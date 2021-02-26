تصوير مبان أمنية يجر 4 شبان إلى التحقيق

فتح مركز التشخيص القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بوادي زم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا مع أربعة شبان ضبطوا وهم يصورون مبنى السجن المحلي من عدة زوايا، في وضعية وصفت بـ”المثيرة للاستغراب”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي استمعت إلى الموقوفين في محاضر قانونية، ليتبين أن الشبان الأربعة، المتراوحة أعمارهم بين 20 و24 سنة، التقطوا في أوقات سابقة مجموعة من المقاطع المتنوعة من أجل توظيفها في “فيلم قصير”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشبان الأربعة عمدوا إلى تصوير مجموعة من المشاهد دون الحصول على التراخيص التي تسمح لهم بالتصوير، همت السجن المحلي وبعض المباني والدوريات الأمنية.

يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الشبان الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تقديمهم في حالة اعتقال أمام القضاء ومتابعتهم حسب المنسوب إليهم، فيما مازال البحث جاريا عن شخصين آخرين ذكر اسماهما خلال التحقيق مع الموقوفين.