تعامل "بيجيدي" مع الوفد الإسرائيلي يسائل "التقيّة" وتدبير الشأن الحزبي

محرَجا من تدبير العلاقة مع الوافد الجديد على الجهاز الدبلوماسي الرسمي، يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع زيارة وفد إسرائيلي للرباط، واستعداد حكومة سعد الدين العثماني لوضع آخر ترتيبات الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع البلدين.
وستكونُ قيادات الحزب الإسلامي أمام محك تدبير المعطى الجديد داخليا، بداية بالأذرع الدعوية والنقابية والطلابية، ثم خارجيا مع باقي الحركات الاجتماعية اليسارية والإسلامية، وكذا على مستوى الشركاء الدوليين الذين ينسق التنظيم معهم.
ومن المرتقب أن يكون الوزيران عبد القادر اعمارة وعزيز رباح ضمن الوفد المغربي المنسق مع الطرف الإسرائيلي، وفق ما كشفته المعطيات الأولية، وهو ما سيُفرز لغطا جديدا سبقته عديد الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
والتصقت أساليب “التقية” بالإسلاميين على امتداد سنوات تواجد “البيجيدي” ضمن الأغلبية الحكومية، وطريقة تدبيره لملفات مثيرة للجدل، متعلقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقضايا المرأة والضرائب على الخمور، وغيرها.
محمد ظريف، أستاذ جامعي متخصص في حركات الإسلام السياسي، أورد أن المعطى هنا يمكن إسقاطه على التنظيمات القومية كذلك، معتبرا أن الأمر لدى “البيجيدي” ليس عقيدة، “بل وسيلة من أجل الحشد والاستقطاب خلال فترة المعارضة”.
وأضاف ظريف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإسلاميين بدورهم تيار سياسي، وبالتالي فالبراغماتية هي حاكم علاقتهم بإسرائيل، مذكرا بمصير أقوى الحركات القومية مع جمال عبد الناصر في مصر والبعثيين في كل من سوريا والعراق.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن “فلسطين وظفت كثيرا من أجل الحشد، واستخدامها لا يتجاوز منطق الاستقطاب”، مطالبا بفرز مواقف المشروع عن مواقف الحشد، “فحزب العدالة والتنمية ليس له موقف واضح من فلسطين”، وفق تعبيره.
واستدل ظريف بممارسات حزب الحرية والعدالة، الغطاء السياسي للإخوان المسلمين بمصر، وطرحه نفس توجهات الدولة إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي؛ “وبالتالي سيكون المغاربة على موعد مع تبريرات لا تنتهي بهذا الخصوص”.
وتابع ظريف: “التطبيع أو استئناف العلاقات ليس بالمعطى الجديد، فمنذ 1978 والأمر قائم في مصر، وتلتها الأردن وغيرها من دول الشرق الأوسط”، وزاد: “لا أحد الآن يطالب بفلسطين الكاملة، فهناك إقرار بوجود إسرائيل ومطالب بدولة فلسطينية مستقلة”.
العثماني والباجدة محال واش تاينوضو حتى الفجر فوقتو بقى ليهم غير يمثلو حزب اسلامي!
المنافقون يتحرجون من شيء فقط لأنه في العلن أما في السر مكاين مشكل يتعاملو حتى مع الشيطان (نيت كيتعاملو معاه و الله أعلم).
عبثا تحاولون شيطنة هذا الحزب و الزج بي الى الأسفل و كأنه هو المسؤول عن مشاكل المغرب.
فرغم إنتقادي له في كثير من الأحيان فوالله لو أتيحت الفرصة سأصوت عليه مهما كان المرجح الذي يقدمه.
كفاكم إستبلادنا.
El Othmani is a Big looooser u should resign now.I voted for Pjd before ….but no more
الإسلاميون أكبر المطبعين مع إسرائيل إذا علمنا أنهم يسكتون عن قطر وتركيا اللذين لهما علاقات وثيقة مع إسرائيل، فلو كان لهما موقف الرفض لكانا ضد حليفيهما
آش عند القرد مايقول قدام السبع
ماعندك علاش تحرج أو تحشم آسي رئيس الحكومة. راك خدام عند المغاربة. عاشت الصحراء المغربية. إلى الأمام.
هذه حكومة مغربية تدافع عن مصالح الشعب المغربي وحزب العدالة والتنمية أحد مكوناتها السياسية ليست ملزمة بتطبيق توجعات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين
الفاءق التقدير و الاحترام لرجال و نساء حكومة المغاربة الأحرار و نتمنى لهم التوفيق و التفوق في شتى المهام من ضمنها مهمة لقاء الوفد الأمريكي الإسرائيلي خلف مؤسسة الملكية الراءدة بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب الأحرار بشتى المجالات عن جدارة و استحقاق التي هزمت أعداء هزائم متتالية نكران وهي الفخر و المفخرة لكل المغربي أينما تواجد بارجاء العالم .
