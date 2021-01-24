تظاهرة ثقافية تشجع إقبال اليافعين على القراءة

نظمت مكتبة جليز، السبت، بشراكة مع المعهد الفرنسي في مراكش، لقاء ثقافيا لتشجيع وتحفيز الأطفال واليافعين والشباب على القراءة.

وشكلت هذه التظاهرة الثقافية، التي حضرها القنصل العام الفرنسي فيليب كازناف، ومدير المعهد الفرنسي كريستوف شايو، وثلة من المثقفين، مناسبة كشف فيها المشاركون عن قدراتهم على مستوى القراءة والمطالعة.

ويروم هذا اللقاء الثقافي والتربوي دعم الإبداع والمعرفة والفئات الهشة اجتماعيا، من خلال مساعدة 10 جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لتشجيع أعضائها والمنخرطين فيها على الاهتمام بالكتاب والقراءة.

ومن أهداف التظاهرة الثقافية نفسها، التي نظمت وفق التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، غرس حب المعرفة والمطالعة كمدخل يساعد التلاميذ والطلاب على التحصيل الدراسي.