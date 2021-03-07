تعاقد التونسي شبيل ونادي الحسنية يبلغ النهاية

أعلن المكتب المديري لنادي حسنية أكادير لكرة القدم عن فك الارتباط مع المدرب منير شبيل، بالتراضي، وذلك لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين

وتقدم نادي الحسنية، في بلاغ، بالشكر للمدرب التونسي شبيل على مساهمته وحسن تعاونه، متمنيا له التوفيق في بقية مسيرته الرياضية.

وأضاف البلاغ نفسه أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد، الذي سيقود العارضة التقنية للحسنية، خلال الأيام القليلة المقبلة.