تعديل جديد يجرّد المتحزبين من عضوية "الباطرونا"

كشف مصدر مطلع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع نقطة فريدة في جدول أعمال مجلسه الإداري المرتقب عقده اليوم الخميس، تتعلق بطرد المنتمين إلى الأحزاب السياسية من عضويته.

ووفقا لجدول أعمال المجلس فإن قيادة “الباطرونا” ضمنت نقطة في جدول الأعمال هدفها تعديل النظام الداخلي لاتحاد المقاولات، بهدف عدم استقبال المتحزبين ضمن التنظيم.

مصدر حزبي تحدث لهسبريس اعتبر أن ما سيقدم عليه المجلس الإداري “يعد خرقا سافرا للدستور الذي يكفل ويضمن حرية الانتماء السياسي، وإخلالا من طرف ‘الباطرونا’ بالمبادئ الديمقراطية التي تعتبر أن الحريات العامة كل لا يتجزأ”.

وسجلت المصدر ذاته أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يشتغل وفق الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات، “سيصير باطلا إن أقدم على فعلته، لإخلاله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعمله، خاصة تلك التي تعتبر أن كل جمعية باطلة إذا دعت إلى كافة أشكال التمييز بين أعضائها”.

وشدد مصدر هسبريس على أن “هذه الخطوة غير محسوبة العواقب من شأنها أن تكرس التمييز بين من هو متحزب وغير متحزب من أرباب المقاولات، في حجر وتقييد تعسفي لحقهم في الانتماء الحزبي”.