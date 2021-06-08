تصويت أعضاء مجلس النواب يسقط مقترح قانون تصفية "معاش المستشارين"

صوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية اليوم الثلاثاء، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وخلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
وأعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أنه تم التصويت بالرفض على المقترح في هذه الجلسة التشريعية، وذلك في إطار قراءة ثانية للمقترح التشريعي.
وساد ارتباك كبير وحرج سياسي لدى العديد من النواب خلال عملية التصويت على مقترح القانون، وهو ما دفع المالكي إلى مطالبة البعض منهم بـ”الوضوح السياسي وعدم اللعب على الحبلين”.
وأثار هذا المقترح جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهور، لأن الظرفية التي يتم فيها “اقتسام معاشات المستشارين” تتسم بأزمة اقتصادية مرتبطة بتداعيات جائحة “كورونا”.
وتتجاوز “كعكة صندوق المستشارين” قيمة 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة؛ وهو ما لاقى اعتراضا في بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.
واش بغيتيهم يصوتو بالغاء المعاشات؟؟؟ في المغرب ؟؟ ، الله كبير خلاونا اللور اللور …
انها مساهمة من البرلمانيين لتازم الوضع الاقتصادي في البلاد ، واتعجب لبعض الناس أن يأملون خيرا منهم
لو كان خصمك القاضي فمن تقاضي
اضحك …كاميرا خفية…..هؤلاء النواب همهم الوحيد هو الحلوة واتاي …واموال الشعب
تصفية المعاشات لا يحتاج إلى تصويت ( حتى …… مكيهرب من دار العرس ) بل يحتاج إلى قانون وضعي او مرسوم وزاري على غرار الغرامات المفروضة علة المواطنين و المفاجئة
طبعا سترفضون البزولة التي تنهبون منها ميزانية الشعب يا من يدافعون عن مصالحهم الشخصية وممتلكاتهم طبعا سترفضون اي مقترح يحرمكم من مراكمة الثروات التي سترافقكم إلى جهنم وبئس المصير
سبحان الله كيف يتم الاحتكام والتصويت لمن هم لهم مصالح في الأمر …فهم الخصم وهم الحكم. ..هههه زعما غاديين يصوتو ضد مصالحهم … مالكم كيف تحكمون
أصلا هذا المجلس يجب تصفيته و إبتتات جدوره من الأصل و ليس فقط المعاش و محاسبة مجموعة الشلاهبية على كل كبيرة و صغيرة…..
ههههههه مازال ما شبعوش من البزولة واش هادو هما لغادي يفكرو في مصالح الشعب و هما أصلا فيهم ليوصل المنصب غير بالرشاوي ديال الحملات الاإنتخابية يعني خاصو يرجع داكشي ليخسر في الإنتخابات و يزيد الربح ديالو إذن كيف سيفكر في مصلحة المواطن
واش اعياد الله النائب البرلماني كيشري الاصوات بالزرقا والمرقة وكيصرف الملايين باش ينجح وبغيتو دبا يصوت على إلغاء المعاش يوا الحماق هذا
في وقت الشدائد تظهر معادن الناس. وقت أزمة وتعالي الأصوات من أجل التبرع لصندوق كورونا، والدولة غارقة في الديون، تجد أشباه الرجال من السياسيين متشبثون بالمعاشات والعلاوات.
قبح الله سعيكم
سلام،ستكون ضربة معلمين كبار لو تفضل السادة المستشارون والنواب بالتبرع بما تبقى في صندوق معاشاتهم للمساهمة في التعجيل بترقية الموظفين والمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير 2015 ومنهم من خرج إلى التقاعد ولم ينل حقه في الترقية منذ ست سنوات، علما ان أجور بعض الموظفين ومعاشات بعض المتقاعدين لا تسمن ولا تغني من جوع، كما ستكون مناسبة لطرح الغاء الضريبة على ما يسمى بالدخل لكل معاش يساوي 15000درهم أو أقل، وآلله لا يضيع اجر من احسن عملا، وآلله ولي التوفيق والنجاح.
