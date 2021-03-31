تطورات الوضعية الوبائية تنذر باللجوء إلى "الإغلاق الليلي" في رمضان‬

يعرف المنحنى الوبائي تغّيرا مفاجئا ببعض الحواضر المغربية، إثر ارتفاع المؤشرات الوبائية المتعلقة بالحالات الحرجة والإصابات، بجانب تفشي السلالات المتحورة في مناطق معينة من المملكة، ما يدفع السلطات المحلية إلى تشديد التدابير الاحترازية.
ودفعت التطورات الصحية الأخيرة رئاسة الحكومة إلى تحذير المواطنين من الموجة الثالثة من الفيروس التاجي، الأمر الذي جعل كثيراً من المغاربة يتساءلون عن إمكانية تطبيق الإغلاق الليلي في رمضان، الذي تراهن عليه شرائح مهنية عدة لترويج منتجاتها الاستهلاكية.
وترى فعاليات بحثية أن مبررات الإغلاق الليلي تجد مشروعيتها في ظل الحالة الوبائية السلبية التي تتمدد بمختلف ربوع البلاد، خاصة أن رمضان يتسم بحركية كبيرة في الفترة الليلية، ما قد يساهم في تسريع وتيرة تفشي السلالة البريطانية المكتشفة، ليدخل بذلك المغرب الموجة الثالثة من “كوفيد-19” بشكل رسمي.
واستبقت السلطات المحلية “الخطر الصحي” القادم بتشديد المراقبة في كثير من المناطق المغربية، اعتباراً لعدم التزام جل المواطنين بتدابير الوقاية البسيطة، المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي؛ فيما يترقب الجميع البلاغ الحكومي المرتبط بإقامة صلاة التراويح والخروج الليلي.
ومن وجهة نظر إحسان المسكيني، الباحث في علم الفيروسات، فإن “تخوفات وزارة الصحة مشروعة بشأن تفشي السلالات المتحورة الجديدة، لأنها أكثر انتشارا وفتكا بالمقارنة مع سابقاتها، الأمر الذي سيُلقي بضغط كبير على الجهاز التمريضي والطبي بصفة عامة”.
وأوضح المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب اكتشف وجود السلالة البريطانية ببعض مناطقه، فيما يواصل تشديد إجراءات المراقبة الداخلية لتفادي ظهور السلالتين البرازيلية والجنوب إفريقية”، موردا أن “الحركية الزائدة برمضان تطرح تحديا جسيما على السلطات الحكومية لضبط الأوضاع المحلية”.
وشدد الباحث المغربي على أن “حركية السكان في رمضان قد تؤدي إلى تسريع وتيرة انتشار السلالة البريطانية؛ ومن ثمّ سيدخل المغرب الموجة الثالثة الشرسة من فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي إلى تغير منحنيات الوباء، لاسيما أن أغلب المواطنين لا يلتزمون بالتدابير الاحترازية البسيطة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “ينبغي تشديد الإجراءات في شهر رمضان، نظرا إلى الوضعية الوبائية الحالية، من خلال تقليص أوقات العمل لتفادي الحركية المجتمعية، وتقصير مدة صلاة التراويح إلى أقصى مدى زمني لتجنب الاحتكاك بين المصلين على غرار صلاة الجمعة، إلى جانب مضاعفة تدابير المراقبة الصارمة بالمدن الكبرى”.
صافي غير سدوا حنا مستاعدين, غير بلاش كل نهار تبداو علينا بالتخويف والامور عادية صراحة
الى بغات الدولة تسد غير تسد ماكاين لي غادي يهظر معاهم, غير بلا استغباء للشعب المقهووووووور
ملاحظة بسيطة لي تتبع الارقام
فبراير ماكوناش تنوصلوا 300 ولا 400 حالة باليوم معليش التحاليل كانت قليلة شي 3000 حتى 5000 يوميا
اخر اسبوع او 10 ايام ولينا تنوصلوا 600 حتى 700 حالة معليش عدد التحاليل وصل تقرببا بين 14 حتى 15 الف
واش هادشي صدفة ولا خطة من الدولة ؟
حتى الحالات النشطة لي كانوا الاسبوع الماضي قربوا من تحت 3000 حالة اليوم الرقم قرب من 4000 !!!
