيا ينطبق عليها المثل “اللي على راسو بطحة يقول انا”.
يقول المثل بأن احدهم سرق دجاجة, وعندما حضر مع المشتبه فيهم امام القاضي, قال القاضي بأن السارق يعرف نفسه, اذ على رأسه “بطحة” بمعنى “ريشة” من الدجاج.
ما ان قال القاضي ذلك حتى تحسس السارق رأسه من بين الحضور, لأنه يعرف أنه هو السارق.
هذا ما فعلته اسبانيا هنا, ما ان سمعت “فتح ملف سبتة ومليلية” حتى انفعلت وطالبت بتوضيح سريع , وتصريحات صحفية و و و …
لأن على رأسها بطحة, وتعرف انها سرقت ارضا ليست لها.
لكن الحق على اجدادنا المغاربة الذين لم يحققوا نهضة علمية وتقنية مبكرة تجعلهم في ركب الامم المتقدمة, لو فعلوا ذلك حينها لكانت حدودنا تتجاوز الجزائر شرقا, وتصل حتى موريتانيا جنوبا.
لكننا استسلمنا للجهل والتخلف, ورمينا العلم والبحث والنهضة وراء ظهورنا, فاستكشفت اسبانيا و البرتغال وانجلترا العالم واحتلوه وصار لهم.
اسبانيا وفرنسا و انجلترا و البرتغال لديهم عدد كبير من المستعمرات التي اغلبها مجرد جزر في المحيط … تصور لو كانت هناك جزر مغربية (جزر الكناري مثلا) , تذهب لتستجم فيها بلا فيزا ولا مشاكل كل صيف.
لكن ما العمل, ما حدث حدث.
أتمنى أن تكون السفيرة في مستوى المسؤولية المسندة إليها وأن يكون جوابها وتوضيحاتها مساندون لتصريح رئيس الحكومة بدون أي لف أو دوران أو انتظار تعليمات من الرباط.
ما قاله صاحب التعليق 18مشكورا هو الصواب وهذا تعليقه :
زلة لسان ربما تكون مقصودة من تيار يفضل مصالح الشرق ( فلسطين_تركيا) على مصالح الوطن .ربما ستكون لهذا التصريح الغير الذكي و الغير المسؤول آثار سلبية على قضيتنا الوطنية الأولى(قضية الصحراء). لقد ابتلانا الله بحزب انتهازي إلى درجة الخيانة العظمى.
واضيف ان الكلام عن سبتة ومليلية في هذا الوقت بالدات غباء سياسي
الاخوان يضربون كل جهود الدولة لحل مشكل الصحراء المغربية بتصريحات عمدية مقصودة يجب على المغاربة انهاء صفحتهم وطيها للابد وبسرعة والاحتياط مسبقا لهم ولاعمالهم الشريرة بسرعة…….
ههههه المشكل سكان المغاربة لي ساكنين فيها باغيين اسبانيا
بعض النظر عن التصريح وبعيدا جدا عن توقيت هذا الموقف للسيد العثماني بكل صراحة هذا الشخص لا يليق بمنصب وزير أول لا يملك اي كاريزما ولا شخصية قوية عندما تراه يتكلم تحس أنه في عيادة وليس في منصب كبير.
زعمة إلا رجعنها غادي يتبدل شي حاجة فشعب غادي يستغلوها صحاب كروش حرام ومينفعو بها بلاد ولا شعب هما وخة محتلين ولكن مهلين فيهم وناس لي سكنين فيها وخة إسبانى فيهم عنصرية ولكن مدينة بي موصفت أروبية وياريت لوكن حكومة وشفرة ديال المغرب فيهم غيرة على بلادنا كون عندنا غير مستشفيات و مدريس وطرق لي عندهم ان لي شفتهم ومعاملة طيبة لي فدوك الأطباء
سبتة ومليلية ليستا كالصحراء..
راه غير المغاربة لعايشيين فسبتة ومليلية واقسم بالله مكاينش اللي غادي يصوت للرجوع للمغرب..
وانا اولهم وانت اولهم لكتقرا التعليق ديالي..
الناس عايشيين فدموقراطية وبخير.
بغيتهم يرجعوا يحكموهم الديناصورات والتماسيح…
اسبانيا تستفيد من الوضع في الصحراء.
