تظاهرة للطلاب في عاصمة الجزائر ترفض الانتخابات

تظاهر طلاب في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، في إطار مسيرتهم الأسبوعية، لتجديد رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون والتعبير عن دعمهم لمطلوبين أصدرت العدالة أمرا دوليا بالقبض عليهم بتهمة “الإرهاب”.
وتجمع الطلاب بأعداد صغيرة في ساحة الشهداء في الجزائر العاصمة قبل أن يلتحق بهم مئات المارة من المواطنين، إلى أن بلغوا ساحة موريس أودان وسط انتشار أمني؛ فيما تحلق مروحية في سماء العاصمة منذ الصباح. ولم يسجل وقوع أي صدامات.
وردد المتظاهرون شعارات ضد الرئيس تبون ومشروعه لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعدما قام في فبراير بحل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، “استجابة لأحد مطالب الحراك”، على حد تعبيره.
وهتف الطلاب خلال مسيرتهم بشعارات من قبيل: “ارحل مجيد تبون فلا للانتخابات”، و”سلموا السلطة للشعب”، و”لا انتخابات مع العصابات”.
وبالنسبة إلى الطالبة أميرة (18 عاما)، فإن “البرلمان القادم مسرحية؛ فالنظام غير شرعي، ويستحيل أن نقبل به”.
وحذر رجل مسن تحدث لوكالة فرنس برس خلال المسيرة من “المشاركة في الانتخابات؛ لأن ذلك سيعني نهاية الجزائر”.
كما رد بعض المشاركين في التظاهرة على قرار القضاء الجزائري إصدار أمر دولي بالقبض على أربعة ناشطين موجودين في الخارج متهمين خصوصا بالانتماء إلى جماعة “إرهابية”؛ وهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، والمُدون أمير بوخورس المعروف باسم “أمير دي زد”، والصحافي وضابط المخابرات السابق هشام عبود، وعبد الله محمد وهو دركي هارب من سلاح المروحيات برتبة رقيب أول.
وأعلنت أصوات المتظاهرين: “زيتوت سياسي وليس إرهابيا”، و”أمير دي زاد صحافي مش (وليس) إرهابيا”. وينتمي الشخصان المذكوران إلى حركة “رشاد” الإسلامية المحظورة في الجزائر، وتتهمهما السلطات الأمنية بـ”استهداف أمن الدولة”؛ وهي تهمة من شأنها أن تؤدي إلى تجريدهما من الجنسية الجزائرية، في حال تم تمرير مشروع قانون اقترحه وزير العدل بلقاسم زغماتي ولقي انتقادات شديدة لدى في أوساط شخصيات حقوقية.
الشعب يجب ان يخرج قاطبة لإزاحة هدا النظام الفاشي المجرم لماذا فقط الطلبة هل هؤلاء فقط من يعانون
يجب على الجميع النزول لانهم يقودون الجزاءر الشقيقة نحو الهاوية
حرمونا من عائلاتنا ببشار حرمونا من خيرات الجزاءر وخاصة البترول وحرم الجزائريون من خيراتنا البطاطس اليوم بوجدة بدرهمين والموز بسبعة دراهم والبصل بدرهم ونصف الليمون بتلاوة دراهم
لماذا هدا الحقد لمادا هده الكراهية مادا سنكسب نحن بضعفكم وأنتم أيضا
جلالة الملك حفظه الله كل مرة يمد يده من اجل الحوار وتجاوز الماضي ماذا قدم حكامكم
الحراك ادخل الشعارات التي تناسب الجنرالات
اصبح يطالب فقط بالغاء الانتخابات و يخاطب النظام الحالي
مجرد ملاحظة اما من جهتي فليرجع حتى بوتفليقة للحكم فمن الصعب ان تغير عقلية الشعب الدي ما زال بعقلية تمجيد الماضي نحن و كنا و اجدادنا و شهداؤنا و و و و
عجزة الجزائر كانوا يظنون بأنهم أدكى من شباب الجزائر و سيوهدئنهم بدستور و إنتخابات مفبركة للعب مسرحيات
الشعب الجزائري مغلوب من طرف الجنرالات ولا يسمح لهم خلق حكومة مدنية ما دام شنقريحة على قيد الحياة لكن الله قادر على إستجابة الشعب المسكين . وكما أهلك الله فرعون وجنوده قادر أن يهلك الطغاة والظالمين الذين يمشون في الأرض فسادآ .
التضاهر مرة في الاسبوع احتفالية لا تزعج النضام و هو سائر في برنامجه ربما يضحي ببعض الوجوه الا ان يجد طريقة لتشتيت الحراك الاسبوعي. المهمم في نضري ليس الحراك بل تدهور الاقتصاد ادا استمر فترة اطول هو من سينتج مضاهرات بطابع اقتصادي اعنف واخطر وقد بدات المعارك في طوابير الزيت و التموين الجياع اخطر من السياسيين و المطالب السياسية قد تسكت عنها الاغلبية الصامته لكن المطالب الاقتصادية و المعيشية ادا كانت عامة هي من سيخرج الاغلبية الصامته
في حربهم ضد الاستعمار ساعدناهم و عندما أخذوا الاستقلال بسبب ضغوطات العالمية الامم المتحدة ، الاتحاد السوفياتي ، الصين ، الدول الاسلامية…..من بعد استقلالهم توهموا انهم انتصروا على فرنسا و انهم الشعب المختار …. يتجرؤون قول ان لم يساعدهم أحد !!! لانهم الشعب المختار كانت تنزل عليهم الاسلحة من السماء !!! عندما ينطق الجزائري نصف كلامه كذب !!! عسكرية او مدنية حنا مالنا !! من يظن ان العسكر يكرهوننا و المدنيين يحبننا فالحمار بجنبه أينشتاين عاشت الجزائر عسكرية لكي تبقى على هذا الحال
الى الأمام حتى تحقيق المطالب ومحاسبة اللصوص الذين نهبوا ثروة الشعب