عافاكم نصليو العشاء في المسجد و قيام الليل ممكن في المنزل، كل يجتهد في القيام و قراءة القرآن.
أما السهرات و المقاهي و الملاهي الليلية إلى ما بعد رمضان.
باغيين تشدو فرمضان ؟ شدو ، و بلا أفلام بئيسة !!! باراكا من الدراما الفارغة
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل كورونا و سلالاتها (الفتاكة) هل تعرف أننا في شهر رمضان و هل ستكون نائمة في النهار و ستخرج في الليل للتسكع و البحث عن الأشخاص الذين خرجوا ليسترزقوا الله……اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله…
رمضان شهر الغفران سبحان الله عاد بانت السلالة المتحورة واش الغرض الوقاية ولا منع التراويح
هههه هاهما كيوجدونا نفسيا.
الله يلطف من عندو
اوا لا غلقو علينا بالليل غانديرو اضراب ومغنصوموشاي رمضان هو جو ديال ليل
سبحان الله قرب رمضان و اختفى التقارب بين الحالات و المتعافون أصبح مرتفعا عند الحالات المؤكدة.
زيدو وركو علينا نحن قطيع التجارب.
حسبنا الله ونعم الوكيل
مع اقتراب شهر رمضان المبارك تزداد الحالات لان الصلات لا تستفيد منها الدولة و تنخفض الإصابات مع اقتراب عيد الأضحى الله ياخذك الحق في كل المسؤولين
كفاكم من الكذب على الشعب المغربي المحروم من ابسط الاشياء حتى اتا الشهر المبارك وأنتم تخترعون اكاذيبكم من أجل مصلحة المفسدين
الله يلطف بنا و يرفع علينا هذا الوباء
انا مع الاغلاق الليلي من المغرب الى الفجر
اطالب العثماني بتطبيقه والى الابد.
على الاقل رشق الاطفال المنازل بالحجارة والكرة والصياح والعويل والسب والشتم… طوال الليل سنستريح منه. وسنستريح من النساء اللتين يقضين الليل كله في الخارج زائد العري والالبسة الفاضحة….
والله نسكن في زقاق راق يأتي اليه ابناء بنات واولاد الليل… حولوا حياتنا الى جحيم…. يتركون امهاتهم وابائهم مستلقين في السرير ونحن ندفع ثمن ولد وطلق….
انا مع الاغلاق الليلي والليل للنوم والعبادة في رمضان وليس لولد واطلق وممارسة الجنس اللعين…
اللهم زد وبارك في الاغلاق. مادام الجار لا يحترم ولا يوجد قانون يحمي السكان من ابناء بنات الهوى…
الله يخليكم كل واحد يصلي التراويح في بيته مع أبنائه وزوجته وهاذا جائز شرعا… خاصة أن رمضان يكثر فيه العباد اللذين يصلون شهر في السنة وتجدهم يتزاحمون على الصفوف الأولى…. ارحموا أنفسكم وصلوا في بيوتكم من أجل سلامة اسركم….
فالله سبحانه يقول… ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة… صدق الله العظيم…
اشتقنا لتلك الأجواء الرمضانية خاصة في الليل، اشتقنا لصلاة التراويح، اشتقنا لصلاة ليلة القدر.
انتظرت هذا الشهر بفارغ الصبر ولكن هذه الأكذوية أتت في الطريق.
لازالت الحكومة تعتقد أن الشعب لا يزال منسوف الإرادة كالسابق، لقد أصبحنا نحس بخزعبلات النظام السياسي في بلادنا.
نسئل الله أن يفرج علينا، ويرحمنا برحمته الواسعة إنشاء الله.
اضن انكم تريدون تخويف الناس . لي سمع ان الفيروس اكثر انتشارا و فتكا يظن ان الناس تموت في الشوارع و في السيارات بمجرد دخول الفيروس الى اجسادهم . الحياة طبيعية في الاسواق و الاماكن العامة و لا نسمع عن الفيروس الا في المنابر الصحافية . دعونا نعيش حياة طبيعية فلنا رب مدبر حكيم
غير نوجدو للحجر.المهم يعلمو على تيساع.للاسف الموجة جاية .يخليو الصلاة واغلاق نهارا مع 3 وبالليل مع 11.
