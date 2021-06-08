تصويت أعضاء مجلس النواب يسقط مقترح قانون تصفية "معاش المستشارين"

صوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية اليوم الثلاثاء، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وخلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.

وأعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أنه تم التصويت بالرفض على المقترح في هذه الجلسة التشريعية، وذلك في إطار قراءة ثانية للمقترح التشريعي.

وساد ارتباك كبير وحرج سياسي لدى العديد من النواب خلال عملية التصويت على مقترح القانون، وهو ما دفع المالكي إلى مطالبة البعض منهم بـ”الوضوح السياسي وعدم اللعب على الحبلين”.

وأثار هذا المقترح جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهور، لأن الظرفية التي يتم فيها “اقتسام معاشات المستشارين” تتسم بأزمة اقتصادية مرتبطة بتداعيات جائحة “كورونا”.

وتتجاوز “كعكة صندوق المستشارين” قيمة 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة؛ وهو ما لاقى اعتراضا في بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.