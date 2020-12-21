تصريحات العثماني حول سبتة ومليلية تدفع إسبانيا إلى استدعاء سفيرة المغرب

أثارت تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص عزم المغرب فتح نقاش حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بعد نزاع الصحراء غضب الجارة الشمالية إسبانيا.

واستدعت وزارة الخارجية الإسبانية، الاثنين، على وجه السرعة، كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا، ردا على تصريحات رئيس الحكومة، في حوار صحافي، بشأن ملف سبتة ومليلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صحافي، إن مدريد “تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي بلادها”، مضيفة أن الخارجية الإسبانية طلبت توضيحا من السفيرة المغربية بخصوص التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة المغربية أكد، في حوار مع قناة “الشرق”، أن “الجمود هو سيد الموقف حاليا” بخصوص ملف المدينتين المحتلتين، مؤكدا أن الموضوع ظل معلقا منذ 5 إلى 6 قرون مضت.

وردا على سؤال صحافي في الموضوع، أوضح العثماني أن المغرب “ربما سيفتح الملف في يوم ما، ويجب أولا أن ننهي قضية الصحراء؛ فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها”.