تلسلالة البريطانية,ثم السلالة الغابونية,والطنزانية والبيروفيةوالطيلاندية…….حتى تسترجع شركات اللقاحات اسثماراتها بملايير الاضعاف حتى تستنزف جيوب الدول وشعوبها.
ننتظر سلالة الزولو اينكاطا
المواطنون المغاربة أذكياء .. مع النفخ في الأرقام زاد عندهم اليقين أن كل الطرق تؤدي إلى الإغلاق
مع الأسف الشديد بعد أن قطعنا مراحل كتيرة للقضاء على الوباء العالمي ها نحن اليوم بسبب تخلف و جهل و تهاون و إستهتار بعض القوم في هدا البلد الطيب قد نضطر إلى العودة إلى نقطة البداية فاللهم ألطف بنا و خفف عنا هدا الوباء و لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا أمين
لالالالال
بزاف اسبوع الماضي اقل من 200حالة و هذا اسبوع 699 كفاش، فهم دوخ لك، بزاف علينا هذا الشي الخدمة لا دعم كيفاش غادي نعيشو بغيتو تقلدو ماما فرنسا قلدوها في كلشي اغلاق و الدعم ،،،، لكى الله يا وطني عاش الملك
الكل يعرف ذلك زلا داعي للتمديد تدريجيا فالمغرابة اذكياء بعكس ما تعتقدون انتم حتى تروحون له تدريجيا . هو من سنة مرت لا ليل لا نهار . الاثنان ليلا
هههههههههه…..انشري يا هسبرس….واستسمح الجميع….وليت غير نضحك……حيت هادشي لي واقع تيضحك……قالو ناس زمان كثرة الهم تتضحك… والله ما كذبو….
واش كورونا كيخدم غا ف الليل
اما ف النهار يتقي وجه الله فينا
ايتها الحكومة.. لقد كوننا مناعتنا الذاتية الجماعية بفعل الاختلاط
افتحوا الأبواب كما فتحتم الحمامات وقاعات الرياضة
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
خليوا عباد الله يترجاوا الله يرفع علينا هاد الوباء في بيوت الرحمان
بدون مراوغات الحكومة عازمة عن الأغلاق في رمضان. لأن ألليل هو المتنفس الصائم. وحرمانه من الصلاة في المسجد. لأن كورونا تكون صائمة تخشى الله ولا تؤذي أحدا بالنهار
كتوحموا على هذا الحجر الصحي…
فرنسا سدات لخبار فراسكم
جيو بنادم فاص و قولو غنسدو فرمضان، مرضتو بنادم.
بغينا اسدو علينا في امريكا وندوزو رمضان في الدار معظم الناس يفضلون الجلوس في المنزل واخذ المساعدات
لا تراويح لانها ليست صلاة واجبة….يجب الحزم والاغلاق ساعة قبل اذان المغرب لانه في هذه اللحظة يكثر التسابق في الطرقات ويكثر الزحام في المحلات..ويستمر ذلك الى ما بعد العيد….لكن عل الدولة ان تمنح تعويضات للعمال في المطاعم والمقاهي
هاد الأغنية (..) تاع الموجة الشرسة و لا موجة تاع طاماريس ما بقاتش واكلة !! لا توجد معطيات علمية كلينيكية واضحة و مستقلة أو موثوقة (….) تبين لنا حقيقة هاته الأرقام المعلنة !! نحن لسنا قطيعا من الأغنام تابعا فرنسا و أوروبا، نغلق كلما أغلقوا و نفتح عندما يفتحون ! آه نسيت، المساجد لا تدر مدخولا ماليا عكس وسائل النقل و الأسواق و الشركات و المصانع. أتمنى أن تكون الرسالة مفهومة
قولو بغيتو تسدو المساجد و المقاهي و أرزاق الناس في رمضان الفيروس ينتقل بالليل و النهار يبقى ناعس مط
بان لقاح نقصو الحالات قرب رمصان تزادو الحالاتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ناس ديما في حركة حمد لله جو جميل ديا الله كلشي مبحر كلش خرج للطبيعة ..