اينكم ايها الداعشيون المغاربة لتحرير ارضكم؟
من حق اسبانيا ان تعرف الهذف وراء تصريحات العثماني. رغم ان الحر بالغمزة والعبد بالدبزة. انشاء الله نسترجع ليس فقط سبتة ومليلية. الاندلس في الطريق…
حذاري من الرجوع الى الوراء اقوله 1000000مرة حذاري حذاري فانهم اعداء و خائفون كما الحال مع جار السوء.
يكن السيدة رشيدة لم تفهم شيئا حين قالت ان الوقت غير مناسب. بل العكس هو الصحيح لان هناك في الدبلوماسية عرف المعاملة بالمثل والرسائل المشفرة فماذا ننتظر من رئيس الحكومة المغربية حين يسمع تصريحا اسبانيا مفاده انها سوف تطلب من جوبايدن التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحرا ء.طبعا يجب ان يكون هناك رد حتى تكف عن التطاول على وحدتنا الترابية!
احترام سيادة اراضيها
نعم سنحترم حتى بوشعر الدي اراد الاجتماع مع انفصاليي الداخل
بدات اشك بان اسبانيا متواطءة مع نظام العسكر بسبب كثرة الزيارات
ترافو ترامب عندو نيشان و جعلنا نعرف العدو و المنافق
السلام عليكم. يجب على سعد الدين العثماني فتح ملف ااصحراء ااشرقية التي اعادها اامغرب للجزاءر في حرب اارمال لإنهاء مشكلة ااصحراء الغربية وارباك ااجزاءر عبر الأمم المتحدة
اسبانيا مسؤولة عن استخدام الغازات السامة بالريف المغربي.لا بد ان تقدم الاعتذار وتقدم التعويض عن ما لحق بالساكنة من أضرار.
خاص المغرب إخرج شوية عينيه في إسبانيا ماشي غير في ساكنة الريف لابد من اطلاق سراح الزفزافي ورفاقه .وتقوية الجبهة الداخلية.عوض خوض معارك والرجل معوجة
اسبانيا دولة انتهازية وعلى المغرب ان ينهج الصرامة و الحزم لاننا شعب لا نرضى بالاستقواء و زمن الاستكبار والابتزاز قد ولى وسبتة ومليلية مغربيتان بالجغرافيا و التاريخ و اسبانيا لا بد لها ان تعي بان سياستها و ازدواجية مواقفها لا تخدم مصالحها مع المغرب حيث انكشف امرها ولم تعد تتناسب مع الظرفية الراهنة و المتغيرات الاقليمية
كذلك يجب إستدعاء السفير الاسباني في المغرب حول توجه الحكومة الاسبانية لادارة بايدن من اجل تغيير الموقف الأمريكي حول الصحراء المغربية
نسيفطو إستدعاء مع المقدم باش السفير يتخلع
نعم متفق مع عثماني ولا ننسى الصحراء الشرقية كذلك وجزور الخالدات
يجب على المغرب أن يتعامل بهدوء معا مواضيع الحساسة واللتي تتعلق بوحدة الترابية للمملكة لقد أحسن رئيس الحكومة حينما تكلم على المدينتين السليبتين إن إسبانيا تقول لي لبريطانيا العضمى أن جزيرة جبل طارق تابعة لإسبانيا ودالك لعتماد قربها الجغرافي وبدالك المنطق يجب على المغرب مفاوضة إسبانيا على أن سبتة و مليلية مغربيتين لأنهما ملتصقتين بجغرافيا المملكة المغربية و بعيدتان عن إسبانيا وكما أن بحر الأبيض المتوسط يفصل المدينتي عن إسبانيا ويجب على السياسين و المجتمع المدني أن يتكبما عن هاد الموضوع.
