تطوّرات قضية الصحراء المغربية تُضاعف عزلة انفصاليي البوليساريو

متخذة عدة أوجه خلال الأيام القليلة الماضية، تمضي عزلة جبهة البوليساريو نحو مزيد من الاتساع، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء، وبروز استقالات في صفوف المساندين داخل البرلمان الأوروبي.
وانقلبت البيانات العسكرية للجبهة إلى ضدها باعتبار رئيس اللجنة المشتركة للصحراء الغربية، خواكيم شوستر، انتهاك وقف إطلاق النار من طرف البوليساريو خطأ، ما دفع به نحو تقديم استقالته من التنسيق المعروف بمساندته للجبهة.
ومن المرتقب أن تنحصر تحركات الجبهة بشكل كبير، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي، واتجاه البلدان الأوروبية نحو تغليب كفة البراغماتية والاقتصاد على حساب المواقف الإيديولوجية التي تصدر عن بعض تنظيمات اليسار والخضر.
وباستثناء الحلفاء التقليدين للجبهة، ستعاني الدبلوماسية الجزائرية مستقبلا لإيجاد مدافع عن البوليساريو في أروقة المناسبات الدولية، خصوصا باستحضار الجميع لمصالحه مع الولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة خلق توازنات المواقف معها.
صبري لحو، الخبير في قضايا العلاقات الدولية، أورد أن “سقوط وتهاوي جبهة البوليساريو متعدد الأوجه، والبداية كانت من تراجع مجلس الأمن عن مساندة الاستفتاء، ودعم حل سياسي متوافق عليه، وتبقّي هذا الموقف فقط في بعض مداخلات الجمعية العامة”.
وأضاف لحو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “أكبر دولة غربية وصانعة للتاريخ المعاصر باتت معترفة بمغربية الصحراء”، مسجلا كذلك انحصار دعوات البوليساريو على مستوى الاتحاد الإفريقي، بتخصيصه لجينة تتحرك تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح المحامي المغربي أن التفوق حاضر كذلك على المستوى الأوروبي، وذلك بتجاوز القارة لمشاكل القضاء، وتغليب كافة السياسة، مقرا بكون جميع الاتفاقيات المبرمة مع الأوروبيين تتضمن سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.
وأردف المتحدث ذاته: “الجديد الآن هو الحصار حتى على مستوى المناصرين داخل البرلمان الأوروبي”، مسجلا أن “المستقبل كفيل بتبيان أن الصحراء لن تخرج عن السيادة المغربية، على جميع المستويات، سواء التاريخية أو القانونية”.
قرار الرئيس الامريكي ليس مضمونا ذللك يجب أن لا تنسى أن الرئيس الجديد من الحزب الديموقراطي الذي يضم عددا كبيرا من مناصري البوليساريو لذا وجب علينا العمل على اقناع الإدارة الامريكية الجديدة بعدالة قضيتنا الوطنية…..
أمريكا لم تعترف بسيادة المغرب على صحرائه من أجل سواد عيون الإسرائيليون، بل جاء الإعتراف بعد دراستها للمنطقة التي تزخر بخيرات طبيعية منها الغاز والبترول ومناجم أخرى ، ستعمل الإدارات الأمريكية اللاحقة على مساعدة المغرب في الإستثمار المشترك فيها وبالتالي فأي مساس من جهات معادية بشبر من أرض الصحراء سيتم التصدي له بكل حزم وقوة من طرف المغرب وشريكها الاستراتيجي أمريكا .
ادن البوليزاريو منظمة ارهابية و حاضنتها داعمة للارهاب
الان الحكم الذاتي و ادا لم يقبلوا فليبقوا عند العسكر
وجب تضمين وثيقة استقالة رئيس الجمعية الداعمة لبوليساريو في ملف يقدم لدواىر القرار الأوروبي لاعتبار البوليساريو منظمة إرهابية. و التركيز على خطة تفاوض مع فرنسا لاسترجاع الصحراء الشرقية لأنها السبيل الوحيد لضمان استتباب الأمن بالمغرب على المدى الطويل.