اغلقو ما شئتم، خلو لنا صلاة التراويح فقط ، لا تهمنا المقاهي ولا أي شيء آخر، المساجد ثم المساجد مع إحترام جميع الإجراءات اللازمة والمعمول بها
يجب تطبيق حالة الطوارئ بالليل و إغلاق المقاهي و المساجد فقط لصلوات الظهر و العصر و المغرب.
و بموازات ذلك يجب إعطاء تعويض للعاملين في المقاهي و القيمين الدينيين في المساجد الصغيرة التي ليست تابعة لوزارة الأوقاف.
محاربة الله ورسوله وجدت ضالتها ألا تعرفون أيها القوم إن شهر الصيام فيه قادر الله ان يرفع عنا هذا الوباء أتركوا الحرية للناس وعليكم بمعاقبة كل من تحدى القوانين المعمول بها
فلتعلم حكومتنا إن هنا في بلجيكا مجموعة من المواطنين رفعوا شكاية ضد الحكومة رافدين الاغلاق التام وحكمت المحكمة للمواطنين ضد الحكومة وأمهلتها ثلاث اسابيع لفتح كل الاسواق والمقاهي والمطاعم والا ستغرم يعني الحكومة ب 50 الف يوروا وممكن تقديم الاستقالة هذه هي الدول التي تحترم مواطنيها فسنة وانتم قاطعين على المواطن الماء والضوء وحتى التنفس
هذ الحكومة بغات بنادم يموت هاإغلاق الليلي هالطوارئ لا ينجيك فرمضان عيقول ليك الحجر الصحي
هل اللقاح الذي اخذه اربع ملايين مغربي فعال ضد السلالات الجديدة ؟؟؟ اذا كان غير فعال فما الغاية من التلقيح علما ان حرب الفايروسات لن تنتهي ابدا حتى يتوقف من ينتجها و يفتضح امرهم . نحن في حرب بيولوجية خفية لن تعترف بها الدول الا بعد وفاة ملايين من البشر
لقد اتخذت فرنسا الحجر الصحي الشامل بالتزامن مع شهر رمضان.و بالتأكيد ستتخد المغرب نفس الاجراء.فاستعدوا ايها المغاربة.
فرنسا ستعود للحجر الصحي مدة شهر , اذن الاغلاق اللليلي في المغرب سيطبق جار و مجرور
ما دام الدولة تحتكر سلاح الارقام فلتفعل ما تشاء سبحان الله حتى قرب رمضان و بداو الارقام في تصاعد هذا استحمار لعقول المغاربة كان بالاحرى ان تقولوها صراحة سوف نغلق في رمضان افضل من احتقار ذكاء الشعب
عليكم تحمل مسؤولية المتضررين من هذا الإغلاق القادم.للأسف سوف تضل الأمور تسير في هذه الطريق الى وصول لمرحلة الاإنتخابات حيت سوف تتحسن الأمور بز من والديها باش ديرو كيما بغيتو فالإنتخابات.نسير بفضلكم مباشرة إلى الحائط و الحكومة القادمة سوف تلقي عليكم كل الفشل القادم …
عجيب أمر المحللين المغاربة.. يقول في مقاله: “خاصة أن رمضان يتسم بحركية كبيرة في الفترة الليلية، ما قد يساهم في تسريع وتيرة تفشي السلالة البريطانية المكتشفة” ..
الحركية في ليالي رمضان هي نفسها التي نعيشها الآن نهارا و ربما تزيد.. فمثلا ما نراه اليوم في الحافلات و التجمعات و المنتزهات، بل وحتى الإدارات المغربية الرسمية نهارا غير وارد الحدوث في ليالي رمضان..
هم يقصدون المساجد و صلوات التراويح نقطة إلى السطر. كفاكم عبثا و استهانة بعقول المغاربة.. شخصيا و إن حدث أي إغلاق أو منع في رمضان فلن أقبل به و إن لم أستطع أن أفعل شيئا فلن أغفر لكم إلى يوم الدين و عند الله تجتمع الخصوم. إنتهى
لك الله يا وطني.
في ظل هذه الجائحة اظن ان صلاة التراويح في المنازل شيء مستحب . الصلاة برفقة العائلة هي مناسبة لجمع الشمل و تقارب أفراد العائلة من بعضهم البعض . نطلب الله عز و جل ان يرفع عنا هذا الوباء و كل عام وانتم بالف خير .
