تطبيق “واتساب” غير آمن بالمرة.. لهذه الأسباب

تطبيق “واتساب” غير آمن بالمرة.. لهذه الأسباب
صورة: أرشيف
الجمعة 8 يناير 2021 - 19:55

يسود قلق كبير في أوساط مستعملي تطبيق “واتساب”، وخصوصا المشرفين على الملفات الحساسة ورجال الأعمال، بعدما تم ربط موقع “فيسبوك” بتطبيق “واتساب” مع توفير قاعدة بيانات هذا الأخير لفائدة الموقع الأزرق الشهير بغرض الإعلان والتسويق.

ويؤكد مصدر هسبريس أن تطبيق “واتساب” غير آمن بالمرة، إذ يتعرض بعض المستخدمين للاستهداف المحدد عبر ثغرات “زيرو كليك” و”داي0″ التي تمكّن المخترقين من الاطلاع على جميع المعطيات من ملفات وصور ومحادثات، بل حتى التشغيل التلقائي للميكروفون وكاميرات الهاتف.

ويكشف المصدر ذاته أن أشهر الشركات التي تقدم “خدمات” اختراق حسابات “واتساب” توجد في سنغافورة وتقوم بتسويق هذه الثغرات لدى زبناء معينين وبضمانات شروط خاصة يتداخل فيها “التجسس الاقتصادي” و”سرقة البيانات المهمة”؛ بينما يصل السعر أحيانا إلى مليون دولار نظير الاستفادة من استغلال الثغرات لأيام معدودة وأحيانا لبضع ساعات.

المثير، وفق ما توصلت إليه هسبريس، هو أن “شركة عالمية” تنشط في هذا المجال انطلاقا من مدينة مراكش، ويشرف عليها مقرب سابق من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن شخصيات سياسية ورجال أعمال فرنسيين، وتعمل على تسويق مثل هذه الخدمات لدى زبائن في مجموعة من الدول الإفريقية.

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‫تعليقات الزوار

6
  • مواذن
    الجمعة 8 يناير 2021 - 20:00

    راه الهاتف كامل غير آمن يا ربي تحفظنا من شر الناس…

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  • ayoub
    الجمعة 8 يناير 2021 - 20:01

    ما دمت تملك هاتف ذكي بحوزتك 24 ساعة.. فخصوصيتك ليست ملكك وحدك.. هادي راه ولات من المسلمات لي هاص أي واحد يآمن بيها فهاد الجنون التكنلوجي لي وصلنا ليه.. بغيتي خصوصية 100% غتولي عايش معزول.. ختاريتي الحضارة خاصك ترضى بعيوبها !

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  • مهندس معلوماتي
    الجمعة 8 يناير 2021 - 20:02

    من يستعمل WhatsApp أو Facebook فهو أبله. يعرفون كل ماذا تقول و تشارك مع العائلة و الأصدقاء. التطبيق الوحيد الآمن هو Signal و الذي تحاربه جميع اللوبيات. لا تستعملو Telegram فهو أيضا يشارك بعض المعلومات.

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  • الصراحة على عين ميكا
    الجمعة 8 يناير 2021 - 20:03

    الرحيل الى سنيال برنامج البديل لوتساب.

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  • ربيع
    الجمعة 8 يناير 2021 - 20:03

    فعلا واتساب تغدي قاعدة بيانات فايسبوك، الذي بذوره تعرض لعدة اختراقات، المهم من هادشي كولوا الانسان يتفادى يبعث أمور خاصة جدا عبر قناة الواتساب، لأنها لم تعد آمنة.

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  • الحسين باكريم
    الجمعة 8 يناير 2021 - 20:05

    في هده الحالة واتساب ستفقد معظم زبنائها نحو العديد من التطبيقات الاخرى والبديلة
    انا شخصيا غير مبالي بالتهديدات والوجهة ” تلغرام ” ان شاء الله

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