الرفض يعني للمواطن شيئا واحدا وهو ان هؤلاء الرافضين يريدون اخذ أموال الضرائب بدون وجه حق. وهذا من شأنه جعل المواطن يمتنع عن المشاركة في الانتخابات. كيف اساعد شخصا لكي يحصل على تقاعد لا يستحقه.
الممتنعون هم ضمنيا معارضون للقرار،
لا يوجد شي اسمه الوضوح السياسي الكل يلعب على الحبلين،
لبزيزيلة صعيبة
ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم.
شكون لي صوت هوما نيت غادي يصوت على راسو يالخسران لا يعقل
سلاحونا هي مقاطعة الانتخابات الله يخد فيكم الحق تاكلون في بطونكم نار ويصل سعر كين لملق حتي عشاء ليلة ولاولاده
لو كان العمل البرلماني خدمة حقيقية للوطن والمواطنين قائمة على مبدأ المحاسبة فعليا لا مجرد كلام لما وجدنا أصلا هذه الوجوه الانتهازية ، لكن ولأنه مثال صارخ للريع السياسي ببلادنا وسبيل سحري للترقي والعلاقات والدخول في نسيج الهيمنة العامة على البلاد سنجد الكل صفا واحدا ضد أي قرار يمس مصالحهم ، كيف تصبح السياسة في صف المصلحة العليا للوطن وهي سبيل للاسترزاق والظهور على متع الحياة ؟ لكن حين يتعلق الأمر بموظف يفني عمره في وظيفة بالكاد يحافظ به على رمقه كي يستمر عذابه يسارع المجلسان بإخراج قوانين تزيد أوضاعه سوء وتحرق مكتسباته الضئيلة ، ثم عند نهاية الولاية التشريعية تأتي نفس الوجوه بلا حياء وتطلب المشاركة في الانتخابات وبكل استخفاف واستحمار للشعب يعدونهم كمثل الشيطان الذي لا يعد الناس إلا غرورا ، ويبقون هم محافظين على كراسيهم ومصالحهم
هذه الكراكيز مهمتها الأساسية ليست خدمة الوطن والمواطنين عندما أقترب المساس من نهر الريع الذي يسبحون فيه ظهرت وجوههم الحقيقية هل هناك نموذج تنموي سوف ينجح بهذه الوجوه وفي ظل الملكية التنفيذيه … لهذا لم نسمع عن مسؤول واحد حوسب في بلدنا الحبيب يعني أين ربط المسؤولية بالمحاسبة لمن سنلجأ لا قضاء مستقل ونزيه ولا ولا…رحمتك ياارب .
المغرب عباره عن كعكة الشكولطا قريبه من نخب السياسي وبعيد عن الشعب المغربي الشعب فقط يلعب دور المشاهد من وراء الشاشات
الموطن هو الضحية في الازمات الدخلية و الخارجية حسبي الله ونعم الوكيل
الله يحسن عاون مساكين .. والاه ثم والله عسومة وعيب اوعار . هؤلاء النواب اغلبهم اغنياء واثحاب المشاريعع.. قم تقولون صوتوا لاسقاط( تصفية المعاس) ههههه.. تعتقدون انهم سيصوتون لاسقاطه؟؟ واش حمق ولا .. هذا هو المغرب كل عام واامسؤولين اغنياء وطبقة الشعب تزداد فقرا
و ياحسرة راه مجلس المستشارين راه. هما أصحاب الاستشارة… من تنطلبوا الاستشارة… راه. هما. مالين العقل…. ولا الفقيه اللي نتسناو باركتو ادخل الجامع بلغتو… ؛¿¿¿¿¿¿¿
بروتوكول وراء بروتوكول وفي الأخير التشبت و الإمساك بيد من حديد في الكعكعة هذا بيان تاني بعد بيان مصادقة الحكومة على الميزانية الضخمة لتمويل الحملات المسرحية(الانتخهازية ) الإنتخابية الضحك على الشعب هو البرنامج الذي يتقنه ويطبقه الجميع أما الباقي فهو كلام أصحاب الحلقة . وهذشي الاغلبية فهماتو او استوعباتو
اكيد انهم سيرفضون لان أن كانت الدولة بحاجة الا المال سياخودونه من جيب المواطن الفقير
و شهد شاهد من اهلها.اول مرة كنسمع واحد كيصوت على مصلاحتو
التصويت بالرفض هههههههه …. متى يمكنك رؤية شخص يصوت ضد منافعه الخاصة.
