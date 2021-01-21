تطورات الصحراء تدفع الجزائر إلى الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة

بدأ اللوبي الأمريكي الموالي للجزائر ممارسة ضغوطاته على الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل التراجع عن قرارات دونالد ترامب بخصوص اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
واستغل رئيس لجنة الدفاع بالكونغرس الأمريكي، جيم إنهوف، أكبر داعم لمطالب البوليساريو، جلسة إقرار تعيين الجنرال لويد أوستن، مرشح جو بايدن لوزارة الدفاع، لانتزاع موقف حول مسألة إجراء استفتاء في الصحراء المغربية، لكن المرشح لقيادة “البنتاغون” تفادى تقديم “هدية” للانفصاليين.
وقال السيناتور إنهوف، الذي سبق أن زار الجزائر ومخيمات تندوف، إن “أمريكا أيدت سابقاً إجراء استفتاء بالصحراء”، مضيفا أن “جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 52 تؤيد إجراء الاستفتاء”، وهي مغالطة عمد رئيس لجنة الدفاع بالكونغرس إلى تمريرها إلى الإدارة الجديدة، لأن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تدعم مبادرة الحكم الذاتي وإيجاد حل عملي قابل للتحقق على أرض الواقع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها السيناتور إنهوف معطيات غير صحيحة بخصوص ملف الصحراء، فقد سبق أن استعرض أمام أعضاء الكونغرس صور احتجاجات لنشطاء البوليساريو بمعبر الكركرات، معززاً عرضه بمشاهد تظهر وقفات الصحراويين، لكنه لم يتطرق إلى الصور والفيديوهات التي تبين بوضوح تخريب الطريق ونزع لوحة ترقيم سيارة للمينورسو، والاعتداء على أعضاء البعثة الأممية واستفزاز عناصر الجيش المغربي.
ورفض المرشح لوزارة الدفاع ضمن الحكومة الأمريكية الجديدة الرد على سؤال السيناتور المعادي للمغرب، وقال: “هذه القضية نريد بالتأكيد إلقاء نظرة فاحصة عليها قبل أن أقدم أي إجابة عنها لكم سيدي”.
وكشفت تقارير دولية أن النظام الجزائري يعوّل على لوبي أمريكي يعمل لحسابه من أجل دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن موقف دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وبفتح قنصلية بالداخلة.
وأوضحت صحيفة “جون أفريك”، في تقرير لها، أنه عندما جددت الجزائر تعاقدها مع جماعات الضغط في ماي 2020، بمبلغ يقارب 30 ألف يورو شهرياً، “لم يكن عنصر مجموعة الضغط ديفيد كين يعتقد بالتأكيد أن إدارة ترامب ستتخذ، بعد بضعة أشهر من ذلك، قرارا ليس في مصلحة زبونه، من خلال الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء”.
والسيناتور الأمريكي رئيس لجنة الدفاع بالكونغرس له علاقة قوية مع دايفيد كين، الرئيس السابق للاتحاد القومي للأسلحة، ويضاف إليهم جون بولتون الذي يدافع عن إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، وشارك في تطوير خطة “جيمس بيكر الثانية” عام 2003 التي نصت على إنشاء سلطة مؤقتة مستقلة في الصحراء.
غادي يبقاوا حاضيين المغرب حتى يدخلوا في الحيط و انشاء الله عن قريب
على المغرب توجيه ضربة موجعة للجزائر لن تنساها على مر التاريخ
الجزاءر انهزمت في ملف الصحراء المغربية هده حقيقة مرة بالنسبة لها وبالتالي المغرب هو رقم صعب على أعداء وحدةالمغرب الترابية
الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها يا حكام دولة الويل والعار مهما فعلتم.
ماذا جنيتم لمدة 45 سنة الخزي والعار… قريبا ستجف حقول البترول والغاز… لكم مع الله ميعاد يوم لاينفع مال.
هل سيظل مصيرنا مرتبط بالدول الاخرى الى الابد?
والى متى??????????
شحال قدك من سبحان الله يالي بيت بلا عشاء
المغرب سيدخل مع امريكا وفرنسافي مفاوضات للمساعدة على استرجاع الصحراء الشرقية.لان حدودها مع المغرب مؤقتة ولابد من إعادة ترسيمها
نتنياهو هنء بايدن وكشف له انه يتطلع الی تعزيز العلاقات اكثر مع الدول العربية
هادشي كلو وعندها الوجه تقول انها ليست طرفا في النزاع،لم نراها تحتج على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل لانه العيون والداخلة اكثر قيمة واهمية بالنسبة لها من القدس،عندها حل واحد الجزائر هو ان تعلن الحرب على المغرب ان ارادت ان تأكل سردين المحيط الاطلسي ونحن كلنا مستعدون لهزمها .الله الوطن الملك والصحراء ستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولو بقي مغربي واحد على وجه الارض.
