تطبيق مغربي ضد التنمر يشارك في مسابقة دولية

تحظى التطبيقات الذكية بقدر كبير من الأهمية وباهتمام متزايد في السوق، خاصة أنها غيرت طريقة التعامل مع الأجهزة المحمولة، وبالأخص الهواتف الذكية. ولعل التوجه الحديث نحو استخدام الهواتف الذكية، إضافة إلى الطفرة الحاصلة في إجمالي حركة بيانات “الموبايل” بشكل عام، دفع العالم إلى الإيمان بأهمية تطوير تطبيقات المحمول كتوجه جديد ينبغي التركيز عليه.

من هذا المنطلق، تشارك تلميذات مغربيات من الثانوية التأهيلية ابن زهر، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، في مسابقة دولية (Technovation Challenge) تروم تشجيع التلاميذ، خاصة الإناث، على الإقبال على مجال التطبيقات الذكية، وهي مسابقة حول تطوير التطبيقات النقالة في العالم للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و18 سنة.

واختارت لجنة منصة المسابقة العالمية مجموعة “Awareness Queens” من ثانوية ابن زهر بمدينة وزان لتمثيل المغرب عالميا في نصف نهائي المسابقة التي ستقام يومي 12 و13 غشت 2021، بتطبيق هاتفي اختير له اسم “PBG Protect Blackmailed Girls” يهدف إلى الحد من التنمر على الأنترنيت ومساعدة ضحايا الابتزاز بمدهم بنصائح وتعليمات للحماية، وكذا مواقع للتبليغ بالأضرار وقوانين للتبليغ عن المتنمرين أو المبتزين.

وتتكون مجموعة “Awareness Queens” من دعاء دحمان وياسمينة لمروحي ورانية حبيبي، بالإضافة إلى رحاب بويا ورحاب السباعي، واللائي تلقين تكوينات استمرت منذ بداية الموسم الدراسي إلى الأسبوع الأول من شهر ماي 2021 على يد مؤطرين من المديرية الإقليمية لوزان، على رأسهم أسماء بركاش، المكلفة بالوحدة الإقليمية لمنظومة الإعلام في الإشراف، وبتأطير من مراد حمدون وسميرة بطمي، والأستاذة مريم البقيدي في التكوين والتنسيق العام.