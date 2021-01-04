تطورات الصحراء وتهديدات السّاحل تبعث الحياة في المجلس الأعلى للأمن‬

تواجه المملكة تحدّيات جيوإسراتيجية كثيرة وبالغة التعقيد مرتبطة بقضية الصحراء وتقاطبات منطقة السّاحل الإفريقي؛ وهو ما يحتّم “تحركا” مغربيا على أعلى مستوى لمواجهة إفرازات الوضع الجديد في المنطقة، ومحاولات خصوم الرباط اللعب بورقة الاستقرار لتقويض جهوده الرّامية إلى استتباب الأمن.
ومع تطورات الكركرات وتحركات الانفصاليين في المنطقة العازلة، واستمرار الخطاب المعادي للجارة الشرقية الذي يستهدف الأمن القومي للمغرب، تحركت دعوات إلى إخراج المجلس الأعلى للأمن إلى حيز الوجود، بعد “بلوكاج” دام سنوات.
وينصّ الفصل الـ54 من الدستور على إحداث مؤسسة جديدة لأول مرة تعزز مسار بناء السياسات الأمنية ببلادنا؛ فبمنطوق الفصل ذاته، فإنه يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
وفي السياق، أكد الدكتور هشام معتضد، الخبير في الشأن الإستراتيجي، أن التّحولات الإقليمية والوضع في الصحراء يمثّلان عاملين أساسيين يحتّمان على الدولة المغربية الدّفع بإخراج مؤسسة المجلس الأعلى للأمن إلى حيز الوجود، تماشيا مع مقتضيات الدستور من أجل التدبير السريع والمحكم للشأن الإستراتيجي المرتبط بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
وأوضح المحلل ذاته أن التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والصحراء والتحديات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا، خاصة تلك المرتبطة بالأطماع الاقتصادية ورهانات التأثير الإيديولوجي، كلها تحديات إستراتيجية لها ارتباط وطيد بمسألة الأمن القومي للمغرب.
واعتبر الخبير في الشأن الإستراتيجي أن الظرفية الراهنة تحتم أكثر من أي وقت مضى على الدولة المغربية تفعيل مقتضيات الفصل الـ54 من الدستور المغربي من أجل إخراج مؤسسة المجلس الأعلى للأمن إلى الوجود، لتدبير استباقي منسق لحالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
وشدد المحلل ذاته على أن المغرب بموقعه الإستراتيجي يواجه تحديات مختلفة، متشعبة ومركبة تحتم عليه ضبط بشكل كبير ودقيق حالات الأزمات وتدبير محكم واستباقي، بمقاربات متداخلة ومتكاملة، للاستراتيجيات المرتبطة بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
واستطرد معتضد: “لذلك، فمأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة يمكن اعتباره رهان المرحلة الذي يجب كسبه من أجل الحفاظ على العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة التوجه التنموي الجديد للسياسات العمومية والخارجية للمغرب”.
وأوضح المصرح لهسبريس أن “المغرب اليوم، والذي يعتبر نافذة العالم الاقتصادية على إفريقيا والجسر الثقافي والجغرافي بين أوروبا والقارة الافريقية، لا يمكنه إنجاح وضبط دوره الإستراتيجي، خاصة في منطقة ذات أطماع خارجية وتستهدف استقرار المنطقة الأمني والاقتصادي، بدون مؤسسة دستورية أمنية قوية ومتجانسة على غرار المجلس الأعلى للأمن للسهر على إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة”.
إلى متى؟ وما هي الصعوبات والعراقيل التي تعوق إخراج هذه المؤسسة إلى الوجود؟
ولدي اقتراح بخصوص البناية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني أن يتم تعديل مواصفاتها لتكون مقر المجلس الأعلى للأمن القومي على غرار الدول العظمى.
الجزائر لم تنجح لها خطة الهاء الشعب بالعداء للمعرب وعادت لزرع الرعب في صفوف الشعب بالارهاب.تحت شعار 2020 اتنحاو كاع . 2021 ارجعو كاع.
دابا عاد بدات الخدمة ديال بصاح !
تحية لحماة الوطن، خصوصا الجنود لي مليوحين فالصحاري !
قلوبنا معكم، انتم احموا الوطن من الخطر الخارجي، ونحن لن يهدأ لنا بال حتى ننال من خطر السياسيين و الاحزاب لي دايين المغرب للهاوية bande d’incompétents
ان النكسة والتخبط الذي تعيشه البوليساريو وممولتها الجزائر سيودي حتما الى حماقات ان لم يتخذ المغرب الحذر. وخير دليل على هذا ما وقع اخيرا في النيجر. ان المنطقة تعج بالارهابيين وبائعي المخدرات والاسلحة الليبية التي سرقت او بيعت من طرف المليشيات المتعددة. كل دول الساحل على فوهة بركان مالي النيجر ونجيريا المهددة في امنها من طرف بوكو حرام الذين يختطفون الاطفال كل مرة ونجيريا عاجزة عن القيام بسحق هذه الجماعة. ولا ننسى تونس وحدودها مع الجزائر. ان المنطقة كلها مهددة وعصابة البوليساريو تتجر في المخدرات والسلاح والمعونات وسكان المخيمات يموتون جوعا. ان جماعة البوليساريو تنتمي الى الجماعات الارهابية والجزائر لابد ان تفكر الف مرة لتتنصل منها لانه ليس بالسهل ان تتخلى عن البوليساريو الابن الغير الشرعي الذي سيصبح عاقا لا محالة.
كلنا. في خدمة امن مملكتنا الحرة الشريفة بدمنا سوف ندود عن وحدتنا الترابية وبارواحنا سنواجه كل من سولت له نفسه ان يتطاول على شبر من ارضنا وراءك يا امير المؤمنين جميعا لتحمي وطننا الغالي
جبتو الامريكان والصهاينة لحمياتكم وتردون الاستقرار متى دخلو الامريكان والصهاينة بقعة من دول العالم وكان السلام هم مخربين وكل ما دخلو منطقة قضو عليها وسلبو كل ثرواتها الامريكان والصهلينة لا يحمونكم بالمجان سوف تتنازلون لكل شروطهم وفالاخير سوف تركعون لهم وتتخرب المنطقة برمتها ووالمستفيد الأول هم الصهاينة فمبروك عليكم التطبيع