تصنيف عالمي يحدد مراتب الوداد والرجاء قاريا

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم التصنيف الخاص بأفضل الأندية الإفريقية في العقد الأخير، حيث عرفت القائمة حضور فريقي الوداد والرجاء ضمن أفضل 10 فرق إفريقية.

ويأتي الترجي التونسي على رأس التصنيف متفوقا على الأهلي المصري، فيما يحتل الوداد المركز السابع والرجاء المركز العاشر.

وفيما يلي تصنيف أفضل الأندية الإفريقية في العقد الأخير:

1- الترجي التونسي

2- الأهلي المصري

3- النجم الساحلي التونسي

4 – الزمالك المصري

5 – تي بي مازيمبي الكونغولي

6- الهلال السوداني

7- الوداد الرياضي

8- النادي الصفاقسي التونسي

9- المريخ السوداني

10- الرجاء الرياضي