هاد السي رئيس الحكومة تيقلب على الاعفاء ديالو باش ما يجلس مع الاسرائيلين في مائدة واحدة داكشي باش بغا يرونها او فهاد الوقت
السياسه له ناسها سياسه علم اكادمي له ابعاد ومعرفه بالأمور الحاضره ولمستقبل بناء دوله قويه ليس بي شفوي وكلام خاوي وتحريض ولبلبه نحن مع ملك المغرب لانه هو صمام الأمان لهد الوطن بعد الله سبحانه اضن ان رئيس لخكومة تسرع في إرسال هد ميساج بحال واحد طفل مفاهم والو كان يلعب في صاله بحضور عدد من ضيوف. يطلق كلام هنا وهناك وطبزها وهرب ضيوف نرجعو لموضوع ارجو من اقرا يفهمو قصتي ولربم يفاجئكم رئيس لحكومه بشي قصه ممثله او اكفس نحن بحاجه الى تكتل للقضا على اعدا الوطن ولقضا على لخونه ونفصاليات وحاقدات نثمن انجاز الاعتراف نهائي بالصحرا المغربيه بعد لعتراف المهم من دولة امريكيه وبعد لستتمرات والمشاريع وجمع عدد هائل من دول العالم لان هدفهم الحد من الهجره الافريقيه لبلدانهم يعني الكل يفكر في بناء أفريقيا علميا ثقافيا فنيا صناعيا تحاريا اقتصاديا فلاخيا الانطلاق من أرض المغرب من العيون داخله الكركرات لكويره سياحيه في لمستقبل بإذن الله نكون اقويا عاد نجهزو نفوسنا ونرجعو سبته َمليليه ولبرم في 5سنوات المقبله لاكن خصنا نهى فرس شغل وتجاره في منطقه تطوان مرتيل فنيدق مضيق لان آلاف شباب عاطل زد شباب سبته مليليه
اتفق مع العثماني
ولكن الصحراء المغربية اولا ، ثم الصحراء الشرقية ثانيا ، بعد ذالك سبتة و مليلية و الحزر المحتلة
انها سياسة التحذير التي ينهجها العثماني ، لمحاولة ثني اسبانيا و عدم مواصلتها رفقة جار السوء الضغط على الادارة الامريكية الجديدة لالغاء الاعتراف بمغربية الصحراء ، و التحركات الاسبانية الاخيرة فضحت مواقفها الخفية من قضية الصحراء و اظهرت جليا انها تساند اطروحة المرتزقة في الانفصال و تتخفى وراء مجلس الامن ، فما على المغرب الا استعمال ورقة سبتة و مليلية و الحدود البحرية و يطلق عليها جحافل المهاجرين الافارقة برا و بحرا .
ما قاله السيد رئيس الحكومة هو موقف جميع المغاربة.
سبتة ومليلية والجزر آخر المستعمرات الإمبريالية في إفريقيا، وسيأتي الوقت المناسب لفتح مفاوضات مع سلطات الاحتلال الإسباني.
الخزي والعار لكابرانات فرنسا بالجزائر الذين ساندوا الإسبان في أزمة صخرة ليلى ذات عام
ماشي الوقت ديالها اسي رئيس الحكومة بلا مزايدات على الوطن الشريف ديالنا..
اسبانيا لا تريد تسوية الصحراء المغربية وهي مع الجارة ابشرقية وماماها وفرنسا يريدون للحالة ان تبقى كما هي حتى لا ندافع عن استرجاع الصحراء الشرقية والمدينتين المسلوبتين سبتة ومليلية.
هنا يظهر الفرق بين دهاء ودبلوماسية بوريطة والعثماني. ليس الوقت المناسب للخروج بهذه التصريحات
اذا كان بعض كما يسمونهم قطاع الطرق قامت الدنيا واقعدت من طرف الدولة المغربية العميقة وهذا التجييش الاعلامي الاجوف،فهل سنرى نفس ردة الفعل اتجاه اسبانيا مثل البوليساريو؟ ايوا وريونا حنت يدكم !! واش عند مت هرول وراء الصهاينة الجرءاة لمجابهة اسبانيا ؟
يبدو ان الخرجة كانت محسوبة بعد خرجة وزيرة الخارجية الاسبانية التي عبرت في وقت سابق و بكل وقاحة عن معارضة بلدها للاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على كامل اقاليمه الصحراوية.
رئيس الحكومة كغيره من وزراء حزبه بينهم و بين الدبلوماسية سنوات ضوئية. هل في هذا الوقت الحساس سنثير مشكل سبتة و مليلية في الوقت الذي ننتظر فيه من دول أخرى الاعتراف بمغربية الصحراء يجب على رئيس الحكومة الابتعاد عن السياسة الخارجية فهي من اختصاص جلالة الملك و وزير الخارجية ناصر بوريطة
أحزاب اسبانيا تقول مبغات حنى لا ، تصرف صبياني تيدل على سوء نوايا اللهم اخرج بنادم من روندا و الله هو حلال المشاكيل انشاء الله اوفق .