الاه الاه الله يرحم لي قال كثرت الهم كيضحك اوا الله اجيب لكم التيسير علر الاغلاق ..هذ كورونا شمكارا كتنعس بالنهار او كتخرج الجريساج بالليل ..قلع الحسين قلع مابقى ميعجب
مسألة طبيعية الإغلاق الشامل لأن فرنسا بلد المتحكم في مثل هده القرارت ستقوم بالإغلاق يوم السبت القادم
وبالتالي المغرب معني بنفس الأمر
افتحوا المساجد ولا تحاولوا البحث عن الذرلئع للتضييق على الناس في أرزاقهم وعبادتهم
يجب الاغلاق التام عند الساعة السادسة مساء طيلة شهر رمضان المبارك كمثل العام الماضي والسلام…… كلام يضر بالعديد ممن لايعرفون السلالة الجديدة للفيروس
واخا و منين غادي تفرضو الحجر الصحي مرة أخرى اشنو غاديين تديرو غاديين تصوبو شي علاج و اساسا اشنو درتو من شحال هادي غير أنكم افقرتم الشعب المغربي و انا من ضحاياكم مند ذلك الوقت و انا بدون عمل و بدون راتب أو مدخول و تتساليو معاي منين تتدويوا على النمو و القرارات و الإنجازات اللي ما شفت منها والو لا انا لا الشهب المغربي بطبيعة الحال ما تندويش عليكم الحمد لله الأجور دايرة و الامتيازات كاينة.
كنسول غير واش أنتم واعيين بخطورة القرارات اللي تتنزلو بها عبثا و دون فهم أو إدراك راه المواطنين غاديين يتفركعو و شوفو اش جا ما يجمعهم واش تتبعو الحالات ديال الانتحار لا اظن واحد نقص
حسبي الله و نعم الوكيل
إذا كان الوضع ينذر بخطر قادم لا قدر الله …فعلى السلطات من وجهة نظري اللجوء للإغلاق الشامل ….
يسمح للرواج الاقتصادي للمحلات التجارية فقط نهارا إلى غاية الثالثة زوالا.
أما بالنسبة للمقاهي لكي لا يلحقها الضرر يتم فتحها بعد الفطور إلى غاية 10 ليلا مع الالتزام طبعا بالإجراءات الاحترازية.
ويجب منع التراويح والاقتصار فقط على الصلوات المفروضة.
صحة المواطنين فوق كل اعتبار…..
والله مالقيتو لينوض ليكم، دايرين مابغيتو.
فيلم هندي كاتوجدوليه تاني الله اعفو علينا منكم
مزيان باركه سدو شهر باش نيت يا الله اكون اللقاح و اكملو شويه واخا الحكومه كدابه قالت ليك رمضان اكون كلشي لقح ههههه باش تعرفو ان سي خالد ايت …كداب لا هو لا غيرو المهم الفيروس باقي كيتسرا في المغرب خصنا نديرو بحال اسرائيل نصبرو شهر و الناس تتلقح و شوفو دابا اسرائيل كلشي خرج و ضحك و فرحانين علاش حنا لا ؟؟ما تقولو ليا ناس مهلوكه داكشي دوله مسوؤلع عليه لأنها حتي هي طلقات اللعب و دخلات ملايير في هد الأشهر كورونا
سبحان الله مكينش شي قرار كيفرح مع هاد الحكومة لي تبلينا بيها.غير لقيتوها سبة و صافي بديتو تنفخو في الإحصائيات ديال الإصابات باش تلقاو ليها طريق و شرعية للإغلاق الليلي هاد الفيلم بسال و حماض و عيينا منو الشكوى لله…
الا بغيتو ديرو الحجر ديروه على كلشي ماشي شي خدام شي تحجر عليه يا كلشي اسد بمرة او تواحد مايتخلص لا قطاع عام لا خاص يا كلشي اخدم على راسو
المغاربة الله يحفظ، شي يكوي وشي يبخ، ينفخون فقط دون مراعاة الآخر.
اخويا خليوا الناس لي مسؤولين يقرروا ويعلنوا شي أخبار لي نتيقوها.
