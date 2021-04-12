تطورات قطاعية تحسّن أداء البورصة المغربية

تطورات قطاعية تحسّن أداء البورصة المغربية
صورة: أرشيف
الإثنين 12 أبريل 2021 - 03:02

أورد بنك المغرب أن مؤشر “مازي” سجل في سوق البورصة تحسنا بـ0,4 في المائة؛ بأداء سنوي بلغ 2,1 في المائة.

وعزت مذكرة للبنك المركزي حول المؤشرات الأسبوعية هذا التحسن، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ”البناء ومواد البناء” بـ 2,2 في المائة، و”البنوك” بـ 0,6 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” و”الاتصالات” بـ 2,6 و0,9 في المائة، على التوالي.

وأضاف المصدر ذاته أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 415,3 مليون درهم مقابل 858,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 69,9 مليون درهم مقابل 171,6 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

المؤشرات الأسبوعية بنك المغرب بورصة الدار البيضاء مؤشر مازي

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