خلاصة القول بصحتهم وصافي !!!!!!!!
أكيد هم نواب عهد إليهم تمثيل الأمة وليس تمثيل أنفسهم وقضاء مٱربهم، تحملوا على عاتقهم مسؤولية تمثيل الشعب أمام الله وهم عنها سيسألون،في مثل هكذا ظروف (جائحة كورونا )كان حري بهم أن يكونوا القدوة، و يعبروا عن المواطنة التي لطالما تبجحوا بها ويدعون في خطاباتهم المزركشة بلكلمات من قبيل” كان وأخواتها وليت ولعل”_يدعون_ الى إرسائها داخل المجتمع. مرة أخرى أبنتم على وطنيتكم العالية وجشعكم المضني والذي لا حدود له.
9 نعم.10 اعتراض.24 امتناع……هادو هما لي كاينين فالبرلمان؟؟؟؟أو هادو لي عندهم الحق فالتصويت؟؟؟؟؟!!!!!أو حتا تبدا الحملة الانتخابية عاد يخرجو من القوقعات ديالهم.أو يبداو يتكلمو كلام معسل….والله ما عندكم ذرة ديال الحشمة……
الريع السياسي مستمر لعله يجد آذان صاغية لدى الشعب
ايها الشعب المغربي،انضرو نواب الأمة ،ينهبون اموال الشعب ولا يصوتون الا لصالحهم واولادهم ،ارجو مقاطعة الانتخابات ليتم تصفية معاشات البرلمان و الوزراء والمستشارين ومن يرد التطوع فليفعل بدون مقابل هذه هي الوطنية، نحن اضحينا كعكة يتقاسمها هؤلاء في كل مناسبة،انهضو من سباتكم، اسبانيا من أمامكم والجزائر من شرقكم والذءاب وسطكم لك الله يا وطني وابناءه
ماذا لو كان هذا الإهتمام والإصرار والحماس في كل الأمور التي تهم المصلحة العامة لأمتهم المغربية ؟؟؟
مع الاسف الشديد بدل ان يكون النواب قدوةً للامة نراهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة اشد الدفاع
لا يجوز شرعا ولا وضعيا ان يحتفظ النواب بعد نهاية ولايتهم بتعويضات ومعاشات مالية تنهك الاقتصاد الوطني
انهم يصوتون على الحفاظ باموال لا حق لهم فيها انها كارتة
نطالب جلالة الملك حفظه الله بان يضع حدا لهذه الكارتة من انتهت ولايته يجب ان يبحت عن شغل اخر كما في باقي دول العالم
احزاب ونواب نعلو خيرات البلاد ….اللهم غير عقولهم
بئس الانتهازية مجلس المستشارين هؤلاء ممثلين المواطنين في التشريعات والقوانين والسعي إلى تجسيد الديمقراطية لأنهم ملتزمون بأن يمثلوا من صوتوا عنهم أحسن تمثيل لكن مع كامل الأسف عبروا عن العكس إثر تصويتهم على قانون تخلي النواب عن قانون التقاعد حيث فضلوا سياسة الريع والمصالح الذاتية والانتهازية لهذا يجب علينا أن نقاطع هذه الانتخابات التي لاتجدي بالنسب للديمقراطية والأهداف النبيلة.
