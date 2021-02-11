تطعيم المسنين ضد كورونا

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تعليقات الزوار1
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j ai une question pertinente a poser a la quelle je ne trouve pas de réponse . pourquoi les vieux politiciens du maroc ne se vaccines pas et la posé a l echelle mondial pourquoi pas eux et pourquoi nous ?????