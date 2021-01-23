تعافي 1041 حالة جديدة يوصل الشفاء من "كوفيد-19" إلى 94,8% بالمغرب

سجلت وزارة الصحة 925 حالة جديدة بفيروس “كورونا المستجد” خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى 23 وفاة، بينما تعافى من المرض 1041 شخصاً.

ووصل عدد الوفيات بالجائحة 8128 حالة، مقابل 441.693 شخصا جرى التأكد من شفائهم؛ ما يجعل “نسبة الإماتة” ثابتة في 1,7%، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 94,8% حتى الآن.

وتفيد معطيات الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ اليوم 15948، أما الحالات الخطيرة أو الحرجة فهي في حدود 772 حالة، وتلك التي تخضع للتنفس الاصطناعي الاختراقي في حدود 65 حالة. فيما تبلغ نسبة الفتك حالياً 1.7 في المائة، ونسبة التعافي 94.8 في المائة.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت جهة الدار البيضاء 384 حالة جديدة، منها 308 في الدار البيضاء، و23 في النواصر، و20 في الجديدة، و18 في المحمدية، و9 إصابات في برشيد، و5 في مديونة، وحالة واحدة في بنسليمان.

وبجهة طنجة تطوان الحسيمة أصيب 160 شخصاً بالمرض، منهم 51 في طنجة أصيلة، و47 في الحسيمة، و34 في تطوان، و20 في المضيق الفنيدق، و3 في كل من العرائش والشاون، وحالتان في وزان.

فيما سجلت جهة الرباط 132 إصابة جديدة، منها 45 في الصخيرات تمارة، و31 في القنيطرة، و26 في سلا، و14 في الرباط، و9 في سيدي قاسم، و5 في سيدي سليمان، وحالتان في الخميسات.

تليها جهة سوس بـ90 حالة جديدة، منها 39 في أكادير إداوتنان، و29 في تزنيت، و8 في إنزكان آيت ملول، و5 في كل من طاطا وتارودانت، و4 في شتوكة آيت باها.

وعلى مستوى جهة الشرق، تم إحصاء 43 حالة جديدة، منها 14 في وجدة أنجاد، و13 في كل من الناظور وبركان، و3 في الدريوش.

أما جهة مراكش آسفي فأصيب فيها 38 شخصاً، منهم 24 في مراكش، و9 في الصويرة، و5 في آسفي.

فيما رصدت جهة درعة تافيلالت 21 إصابة جديدة، منها 8 في ورززات، و6 في الرشيدية، و3 في كل من ميدلت وتنغير، وحالة في زاكورة.

وسجلت جهة فاس مكناس إصابة 20 شخصاً، منهم 9 في فاس، و5 في مكناس، و3 في تازة، وحالتان في الحاجب، وواحدة في إفران.

أما جهة الداخلة فسجلت بها 13 حالة على مستوى وادي الذهب، تليها جهة العيون الساقية الحمراء بحوالي 12 حالة، منها 6 في العيون، و4 في بوجدور، وحالة في كل من طرفاية والسمارة.

وذكرت وزارة الصحة أن جهة بني ملال خنيفرة سجلت أدنى عدد من الإصابات الجديدة استقر في 6 حالات، منها 3 في الفقيه بن صالح، وحالة واحدة في كل من بني ملال وخريبكة وخنيفرة.

أما على مستوى الوفيات، فسجلت 5 حالات بالدار البيضاء، وحالتان بكل من الحسيمة وتطوان ووجدة ومراكش، وحالة واحدة بكل من الرباط وبرشيد وأكادير إداوتنان وتنغير وفاس ومكناس والحاجب وطانطان وبني ملال وتيزنيت.