I really do not know what wrong with this guy. Is this the time to talk about that? The only thing he is good at, is screwing things up. Let us get this Moroccan shara issue under control first. Do not create noise we do NOT need any noise at this moment MR prime minister. You don’t fight your enemies at the same time. You fight them one at the time. Because if you do you will loose. Play smart man!! This is the time to be sharp and know how to fight for your country interests
تصريحات السيد رئيس الحكومة لم تكن لتصدر عبثا وخاصة بعد ما أقدمت إليه الخارجية الإسبانية لثني الرئيس الأمربكي المنتخب السيد بايدن على الإعتراف بمغربية الصحراء والواضح من أن إسبانيا مازالت تنظر للمغرب نظرة المستعمر وتعال مبالغ فيه ولربما أنها أصبحت تفوق في كرة القدم أكثر من مجالات السياسة والجيوستراتيجية وخاصة بعد قضى ساستها زهائة خمسين سنة يلهثون وراء دولارات البترول الجزائري مقابل معاداة مجانية لوحدة المغرب الترابية بدءا من سيادته على الصحراء وبعد أن دخل المغرب في دائرة الدول العظمى في النسخة الجديدة لصفقة القرن أصبحت سبنة ومليلية والجز المحتلة على مرمى حجر وهذا ما أصبح السياسيون الإسبان بما فيهم الجزر الخالدات يأخذونه على محمل الجد في تعاملهم مع المملكة المغربية ولعل الطبقة الناخبة ستحن إلى عهد الملكية في إسبانيت التي تحكم وتسود كما في سابق عهدها ولو كان الأمر كذلك لإسترجع المغرب كل ثغوره المحتلة دون إستثناء بالنظر للعلاقات المتميزة للعاهلين المغربي والإسباني.
سبتة مليلية مدينتان مغربيتان ينتميان الى المغرب الى افريقيا الى المنطقة العربية خريطة العالم الاسلامي عل. الاسبانية الاعتذار الى المغرب حول هذا المدة الزمانية التي ثم احتلالها للمدينتين والمغادرة عاجلا بدون شروط وأي عراقيل هذا هو المنطق والصواب الذي يبقي الجارين على احسن حال واحترام
خطأ دبلوماسي.. واستفزاز صحفي بل هو استدراج ومكيدة للإيقاع بالمغرب وكسب عداوة الإسبان وجعلهم يحيكون المكائد ضد تحقيق حلمنا..
كان الأجدر به أن يقول..بأننا اليوم نناضل من أجل صحرائنا ..ويصمت..
سبتة و مليلية هما جزء لا يتجزأ من التراب الوطني و على إسبانيا ان تستوعب ذلك طال الزمن أو قصر لا بد من استرجاعهما
المنطق يقول بما أننا نقيم علاقات كاملة مع اسبانيا ديبلوماسية تبادل السفراء وعلاقات تجارية وفتح الحدود امام الاشخاص والبضائع . وسواح من الجانبين . وهي دولة مستعمرة ومحتلة لأراضي مغربية .لماذا لا نقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل التي لا تحتل ولو شبر من أرض المغرب؟
هل من الضروري أن يكون الشخص ملما بالسياسة ليعلم أن مثل هذه التصريحات من ممثل للحكومة خاطئ تماما ولا يخدم أي مصالح عليا للدولة؟ عندما رئيس حكومة يهدد بشكل صريح هكذا سيادة دولة معترف بها دوليا على ارض شئنا أم أبينا تحت حكمها باعتراف القوانين الدولية، فما معنى هذا؟ هذا خلاف للقوانين الدولية ولا شيء في صالح المغرب في هذه القضية سوى ربما الجغرافيا والديمغرافيا، لكن لا ننسى ان معظم الدول الكبرى التي تحكم السياسة العالمية لديها أراضي معلنة بعيدة جدا عنها وديمغرافيتها مختلفة تماما عنها. لذلك فكل شيء ضد المغرب في هذه القضية. كان الأفضل الابتعاد تماما عن الحديث عن الأمر بجواب سياسي بوجوب إحترام القوانين الدولية وكفى.
اسبانيا لا زال المسؤولون فيها لهم فكر ذو نزعة استعمارية منذ أواخر القرن الخامس عشر تاريخ احتلال سبتة و مليلية الى يومنا هذا. اما السيد رءيس الحكومة المغربية قال من حق المغرب استرجاع المدينتين المغربيتين و ما قال غير الحق ثم الحكومة الاسبانية استدعت السفيرة المغربية لاسفسارها تصريح رءيس الحكومة المغربية. المغرب لا تخفيه استدعاء السفيرة المغربية و له سيادة وطنية و تعرفها جيدا اسبانيا عبر التاريخ كذالك سيعرف كيف يتعامل مع هذه القضية.