هذا لم يفاجئ أحدا لأن المواطن المغربي ألف الجشع والرشوة والمحسوبية في كل الإدارات والمصالح فلا حول ولا قوة إلا بالله
نتمنى الخير في الاجيال الصاعدة ربما،؟
لم أفهم شيءٍ!!!؟؟؟ هل هناك تصويت على سرقة ونهب مال الشعب أم لا؟؟؟ الرجاء التوضيح؟؟؟
لاني أعيش في المهجر وأريد ان أعود للاستثمار في مشروع مهم. السؤال هل قوت حياتي في مامن اذا مازال هناك سياسة تقنين وتشريع السرقة؟؟؟
لا يمكن لهم أن يصوتوا من أجل حرمان أنفسهم من مبالغ مالية مهمة. القرار يجب أن تتخذه جهة أخرى لا علاقة لها بمجلس النواب أو المستشارين
حميدة يلعب حميدة يرشم
الفلوس داوها البرلمانيين و المعاشات اللتي تقدر ب 30000 درهم خالصة بقات ليه مدى الحياة اصلا الهدف ديال اي واحد فاش كيطمع فكرسي انتخابي هو المعاش و ليش خدمة المواطن حيدو ليهم المعاش و تما نشوفو شكون بغا يخدم البلاد الحاصول تفو دينمها على بلاد هجرناها خمسة سنوات اجيو اخوتي المغاربة تشوفو البرلمان البريطاني كيف داير و الانتقاذات اللاذعة اليومية لبوريس تجونسن لكن في اطار القانون و المصلحة العامة عندو خدمتو و عندو صالير ديالو اكمل خمس سنين السلام عليكم و تبا للسياسة المغربية المتالقة دوليا و الشفارة داخليا
حشومة تقطعو عليهم. مساكين تعذبوا مع المواطنين بلا قياس.
البرلمان له ميزانية تكفي لحل مشكل الاطفال القاصرين وحل مشاكل التعليم ماذا حقق هؤلاء البرلمانييون للمواطن ؟؟؟. العكس جمعوا ثروة على ظهر الشعب وامنوا لابناءهم مستقبلا مضمونا العجب في المغرب الغني يزداد غنا والفقير يورث لابناءه الفقر صدق من قال المغرب حقق المعجزات
في انݣلترا النواب متطوعون لا يتقاضون رواتب ويعملون بجد فاغلبيتهم متقاعدون اما عندنا [ حاميها حراميها] الله ينعل لما يحشم اختشوا على دمكم ان كان عندكم دم اصلا ماذا ننتضر من برلماني سرق الحلوة من البرلمان وما خفي كان اعظم
اصلا النواب والاعضاء الغرد منهم هو المعاش والحصانة وسرقة الشعب المغلوب في امرو
المغرب في حاجة ماسة الى حل هذا المجلس والغائه.
دوره في الحياة السياسية طالما كان مبهم.
شخصيا أعتبر هذا المجلس مجرد لوبي ضغط لا غير.
تعارضون تصفية معاشات المستشارين وتطالبون من الشعب أن يذهب لصناديق الاقتراع وهو يرى بام عينه أموال الدولة تصرف هباء ،لا للريع ولا للتعويضات السمينة التي تستفيذون منها.
اللهم أن هذا منكر ،برفضهم هذا هم يجسدون نيتهم أنهم لا يتسمون بالوطنية ولا بالمواطنة الحقة ولا بتمثيل رغبات الشعب المقهور ،وفي هذه الحالة يجب تفعيل من أين لك هذا وتطبيق القانون بلا رحمة ولا رأفة
ههههه والله حتى بصحتكم اراحتكم المواطن ضحك عليه بمشكل اسبانيا والجزائر خليونا ملاهيين انتوما بصحتكم خيرات البلاد
من أعماق قلبي بصحتكم
على من تضحكون يا قوم، هل هناك من سيقوم بالتصويت ضد قانون هو في صالحه بدون عناء، ما يقومون به ليس إلا مشاهد مسرحية للالتفاف على مطالب الشعب وتهدئة الوضع، فلن يقومون بتصفية معاشات البرلمانيين حتى يلج الجمل سم الخياط.
عار وعار وعار ان يصوت43نائبا من اصل ما يفوق300.
اين البقية المتواطئة اليس هذا تواطؤ مفضوح من قبل كل الاحزاب التي توارت ليتم تمرير القانون والنفخ في جيوب نواب لا يقومون بشيء غير نهب مال الشب.
