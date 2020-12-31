تطبيق جريدة هسبريس للهواتف الذكية يحصد جائزتين من "هواوي"

تمكن تطبيق جريدة “هسبريس” الإلكترونية الخاص بالهواتف الذكية من حصد جائزتين في إطار مسابقة هواوي الموجهة بالخصوص للتطبيقات.

وحصل التطبيق على جائزة أحسن تطبيق “Top App” الذي يعتمد معايير عدة من بينها الشهرة والتفاعلية.

وتشمل المعايير أيضاً ضرورة أن يكون التطبيق متاحاً على متجر هواوي للتطبيقات، وأن يتضمن على الأقل عُدة واحدة على الأقل لتطوير البرمجيات (Software Development Kit) تنتمي إلى Huawei Mobile Services.

كما حصل تطبيق “هسبريس” على الجائزة الفضية من هواوي وذلك نتيجة تحميله ملايين المرات على المنصات الأخرى للتطبيقات، ويوفر خاصيتي الإشعارات والتحليل.

ويمكن للمتوفرين على هواتف هواوي أن يحملوا تطبيق هسبريس من متجر هواوي عبر النقر هنا.

ولم تقتصر هذه المسابقة على المغرب التي شارك فيها حوالي 30 تطبيقاً مغربياً، حيث أطلقت في عدد من الدول، من بينها تونس ومصر وباكستان والعراق والسعودية وجنوب إفريقيا.

وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع المطورين المحليين لاعتماد بيئة هواوي (Huawei Mobile Service)، بحيث يجب على التطبيقات المشاركة في المسابقة أن تكون متوفرة ومتلائمة مع هذه البيئة.

يشار إلى أن شركة هواوي، باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تجهيزات شبكات الإنترنت “5G”، قد استطاعت في السنوات الأخيرة من احتلال الرتبة الثانية عالميًا في مبيعات الهواتف النقالة وأن تحقق إنجازات جديدة من خلال إطلاق منتجات وحلول متطورة في الأسواق، ومن بين هذه التحولات “متجر هواوي للتطبيقات”.

وعرفت منصة “هواوي” الرسمية الخاصة بتوزيع التطبيقات منذ إطلاقها سنة 2018 نجاحاً كبيراً واستطاعت خلال سنتين أن يصل عدد مستخدميها إلى 400 مليون شخص نشيط عبر جميع أنحاء العالم. واستطاع هذا المجتمع الذي يتزايد شهراً بعد شهر من القيام بأكثر من 370 مليار عملية تحميل من “متجر هواوي للتطبيقات”.

وتقول الشركة إن الإمكانيات الاستثنائية التي يعرضها متجرها للتطبيقات هي البداية فقط، حيث أعلنت نهاية سنة 2019 عن استثمار مليار دولار إضافي لتمويل خدمات هواوي المحمولة، وذلك بمساعدة مطورين عالميين، وإلى حدود اليوم، تم دمج حوالي 50 ألف تطبيق في نظام هواوي البيئي، وهذا الرقم يتضاعف سنوياً.