مازلت اتذكر حين قال الملك محمد السادس في احد خطبه : “ان حزبي هو المغرب”. اقول في هذه اللحظة التاريخية :”ان حزبي هو المغرب” لان مصالح الوطن اولى. هل يتذكر ال pjd انه في خضم الهجوم الشرس على الاخوان المسلمين في العالم تصرف المغرب باستقلالية نادرة حين قال الملك في السعودية ان المغرب سيد قراراته. شيء من الثقة يا اخوان، فالمغرب _ماشاء الله على السكة الصحيحة بفضل ليدرشيب ملكنا محمد السادس حفظه الله و سدد خطاه.
اوا يلله ا السي لبعثماني بين ما عندك من ايديولوجيات و مبادئ و ثقافات
الله يصاوب و صافي
حزب فاشل جلب الويلات على البلد مند رئاسته للحكومة ف2011..كرهو الشعب فالسياسة بالنفاق ديالهم و انعدام الكفاءة و ضرب المكتسبات..مغرب ما قبل الباجدة افضل بكثيير من هاد الحالة لكنشوفو ..
لا أعتقد أن وزراء البيجيدي مستعدون للتخلي عن الصالير و الامتيازات لأجل عيون فلسطين. إنما هم كجميع تجار الإسلام السياسي هدفهم جمع الأصوات بدغدغة مشاعر أصحاب العقول المتحجرة الذين يريدون قطع رؤوس الكفار.
الى الامام بكثير من الحكمة والتركيز وبعد النظر. الموت والحياة بيد اللسان .وتبقى مصلح الوطن (المغرب) فوق كل اعتبار .
كان أشرف للبيجيدي ولرئيس حكومته أن يستقيل و هذا أضعف الايمان و أحفظ لماء الوجه إن كان فيه من بقية، و لكن هيهات، لا يسودون و لا يحكمون و لا يفكرون و لا يقررون و لا يقدمون و لا يؤخرون، و لا يستحون، اعباد الله إن هي إلا موتة واحدة. اش غادي نقول من غير حسبي الله على المنافقين
هههههههههه هههههههههه هههههخخخ
حزب البيجدي ليس له أي توجه، التوجه الوحيد الذي لديهم هو خداع الناس بشعارات بإسم الإسلام و الدين، لكن الدين بريئ منكم و من أمثالكم الدين يستعملون الدين و تسييس الدين كوسيلة للوصول لمبتغاهم و لأهدافهم الخاصة و للحصول على مناصب ،قبح الله سعيكم.
رئيس الحكومة خاصو يحلل رزقو بدراعو … حتى الشيطان ايلا جابوه ليه وقالو ليه بوسو, خاصو يبوسو.
حيت الخدمة راه ماشي غير ديال رئيس الحكومة, الخدمة راه داخل فيها مهارات ديبلوماسية و خبرة سياسية و استراتيجية و محللين سياسيين واقتصاديين.. المغرب دار خدمة زوينة ماخصوش يرونها لينا.
أما رئيس الحكومة راه ماعارف والو .. كايعرف غير كلمة “الكيان الصهيوني” و” فلسطين” و”محمد الدرة”, وشوية ديال “المسجد الأقصى” و “يهود بني قريظة”.
نعم اسرائيل ماشي مزيانة, ولكن راه ماشي خايبة عوتاني… ماكايناش شي حاجة مزيانة من جميع النواحي ولا خايبة من جميع النواحي. خاص الانسان يفهم هاد الحقيقة.
المهم, هو اني أنا لي مواطن بسيط خدام في البرمجة كانصارع كل شهر من أجل البقاء, ما نسلمش على الشيطان.
خاص رئيس الحكومة لي عندو ربطة عنق, وسيارة, وفيلا, وامتيازات , و حصانة, وغيرها هو لي يسلم عليه ويبوسو في بلاصتي.
يالله , ورينا حنت ايديك اسيدهوم العثماني.
الانسان لي عندو مبادئ ماباغيش يتخلى عليها ماكايمشيش للسياسة والاحزاب اصلا… العثماني اليوم غادي يشوف الجن الأبيض والازرق هههه.
هذا الحزب وحده يحتكر الاسلام.هل البقية كفار.كفى من العبث.لقد غير هذا الحزب موقفه. كان يتوجب خطاب معتدل وعقلاني من الاول حتى لا يسقطوا في الحرج.
كل المغاربة حكومة وشعبا يباركون قرارات جلالة الملك محمد السادس. جميع الأحزاب السياسية تضع مصلحة المغرب فوق كل اعتبار.