-نتوما كولشي كيهضر،كولشي حال فومو غيير فابور بلا خلاص بلا مايسولو حتى واحد.
— **الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن القيل والقال وكترة السؤال**
سلالة بريطانيا سلالة جنوب افريقيا سلالة البرازيل وكاس العالم قريب
بخصوص صلاة التراويح …الكثير من المغاربة جعلوا منها ” قضية ” وكانها من اولويات العبادات والحالة ان عددا كبيرا لا يحترم حتى اوقات الصلوات المفروضة…الرسول الاعظم لم يداوم على صلاة التراويح بل الاجماع يقول بانه كان يصليها في بيته. والتاريخ يشهد على ان احد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه هو الذي سنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم….المغرب كسائر دول العالم يمر بمحنة ” الوباء ” وعلى المواطنين ان يتعاملوا مع الجائحة بعقلهم لا بعاطفتهم. والدين يحرص على سلامة المومن ويفرض الابتعاد عن منطقة الوباء ما امكن…..والمعروف ان التباعد يلعب دورا اساسيا في محاربة العدوى الشيء الذي لا يمكن ان يتوفر في المساجد بالشكل المطلوب. ومن الدين احترام وتطبيق الشرائع الاسلامية. الاسلام دين يسر…وعلى المسلمين ان يومنوا بذلك.
كفى كذبا، كيف دخلت السلالة البريطانية والبرازيلية والجنوب إفريقية والأجواء مغلقة اتجاه هذه الدول؟ تريدون الإغلاق، أغلقوا الله يغلق عليكم رحمة الله ،حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة اللاعدالة واللاتنمية.
يارب ميرجعوش لينا الحجر الصحي غادي يتضرر التلاميذ خصوصا التاسعة او الموحد
شفتو ماما فرنسا دارت الحجر الشامل او بغيتو تانتوما ديرو بحالها ولكن شيء طبيعي هذا هو التقليد الاعمى
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا مع الاغلاق الليلي خلال رمضان وايضا المنع الكلي لصلاة التراويح وصلاة الجمعة خلال هذا الشهر الذي الجميع يحلم بمكان له في الجنة من دون ان تكون اعماله تحمل مكارم الاخلاق ولا الصدق ولا الغش في البيع والشراء حتى انه تم تسمية العديدين “عبادين رمضان” . المهم نحن امام وباء خطير ومتحول وفي اي يمكن ان يضرب بقوة وخصوصا ان تراخي المواطنين اصبح واضح للعيان ولا نريد ان يقع لنا ما وقع في عيد الاضحى للسنة الماضية والسلام
إلى المعلق الخامس Saïd.بل لأن جل المواطنين ينامون بالنهار خلال رمضان والقلة القليلة التي تشتعل هي من تستيقظ في الصباح للذهاب إلى العمل والنساء ربات البيوت يبقين في المنزل لتنظيفه ولي تجهيز وجبة الفطور وأنت تعرف جيدا الوقت الطويل اللذي يستغرقه تجهيز الفطور زائد غسل الأكمام من الاواني التي يخلفها طهي ذلك الفطور.يعني لا يتوفرن على الوقت للتسكع في الشوارع أثناء النهار أما في الليل الكل يخرج كبيرا وصغيرا نساءا ورجالا فتيان وفنيات لذا يسهل انتشار الفيروس بسرعة بالليل مقارنة بالنهار اللذي لا يخرج فيه إلا القلة القليلة التي لها أشياء تقضيها خارج المنزل والباقي يكن نائما حتى يقترب موعد الإفطار
تنتقدون الدولة لانها تسعى لامنكم وحفظ صحتكم ، الدولة من تدفع الملايين لتلقيحكم ، والدولة من تخسر الملايير من مداخيل السياحة تفوق ما يروجه رمضانكم.