كما كان متوقع، وضعنا اليد في اليد مع ترامب و كوشنر و طبعنا مع إسرائيل مقابل تغريدة واحدة من الرئيس المطرود ، و اليوم إدارة بايدن تراجع كل قراراته و حذفو قرار الإعتراف من الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
كفاكم إستغباء ، الجزائر بدون رئيس و في أزمة حادة تضغط على بايدن؟
يا رب شوهة كبيرة
مشكل الصحراء هو عبارة عن بقرتين حليبهما المال والكل متفق على يستمر المشكل ليظل ضرعهما مليء بالنهب الخاسران الأكبران العرب والرابحون هم الغرب لا فارق إلا في نقطة واحدة دهاؤهم وغباؤنا
الجزائر الجار الجائر مايتهنا حتا يخلي عشتو.
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الملف انتهى نهائيا مجرد مناورات يائسة من الجيران الشرقيين و اسبانيا صاحبة المشروع الوهمي لتغطية الضربات المتتالية
الى الحلقة القادمة إنشاء الله سبتة مليلية
يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر حتى تنعم بنضام مدني ديمقراطي.
بماذا ستضغط بجنرال معطوب من رجله ام بماضى مملوء بجرائم القتل. كفى من الطمع كفى من الكراهية و الحسد.
لا يهمنا الاعتراف او سحب الاعتراف ، الصحراء في مغربها
انا مازال مافهمتش هاد الجزائر فين بغيا توصل بالعداء ديالها للمغرب
والله العظيم حرام مايفعله هؤلاء القوم، الجزائر لديها مشاكل جمة وعوض ان تهتم بمشاكلها الداخلية تركز علي موضوع تقول انها ليست فيه طرف، وانها تدعم حق تقرير مصير الشعوب انطلاقا من مبادءها (ولا اعرف علي من تضحك) لان الدي يتكلم هو اصلا متهم بالفساد وما زج عد. كبير من المسؤولين الجزائرين السابقين الا خير دليل، اليوم الكل فهم بان الجزائر تريد اكتر من اي وقت مضي تصدير ازماتها الداخلية عبر بوابة المغرب، لكن هيهات، تاني شيء يمكن القول بانها استتمرت في مشروع خاسر مند البداية، اليوم الشعب الجزائري لايستطيع ان يتحمل اكتر، وربما العسكر سيجد اي وسيلة للدخول في متاهات قد لاتحمد عقباه، لكل هاته الأسباب نقول بان التخالف الامريكي الإسرائيلي المغربي قد بعتر اوراق الوحدة الترابية، وللحديت بقية…
هاد اللوبي الامريكي سعداتو.
لقا منين يترزق على ضهر الشعبين المغربي والجزائري.
اول مساند وممول لميلشيات البوليساريو كان هو القدافي ياك شفتو كاملين كيفاش كانت النهاية ديالو حتى النظام ديالو ثم استئصاله من جدوره و رغم دالك جنرالات الجزائر مبغاوش اتعظوا ،النهاية ديالهم غادي مشابهة او أسوء
النظام الجزاءري معزول اليوم سواء إقليميا او على الصعيد الدولي،، نظرا لان النظام في الجزائر فاشل في كل شيء ، ولن يستطيع ان يحقق اي انتصار،،، وقد اتيت بالفعل فشله الذريع على جميع الأصعدة ،،،
فاشل دبلوماسيا ،، فاشل في تحقيق اقتصاد بالجزاءر رغم ان البلد تتوفر على مؤهلات قوية ادلك ،،
فاشل ايضا تحقيق العيش الكريم للمواطن الجزاءري ، اذا ما علمنا ان معظم الشعب الجزاءري يعاني اليوم من الفقر ،،
فاشل ايضا ي تحقيق البنية التحتية في الجزائر ،،
هذا النظام لم يتبقى له سوى ان يرحل ويترك السلطة للحكم المدني قبل أن يدمر البلد اكثر مما هو مدمر اليوم،،
على حكومتنا الرد بقوة وفورا وذلك بقطع العلاقة مع هذا النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد الخبيث.وتحريك ملف يخص إيواء هذا النظام المرتزقة البوليساريو الإرهابية وتسليحه لزعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية لمجلس الأمن. ومناصرة شعب القبائل.والمطالبة باراضينا بالصحراء المغربية شرق المملكة.
حامل الكلاشنيكوف لا ولن يفقه شيئا لا في السياسة ولا الإقتصاد. دعوهم يبدرون البترودولار السايب وبصحة السانتور اينوف يستاهل كل خير.
حا قد حل 20 يناير وأنا اعطيهم مهلة إلى 20 يناير 2022 لنرى هل بايدن سيتراجع أم لا….
لسكان الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية أقول منه العوض وإليه العوض على بترودولاراتكم و قدركم الطوابير على كيس السميد والبطاطا و ساشي حليب و كمشة دنانير ومؤخرا باكي معكرونة
الجزائر تملك لوبي يهودي بأمريكا…كما أن المترشح لرئاسة دولة إسرائيل هو يهودي من أصول جزائرية..
ترامب للأسف قدم للمغرب عريضة أو إعلان وليس مرسوم لذالك يسهل لبايدن إلغاءه بجرة قلم.
