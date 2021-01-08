تطبيق “واتساب” غير آمن بالمرة.. لهذه الأسباب

يسود قلق كبير في أوساط مستعملي تطبيق “واتساب”، وخصوصا المشرفين على الملفات الحساسة ورجال الأعمال، بعدما تم ربط موقع “فيسبوك” بتطبيق “واتساب” مع توفير قاعدة بيانات هذا الأخير لفائدة الموقع الأزرق الشهير بغرض الإعلان والتسويق.

ويؤكد مصدر هسبريس أن تطبيق “واتساب” غير آمن بالمرة، إذ يتعرض بعض المستخدمين للاستهداف المحدد عبر ثغرات “زيرو كليك” و”داي0″ التي تمكّن المخترقين من الاطلاع على جميع المعطيات من ملفات وصور ومحادثات، بل حتى التشغيل التلقائي للميكروفون وكاميرات الهاتف.

ويكشف المصدر ذاته أن أشهر الشركات التي تقدم “خدمات” اختراق حسابات “واتساب” توجد في سنغافورة وتقوم بتسويق هذه الثغرات لدى زبناء معينين وبضمانات شروط خاصة يتداخل فيها “التجسس الاقتصادي” و”سرقة البيانات المهمة”؛ بينما يصل السعر أحيانا إلى مليون دولار نظير الاستفادة من استغلال الثغرات لأيام معدودة وأحيانا لبضع ساعات.

المثير، وفق ما توصلت إليه هسبريس، هو أن “شركة عالمية” تنشط في هذا المجال انطلاقا من مدينة مراكش، ويشرف عليها مقرب سابق من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن شخصيات سياسية ورجال أعمال فرنسيين، وتعمل على تسويق مثل هذه الخدمات لدى زبائن في مجموعة من الدول الإفريقية.