الصلاة ممكنة في المنزل ، والتراويح اصلا وفصلا بدعة عمر بن الخطاب ، تتهافتون على التراويح وتتركون الفراءض داخل وخارج رمضان،
شعب منافق
مسرحية هزلية … كفى من استحمار المغاربة، سبحان الله هذه السلالة ظهرت عند حلول شهر رمضان الكريم،.. قالك سلالة بريطانية ، جنوب إفريقية، برازيلية ، أليس هناك سلالة مغربية؟! إذا تريدون الإغلاق أغلقوا فلن يعارضكم أحد وانتم منذ متى يهمكم رأي المواطن ؟! بغيتوا تحرمونا من الأجواء الروحانية
نحن متأكدون ان مسؤولي المحكومة لن يكتفوا بالموجة الثانية و الثالثة والرابعة و…….. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للسلالات هناك البرازيلية والبريطانية وقريبا هناك الرباطية والفاسية والمراكشية والورزازية و…و..،الهدف واضح تفقير المزلوط وإغناء الفاسد،ووضع لجام السلطة على افواه المواطنين ،ولكن الحمد لله فإن الله يمهل ولا يهمل،حسبنا الله ونعم الوكيل على الفاسدين
اتقوا الله وباراكا من التحريض الإغلاق الليلي والإصابات مبداو يبانو حتى وصل رمضان. اللهم رب هذا الشهر الفضيل أن تنتقم من هؤلاء المغرضين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سولت له نفسه بتقهير عباده المستضعفين.
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فية
الله ياخذ الحق في المسؤول عن حالة الطوارئ في حال تحديدها.
فرنسا سدت و حنا مانسدوش ما يمكنش
كلام فارغ الفروس المتخور كينشط في رمضان
A ramadan la population devient plus active la nuit les café les ren contres entre famille …..
مسلسل فيروس كورونا مستمر حتى أواخر سنة 2038. عليكم بالصبر أيها المسلمين وغير المسلمين. إن الله مع الصابرين
الاغلاق ليس هو الحل جربناه السنة الماضية ولم نوقف كورونا، إغلاق جديد ستنشأ عن أمراض جديدة وواقع مرير، أصبحنا تايهين..فلنرجع إلى الله هو الذي يملك الحل ولنسأله الفرج. اللهم فرجها يا أرحم الراحمين
افتحوا المساجد في رمضان ولنتب جميعا الى الله ولنرفع أكف الضراعة إليه سبحانه لنعود سالمين
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
السلام عليكم.
السؤال الذي يحيرني هل كورونا تتواجد فقط بالليل؟
ههههه بااااااراكا من هاد الاسطوانة التافهة. راه كلشي ولا كيضحك عليكوم. راه الصغييير فالاسرة غير كيسمع هاد الديسك ديال اتفاع الحالة الوبائية، سلالة خطيرة…كيموووت بالضحك. انا غير كنشوف هاد الاخبار ديالكوم عااااد كتزاد عندي المناعة. غير سدو وبلاااااا استحمار عقول الناس. ياكما تسحابلكون حنا كنتاميو للعصر الحجري؟
اتقو الله في أنفسكم الله ينعل حباب امكم الكفرة بالله
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “ينبغي تشديد الإجراءات في شهر رمضان، نظرا إلى الوضعية الوبائية الحالية، من خلال تقليص أوقات العمل لتفادي الحركية المجتمعية، وتقصير مدة صلاة التراويح إلى أقصى مدى زمني لتجنب الاحتكاك بين المصلين على غرار صلاة الجمعة، إلى جانب مضاعفة تدابير المراقبة الصارمة بالمدن الكبرى”.
خلص المتحدث إلى ما ذكر أعلاه…..
كأنه وصي على التدابير التي يجب اتخاذها….
إذا كان الوباء سينتشر بكيفية غير مسبوقة و هو فتاك بكثير…. فقد تتخذ إجراءات اكثر صرامة من أجل المصلحة العامة و صحة المواطنين…..
و ليس الإشارة بطريقة……. لكيفية أداء الشعائر الدينية….. و ووووو
كأنه…..
انا لا اتوقع
هههه اوا اش غانقوليكم الخوت هادا هوا الزمان ديال بصح
يجب ان نحافظ على هذه الحصيلة التي وصلنا اليها بتظافر الجهود والتلقيح ومحاولة تطبيق الوقاية حتى لا تذهب كل هذه الجهود سدا ونعود الى استفحال الامر نعم نحن رهن اشارة مسؤولينا الصحيين في كل ما فيه مصلحتنا ومصلحة وطننا