الجزاءر تتخيل الادارة الامريكية مثل جماعة البوليزاريو
في الحقيقة ليس ممثل الشعب في البرلمان الجزاءري من يحكمون .
الجنرالات الجيش هم من يحكمون الجزاءر و للاسف الشعب الجزاءري في نوم عميق و في دار الغفلون .
ولكشف مثل هته المعطيات المغلوطة، نهج المغرب ديبلوماسية القنصليات . فتحية لديبلوماسيتنا وعلى رأسها صاحب المقص الذهبي اقوى وزير خارجية في تاريخ المغرب
بايدن لن يسحب يعتراف امريكا بالصحراء المغربية لسببين اثنين:
هذا القرار لا يضر بالامن القومي الامريكي، بل العكس سيخدم اقتصاد امريكا بالانفتاح على السوق الافريقية عبر الميناء الضخم الداخلة ميد.
اسرائيل (عن طريق مجلس الشيوخ الذين اغلبهم يهود) ستضغط لعدم التراجع على هذا القرار.
للاشارة فقط، معضم الدول خصوصا الاوروبية تنتضر فقط هل ستتراجع الحكومة الجديدة ام لا، في حال عدم تراجعها ستعترف بالضحراء المغربية الواحدة تلو الاخرى
المغرب ربح التطبيع وربح مقعد الجلوس
في طاولة مع جبهة البوليساريو لتفاوض.
ماذا يريد حكام الجزائر من امريكا ان تلغي الاعتراف الأمريكي بقظية الصحراء؟؟؟؟ ماذا ستجني من وراء لذلك؟؟؟؟ الحسد والنفاق والخدلان ولا شيء غير هذا!!!! بلاد الجنرالات الفاسدين المارقين….. نحن في صحراءنا قابعين مطمئنين وأمريكا اعترفت بمغربية الصحراء من لدن الرءيس السابق السيد ترامب وسيستمر الاعتراف في ظل الرءيس الجديد السيد جون بايدن!!!!! موتوتو بغيظكم!!!!
الجزائر بقيادة بوقادوم لن تنال من المغرب الا الخزي والعار
الوقت اليوم محسوب بجزء من الثانية، والديبلوماسية المغربية فاجأت العدو والصديق بنجاحاتها، وعلينا ان نكثف العمل وان لا مجال للتراخي والمسؤولون يعُون ذلك جليا،
بايدن قال ان المواقف سيتخذها انطلاقا من مصالح بلاده، ودول صديقة اتخذت مواقف سيادية انطلاقا من مصالح بلدانهم، ويجب ان نصفق لكل دولة تؤيد حقنا في صحرائنا، ونحن المواطنون علينا ان لا نشتم هاته الدول لمواقفها وسياستها الداخلية او الخارجية،لان بعض “الاخوان” لا تعجبهم هاته الدول.
حتى لو اجتمع الجن والإنس والاحياء والأموات تبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وقضي الأمر قضي الأمر بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها وبحكم محكمة لاهاي وبافتتاح القنصليات العربية والافريقية الصديقة والشقيقة وكذلك العظمى لكن لابد للدبلماسية المغربية ان تتحرك وفي جميع الاتجاهات من أجل المزيد من كسب المؤيدين للاقتراح المغربي وان يضع العالم أمام خيارين اما معنا او ضدنا وسياسة العصا من الوسط يجب تجاوزها…
إنشاء الله لنا الحق ولهم الباطل سوف يذكرهم التاريخ بأنهم دمرو 5 شعوب عربية مغاربية مدة 40 سنة منا تعنت والحقد لاكانت هذه شعوب تطورت كتيرا طول هذه المدة في عدة مجلات..حسبنا الله ونعم الوكيل
أكبر خطأ ارتكبه ومازال يرتكبه المغرب هو الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع دولة تكن لنا كل هذا الحقد والعداء حيث يسعى النظام الجزائري ليل نهار الى تأليب الرأي العام الدولي ضد مصالح المغرب.. تصوروا أن تبون وهو في -الكوما” يوصي منتخب الجزائر لكرة اليد الى ضرورة الانتصار على الفريق المغربي إنه عداء لكل المغاربة
الرئيس الأمريكي لن يقوم بإلغاء القرار ، الأمر ليس بيده اصلا
بعد 500 مليار دولار و الآن 30 مليون دولار شهريا ليس بالسهل الإستغناء عنها من طرف اللوبي المرتشي و لو على حساب الشعب المغلوب على أمره الذي مازال يصطف على شكارة سميد و شكارة حليب و على معاناة الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف
أينكم يامن مازالوا يضعون القضايا العربية فوق القضية الوطنية أو في نفس الميزان؟. أبنكم يامن مازال يتساءل لماذا المغرب يتسلح؟ لكم جار يحسدنا في كل شيء و يكن لنا الحقد و يريد ضرب تاريخ المغرب على الحائط. مصالح المغرب ياناس فرق كل اعتبار. النتحاف مع إسرائيل و أمريكا و حتى إخوان إبلبيس فهذا لايهم لان إبليس الحقيفي هو حكام العسكر في الجزائر.