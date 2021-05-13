تعديل اتفاقية المغرب وتركيا يدخل حيز التنفيذ

دخل تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا حيز التنفيذ بعدما جرى التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 غشت من السنة الماضية.
وتضمنت الجريدة الرسمية عدد 6986 ظهيراً شريفاً يُنفذ القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وبموجب الاتفاق المعدل للاتفاقية سيتم فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
ونص الاتفاق الجديد على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية”، وهو ما يمكنها تفعيله بتوافق مشترك.
وتشير بنود الاتفاق أيضاً إلى “قيام اللجنة المشتركة، بعد ستة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك”.
وبموجب الاتفاق الجديد تم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين بما يُمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية.
وكانت الرباط بادرت إلى طلب تعديل الاتفاقية، المعمول بها منذ 2006، بعدما اعتبرت أنها مُضرة بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً قطاع النسيج والألبسة، بسبب اعتماد تركيا سياسة دعم لصادراتها، وهو ما ينتج عنه إغراق للأسواق المستهدفة.
وحسب أرقام رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن تركيا هي المستفيدة من الاتفاقية، إذ ارتفع العجز التجاري للمغرب معها بشكل كبير، بعدما انتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
موز الفساد المالي تمت محاصرتهم من طرف الصناعة التركية الجيدة فلجؤوا الى الضغط من اجل تغيير الاتفاقية من اجل تكريس السيطرة والتحكم في الزبون المغربي بسلع مهترئة مستفيدين من تواطء لوبي التحكم والدولة العميقة !!
حيث لعبوا على عواطف الناس بربط الصناعة التركية المتطورة ببعض الاحزاب الاسلامية الحاكمة
صراحة الحقيقة مرة دائما تركيا متقدمة كثيرا على كل دول المنطقة ونحن غير قادرين على منافستها .منتجاتنا جودتها ضعيفة اثمنتها جد مرتفعة لعدم توفر قانون حماية المستهلك وتحديد الاثمنة مما يدفع المغاربة الى التخلي عنها واللجوء الى السلع التركية والفرنسة يجب إعادة النظر في الاقتصاد الهش أصلا.
La règle d’or des relations bilatérales en matière du commerce c’est gagnant gagnant Alors je n’arrive pas à comprendre pourquoi procéder à la réforme à cause d’une perte qu’il fallait éviter depuis le départ càd 2006
Sachant que nous avons assez d’expert dans le domaine Nous avons surtout un long et riche historique avec l’Europe avant même l’indépendance
بمجرد تحدي تركيا لإسرائيل اتخذ الحكام المغاربة قرار ضد تركيا … يال العجب …
الضربة جاية فالقدرة الشرائية للمواطن . لماذا لا نطور جودة منتوجاتنا بدل فرض الرسوم الجمركية على الواردات التركية من النسيج و الألبسة
اين هو تحدي الذي تتكلم عليه .
تركيا شريك رقم واحد اقتصاديا و عسكريا في المنطقة للكيان الصهيوني .
هل تعلم ان السلاح الذي يقتل به الفلسطنيون مصنوع في المصانع الاسرائلية الموجودة في تركيا .
الطيران الاسرائلي يتدرب على الاراضي التركية .
و لا تنسى ان تركيا في حلف الناتو الذي وجد لحماية اسرائيل .
من حق المغرب فرض شروطه على الاخرين ،امريكا اكبر بلد في العالم و يقوم بحماية منتجات بلاده بكل قوة ، حيث فرض على الصين رسوم جمركية ضخمة من اجل حماية منتجاته و رفع ضرائب على الفوسفاط المغربي من اجل حماية شركات امريكا .
هذا امر عادي جدا لكن غباء المغاربة و عشقهم لسطان الاخوان المفسدين ينسيهم
إلى المعلق m.m لا ياعزيزي لا تغالط الناس.فأردغان بعد أن رأى معظم الدول العربية بدأت تطبع مع إسرائيل وبعد أن أحس أنه سيبقى وحيدا من الجهتين العربية والغربية هرول هو كذلك يطلب ود اسرائيل وطلب منها التطبيع معه فوضعت أمامه شروط وهذه الحقيقة التي لم تتقبلها لم يمر عليها سبعة أو ثمانية أشرف وإذا كانت ذاكرتك ضعيفة فذاكرتنا ليست كذلك.فنتذكر كل ما يمر بين الدول وما عليك إلا البحث في الارشيف لي تعرف صدق كلامي.أعرف مسبقا أن أتباع سيدهم أردوغان لا يتقبلوا هذا الكلام حتى لو سمعوه قالها مباشرة أمامهم ولكن هذه هي الحقيقة المرة شاؤوا أو أبوا
المعاملات المالية مع تركيا وسد كل الثغرات التجارية مع إسبانيا ستمكن المغرب من ربح الحرب الاقتصادية مع جار الشمال، وبالتالي إضعافه من جهة وكسب تركيا في صف المغرب من جهة أخرى.
لا مكان للعواطف هاهنا، فإما رفقا بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وإما تحرير السوق مع تركيا ليعم الرخاء .
وماذا عن تونس ومصر هل يعلم وزير التجارة والصناعة أن منتجات تستورد تونسمن ومصر مصنعة في الصين ويعاد لها التلفيف وتصدر الى المغرب على أنها مصنعة في تونس ومصر بتواطؤ مع الشركات المغربية المستوردة وهناك شركات تونسية فتحت فروع لها في المغرب لهاذا الغرض خصوصا المنتجات والادوات المدرسية.