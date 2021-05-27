"تطمينات" ترفع اعتصام موظفي جماعة تطوان

بعد أسبوعين كاملين من الاعتصام داخل مقر الجماعة الترابية، رفع أعضاء المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان، المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الشكل الاحتجاجي والذي دخل يومه الخامس عشر وجاء ردا على استهداف الحريات النقابية وتحقيق المطالب التي وصفت بـ”العادلة والمشروعة”، والمتمثلة في صرف متأخرات الترقية في الدرجة والرتبة العالقة منذ سنة 2015.

وكشف بلاغ صادر عن التنظيم النقابي سالف الذكر أن رفع الشكل النضالي، الذي كان مصحوبا بإضراب عن الطعام، جاء استجابة لـ”تطمينات حملها اجتماع جمع أعضاء المكتب المعتصمين مع باشا المدينة؛ وذلك بتوجيه وإشراف مباشر من عامل الإقليم، حيث تم التأكيد خلاله على عدالة القضايا المطروحة، وعلى رأسها التنقيلات التعسفية التي طالت الموظفات والموظفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي أو الفكري”.

وعاهد المكتب النقابي، ضمن البلاغ ذاته، عموم الموظفات والموظفين أن تضحيات المناضلين لن تذهب سدى، وأنه عازم على انتزاع كل الحقوق التي يكفلها القانون؛ وعلى رأسها مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة، ومنحة جمعية الأعمال الاجتماعية، والساعات الإضافية، ومنح الأوساخ وملابس العمال، طبقا لشروط الصحة والسلامة، علاوة على الترافع على ملف التأمين عن حوادث الشغل.

واستنكر المصدر ذاته “ضلوع بعض المحسوبين على جهات نقابية استغلال ملف الساعات الإضافية ومنحة الأعمال الشاقة والملوثة في حملة انتخابية سابقة لأوانها، والاستنجاد بثقافة “القفة” و”الإحسان الانتخابي” التي لا تليق بكرامة ومكانة الموظف العمومي”، مؤكدا أنه “لن يسمح بأي استغلال للمال العام في أهداف خارج إطار الاستحقاق والشفافية والنزاهة”، وفق صياغة الوثيقة.