كلام تافه من شخص تافه لا يفقه في السياسة ولا في أي شيء، المغرب أغلق المدينتين في وجه المغاربة و شدد عليهما الحراسة تشديدا منه على الاعتراف بإسبانيتهما و المخزن يعلم أنه لن يطااب بهما لا اليوم ولا غدا لأنه أجبن و أضعف من ذلك بمراحل، حتى يطالب الأسد بالجولان يوما ربما يطالب المخزن بمليلية
الاحتلال يبقى احتلال وهما في قرارة انفسهم واعماقهم ليسو مرتاحين الانهم عارفين انه سبتة ومليلية لابد ان تعود للمغرب ولنفترض ان المغرب اضعف من اسبانيا هذا لن يدوم للابد فتاريخ المغرب العريق دلئما ما مانت الدولة تارة قوية وتارة ضعيفة وحتى بشار وتندوف المقتطعين قبل الاستقلال لا بد ان يعودو انه عدل الله تعالى
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يجب التركيز على قضية الصحراء. الصحراء هي اولوية في هذا الوقت الحرج. يجب على الديبلوماسية المغربية ان تقرا الف حساب وحساب لان الذئاب تنتظر ان تنقض على المغرب من كل جانب. اذن يجب دراسة الامور بالعقل وعلى المدى البعيد ولا مكان للاحساس والاندفاع واطلاق الكلام على عواهنه. الحذر واجب, اسبانيا تبحث عن الثغرات لتجعل المغرب يسقط في الحفر الديبلوماسية. لكن هيهات ما ضاع حق من وراءه طالب. وكما قال الشاعر ستبدي لك الايام ماكنت جاهله وياتيك بالاخبار من لم تزود.
هادو غادي يخرجو على المغرب..واش مازال كاع ما سلينا مع الصحراء خرج هذ النحس يخلق مشاكل أخرى في طريق حل مشكلة الصحراء
تستدعي أو تنفعل يجب أن نسترجع أراضينا لا يمكن أن نبقا أضحوكة العالم هم يشجعون ويدعمون انفصالي لكي لا نطالب بحقوقنا سبتة ومليلية مغربيتين انتهى امر يجب استرجاعهما حتى اننا يعايروننا بهم
1 اسبانيا لازم تغادر شمال المغرب حالا والا سندخل في مسيرة خضراء جديدة للمدينتين . أو حمراء حسب ما يريد بورقعة
Mr otmani a raison .
Cents et melilia .et îles Canaries sont du Maroc .les marocains ont résidé 835 au sud de la Espagne
سلام: اسي الرايس .عيل حب حب راه سبة اومليلة مدن مغربية وسيعدون لي انهم جزء منا دما ولحما ومن ترابنا المغربي .دبا خلينا عفك فالجهاد الاكبر وفرحتنا بصحرانا الحبيبة راه 45 سنة والشعب مضحي مزير السمطة الصبر الكبير وهالنصر لنا اليوم .انتنصروا الله ينصركوم .
أسبانيا لم يعجبها اعتراف أمريكا و تبحث عن سبب للإصطفاف العلني مع الخزائر و دميتهما، لأنها تريد أن يبقى المغرب مخنوقا بمشكل الصحراء و لا يطالب بسبتة و مليلية… ثم إن هذا كذلك نتيجة خنوع المغرب الذي لم يستدعي سفير أسبانيا عندما عبر نائب رئيس حكومة أسبانيا من حزب بوديموس باصطفافه إلى جانب البهلوان و دميته…
لكوني واحد من أبناء منطقة الشمال وأجدادي عانوا كثيرا من المستعمر الاسباني فإني لن أنسى ما فعله الأعداء الاسبان بأجدادي وأرضي وأتمنى أن ياتي يوم وأكون حيا لأرد لهؤلاء دينهم وأني لأوصي أولادي برد الدين من بعدي إن مت
لسنا بحاجة إلى مناقشات الطويلة ، فهذا فقط يسبب صداعا إضافيا ، لأنه في النهاية ستكون سبتة ومليلة محررتان بطريقة أو بأخرى ونحن مصممون على إنهاء بلدنا من الاستعمار المستمر ، فالجدال معنا كجار يسيسبب سوى الضرر فقط.