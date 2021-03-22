تصنيف عالمي يحدد مراتب الوداد والرجاء قاريا

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم التصنيف الخاص بأفضل الأندية الإفريقية في العقد الأخير، حيث عرفت القائمة حضور فريقي الوداد والرجاء ضمن أفضل 10 فرق إفريقية.
ويأتي الترجي التونسي على رأس التصنيف متفوقا على الأهلي المصري، فيما يحتل الوداد المركز السابع والرجاء المركز العاشر.
وفيما يلي تصنيف أفضل الأندية الإفريقية في العقد الأخير:
1- الترجي التونسي
2- الأهلي المصري
3- النجم الساحلي التونسي
4 – الزمالك المصري
5 – تي بي مازيمبي الكونغولي
6- الهلال السوداني
7- الوداد الرياضي
8- النادي الصفاقسي التونسي
9- المريخ السوداني
10- الرجاء الرياضي
سكان تونس اقل من 12 مليون نسمة ورغم ربيعها الصعب والمشاكل التي خلقها. الكرة التونسية تتفوق عل المغربية .
اما الكرة المغربية مقارنة بالمصرية فكالحديث عن بايير ميونخ و هويسكا
تصنيف غير منصف كيف للاهلي والمريخ السوداني يصنفون قبل الرجاء والوداد هذه دلالة على انهم يصنفون الفرق عاطفيا وليس منطقيا لكن هذه حال كرة القدم دائما العربية دائما يشكرون انفسهم
ترتيب غير منطقي لأن الرجاء و الوداد لم يتم انصافهما.