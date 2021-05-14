تصريحات "ماسك" تسبب خسائر بـ365 مليار دولار 

أدت تصريحات الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة “تيسلا” الأمريكية للسيارات الكهربائية، بخصوص تعليق مشتريات السيارات باستخدام عملة “البيتكوين”، إلى خسارة سوق العملات المشفرة العالمية نحو 365 مليار دولار في ظرف 3 ساعات فقط.

وبلغت قيمة سوق العملات المشفرة، صباح الخميس، نحو 2.43 تريليون دولار عندما أصدر ماسك الإعلان، لكن خلال أقل من ثلاث ساعات فقط انخفضت قيمة السوق إلى نحو 2.06 تريليون دولار؛ بخسارة بلغت نحو 365.85 مليار دولار، قبل أن تتماسك السوق قليلا في الساعات التالية وتقلص الخسائر إلى نحو 165 مليار دولار.

وكانت شركة “تيسلا” قد أعلنت، شهر فبراير، أنها اشترت زهاء 1.5 مليار دولار من عملة “البيتكوين”، وأنها تعتزم قبول العملة المشفرة للمدفوعات.

لكن ماسك عاد وأعرب عن مخاوف بيئية، قائلا إن “تيسلا تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري في عملية تعدين “البيتكوين” والمعاملات المتعلقة بها، خاصة الفحم الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر”.

وأضاف أن الشركة لن تبيع أي عملة “بيتكوين”، وأنها تعتزم استخدامها في المعاملات “بمجرد انتقال تعاملات الطاقة الأحفورية إلى طاقة أكثر استدامة”.

وإثر ذلك انخفضت قيمة عملة “البيتكوين” بأكثر من 12 بالمائة، حيث وصلت إلى ما دون 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ الـ24 من الشهر الماضي، غير أنها بقيت مع ذلك مرتفعة بأكثر من 400 بالمائة في الأشهر الـ 12 الماضية.

يذكر أن إيلون ماسك، ثاني أغنى شخص في العالم، يعد من أشد المؤيدين للعملات الرقمية، بما في ذلك “البيتكوين” و”دوجكوين”؛ مما ساعد على رفع أسعارها في الأشهر الأخيرة.