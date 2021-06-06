هذه تطورات الوضعية الوبائية عبر جهات المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 231 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد 233 حالة شفاء، و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 521 ألفا و426 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 509 ألاف و83 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9178 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (103)، والرباط-سلا-القنيطرة (26)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (16)، مراكش آسفي (39)، وسوس-ماسة (12)، وفاس-مكناس (6)، والعيون-الساقية الحمراء (13)، والشرق (4)، ودرعة-تافيلالت (3)، والداخلة-وادي الذهب (7)، أما الوفيات فقد سجلت في الدار البيضاء وسيدي قاسم والمضيق الفنيدق وفاس وورزازات.

وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1433,3 إصابات لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يعادل 0,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3165 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 30 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 209، 8 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و93 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي؛ أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيبلغ 6,6 في المائة.