تقرير جيد جدا لخص كل شيء .تحية و السلام
الأمر يتعلق بالجزاءر الحاضنة لمرتزقة البوليزاريو، وليس البوليزاريو، كممثل لبعض قبائل الصحراء في تندوف.. الجزاءر الدولة تسعى إلى تقديم البوليزاريو كممثل وحيد لقباءل الصحراء ..والواقع أن هناك لقباءل صحراوية تعيش داخل المملكة المغربية..وقباءل صحراوية تعيش في العيون والداخلة وغيرها من المدن الصحراوية ، يمثلها منتخبون صحراويون على الصعيد المحلي والوطني في المغرب ..بل حضروا حتى فيما يسمى المفاوضات الأخيرة في جنيف حول الصحراء المغربية…وتبقى الجزاءر الدولة بحكامها الفعليون العساكر هي الدينامو، وهي الحاضنة والممول لمرتزقة البوليزاريو المركبة من خليط من الافارقة..ويبقى الرفض المبالغ فيه من طرف عساكر الجزاءر الحكام للحكم الذاتي ، هو نقطة التحول الأخيرة باعتراف عدة دول كبرى بمغربية الصحراء…رفض ربما أضاع فرصة حقيقية على الجزاءر لتسوية قضية الصحراء المغربية…
ان الاعتراف الأمريكي التاريخي بالمغربية الصحراء بعد بمثابة الضربة القاضية لميليشيات بوليساريو الإرهابية و عزلتها ستزداد بل تتضاعف اضعاف حتى وفاتها بعد تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة التي لازالت تطرح بعض إرهاصات و شكوك لدى البعض عبر العالم رغم أن الإجراءات من دولة مؤسسات أمريكا تقطع الشك باليقين أن تراجع غير ممكن بعدما بات الاعتراف موثق بالقوانين الرسمية أمريكية و بامم متحدة كما ان العلاقات التي تربط المغرب بامريكا تخدم الشعبين الصدقين و مصالح مشتركة لهما على المدى البعيد ينظاف إليها أن الحزب الديمقراطي أمريكي له علاقات وطيدة معانا مما يؤشر أن صفحة نزاع مفتعل حول الصحراء المغربية في طريقها إلى الطي بالصفة نهاءية تحت سيادة المغربية و الفضل كل الفضل إلى ملكنا المفدى أعزه الله و نصره وأدام عليه الصحة و السلامة و الإفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تعد الفخر و المفخرة للوطن عن جدارة واستحقاق .
والضربة القاضية قريبا ستاتي من المملكة المتحدة (انجلترا)انشاء الله ،وتحدو حدو الولايات المتحدة الأمريكية. وعند ذلك ستسكت ابواق افريقيا الجنوبية بلا خاطرها، وستريك الايام ما لم تتصور . شكرا لامريكا واخواننا اليهود المغاربة اللذين انهوا هذه القضية المفتعلة من طرف بومدين واخوه القدافي ما يزيد على نصف قرن، حيث اركنوا العصاة في عجلة المغرب العربي لكي لا تدور. فستدور قريبا انشاء الله. وشكرا هسبريس.
celui qui a dit que c,est les etats unis qui dirigent le monde n,a pas mentie.
…التدافع البشري لا يقبل الجمود .
المملكة المغربية دائمة الحركة والجزائر والبوليزاريو داءمي الجمود.
لقد توفي بوخروبة صاحب القرار الخاطىء في حق الجوار بانكار حق المغرب في استرجاع الصحراء والذي جعل من تقسيم المملكة قصد اضعافها الهدف الاول للدولة الجزائرية والقضية التي تشتغل عليها ليل نهار.
ولما انهار المعسكر السوفياتي لم يسع النظام العسكري الجزائري الى احداث التغيير الجذري المطلوب لا تجاه الشعب الجزائري ولا تجاه الصخراويين في تندوف فبقي الجمود سائدا. بينما المغرب المغرب تحرك و اشرك المعارضة الاتحادية ثم الاخوان في الحكم واقترح الحكم الذاتي على صحراوي تندوف.
خطورة النظام العسكري الجزائري على المنطقة دفعت المغرب الى التخالف مع أمريكا و يهود العالم لردع عدوانيته وابعاد حرب مدمرة عن المنطقة
تعتبر دولة الخشيبات ما تسمى البوليساريو نهاية الحلم في قيام دولة لهم واين على أرض المغرب .واذهبوا الى الجزائر واطلبوا منها أرض تسكنون فيها وتمرحون فيها هي التي صنعتكم ومولتكم واستغلتكم فلا تتعبوا انفسكم أيها المرتزقة مع المغرب الذي يدافع على أرضه وصحرائه بالغالي والنفيس منذ 75 الى يومنا هذا