انتمنى على المستشارين المحترمين وهم بالتاكيد ليسوا من الفقراء ان يطبقوا مبدا مغربيا اصيلا الا وهو مبدا تويزى (اي التضامن الاجتماعي) ويتبرعون بمبلغ هذا الصندوق للمساعدة في انعاش الاقتصاد االاجتماعي الوطني بعد كورونا. ولا شك انها ستكون مبادرة ستحسب حسنات في الميزان المقبول لدى الخالق والمخلوق، خصوصا ونحن على عتبة الانتخابات. والله يجزي المحسنين على قدر احسانهم.
لأ حول ولا قوة إلا بالله !
جهنم يقال لها هل امتلأت وترد هل من مزيد؟
هذه الحيتان لا تشبع ولا تقنع أبدا أبدا…
هي لا تقدم للوطن أي شيء، وجود الغرفتين (النواب+المستشارين) هو وجود شكلي لا غير.
الكل يعرف من يسير ومن يدبر ومن بيده زمام الأمور كلها …
ربي يشوف من حال الشعب المسكين المقهور والسلام.
انشري هسبريس وشكرا.
اصلا هدا المجلس لا يخدم مصالح الشعب هدا المجلس لتبجج في الغرب زعمة حنا دولة ديمقراطية.
في الوقت الذي حانت فيه ساعة الوضوح مع الشعب والقطع مع الريع السياسي.. ها نحن أمام فصل جديد من فصول النفاق الذي ظاهره الدفاع عن مصالح المواطن وباطنه الدفاع عن المصالح الشخصية ذات الطابع الريعي.. إو الله ينعل لي مايحشم…
والحلوى ومازكَلوهاش .. بقا غا يتنازلوا على البينكَة!! .. واش نتوما مداويخ ولا مالكم؟
مجموع النواب الحاضرين 43 واين باقي النواب المحترمين والمحترمات…؟؟؟؟
رغم أن( النوام )عفوا النواب البرلمانيين في آخر ايامهم الولاءية التشريعية وأنهم محتاجين لشعب ليصوت عليهم في الانتخابات القادمة إلا أنهم لا يريدون أن يتركوا اموال الشعب واموال الدولة التي ياخذونها بغير وجه حق ويصوتون ضد قرار تصفية معاش البرلمانيين المستشارين وكأنهم يقولون للشعب انتخبونا أو لا تنتخبونا نحن هاهنا جالسون ولا يخافون ويشجعون العزوف الانتخابي .
عجبا كيف سمحت لكم انفسكم ايها النوام عفوا النواب أن تاكلوا اموال الشعب الطائلة 13 مليار سنتيم الا تستحيون من انفسكم أليست لكم ذرة من الغيرة على وطنكم . أنتم كنواب الأمة يجب ان تكون مصلحة الشعب هي الأولى و ليس اقتسام الحلوى و قضاء مصالحكم الشخصية على حساب المواطن الذي صوت في الانتخابات لصالحكم من اجل أن تداغعوا عنه.
واش حاطينكم دافعوا على المواطنين و العاطلين و على لي باغي يحرگ و لا دافعوا على مصالحكم سبحان الله.
ما معنى امتناع 24 عضوا عن التصويت؟ هذه تسمى ضبابية الموقف والامتناع عن التصويت هو دعم غير مباشر لأحد المواقف. إذا لم تستطع أن تدلي بصوتك في هذه المواقف سواء بالموافقة أو بالرفض فأنت لا تستحق ان تكون في هذا الموقع. ولا يجوز اللعب على الجبلين.
اتمنى ان تقرؤا يا نواب هذا الكلام :
سنسائلكم امام الله عن مال حرام اكلتموه سحتا وانتم نائمون، الله ياخذ فيكم الحق نراه عاجلا غير اجل يامن تاكلون ضرائبنا بغير حق يا نوام،
ماذا قدمتم؟!!!!! واخر واحد تاكلون نصف رزقه فينا احسن منكم مجتمعين، شلاهبية
Une retraite bien garnie apres quatres ans de “travail”
على رأي البيت الشعري الذي كان يردده عادل امام في فيلم الواد محروس بتاع الوزير…….وتينة غضة الافنان باسقة…..قالت لاترابها والصيف يحتضر
اللهم ان هذا منكر.قمة التضحية ل الصالح العام.سيكون مهما عند المغاربة معرفة الشفارة المصوتون لصالح…….