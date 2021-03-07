تعادل الرجاء ويوسفية برشيد بهدف في كل شبكة

واصل فريق الرجاء البيضاوي خسارة نقاط بالبطولة الاحترافية، بعدما تعادل بهدف لمثله، اليوم الأحد، مع ضيفه يوسفية برشيد في الجولة التاسعة من الدوري.

وبادر الفريق الضيف بالتسجيل عن طريق اللاعب عتيق شهاب، في الدقيقة 40، قبل أن يحقق اللاعب بين مالانجو التعادل لنادي الرجاء في الدقيقة 73 من عمر المواجهة.

ورغم هذا التعادل، الذي يعد الثالث من أصل 4 مباريات أخيرة، بقي الرجاء في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه الوداد البيضاوي، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

من جهة أخرى، ارتفع رصيد يوسفية برشيد إلى 12 نقطة بعد هذا التعادل مع الرجاء، ليحتل بذلك المركز الرابع في الترتيب العام المؤقت للبطولة المغربية.