تظاهرة بيئية تنظف منتزه "إكوناف" الغابوي بالناظور

شارك عدد من الفاعلين الجمعويين، طيلة يوم الأحد، في تظاهرة بيئية استهدفت جمع النفايات بالمنتزه الغابوي “إكوناف” بمدينة الناظور تحت إشراف جمعية “سمايل” للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه التظاهرة المنظمة في نسختها الثانية، في إطار مسابقة “البلوكينغ” البيئية التي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من النفايات من المناطق الغابوية بهدف تنظيفها.

وفي تصريح لهسبريس، قال أمين برجلي، رئيس جمعية “سمايل” للتنمية المستدامة بالناظور، إن “التظاهرة تهدف إلى تعزيز الثقافة البيئية، وتعد جمعية سمايل من أبرز التنظيمات البيئية التي تنظم مثل هذه الأنشطة على المستوى الوطني”.

وأضاف أن “التظاهرة عبارة عن مسابقة تحفيزية بمشاركة أزيد من 90 مستفيدا، ذكورا وإناثا ومن مختلف الأعمار، وقد حققت جمع حوالي 380 كيلوغراما من النفايات الصلبة”.

وأفاد برجلي بأنه “كمكافأة لمجهوداتهم، خصصت الجمعية جوائز تقديرية للفائزين في هذه المسابقة البيئية سيتم توزيعها في حفل خاص يوم الثلاثاء المقبل”، كاشفا أن الجمعية تسعى إلى تنظيم أنشطة مماثلة في الأيام المقبلة.