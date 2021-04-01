تعديل يتيح إمكانية ترشح فوزي لقجع لولاية ثالثة

يرتقب أن يشهد الجمع العام الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المرتقب في الـ21 من أبريل الحالي إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي لجامعة الكرة، من بينها إدراج إمكانية ترشح الرئيس لولاية ثالثة على رأس الجهاز المسير لكرة القدم في المغرب.

وعلمت “هسبورت” من مصادر جامعية أن التعديل الجديد في النظام الأساسي للجامعة سيأتي تماشيا مع “قانون التربية البدنية والرياضة 30.09″، الذي يخول، حسب ما أكده مصدر جامعي، للرئيس فوزي لقجع إمكانية الترشح لولاية ثالثة، بحكم تمثيليته للكرة المغربية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية للعبة.

ويوضح النظام الأساسي الحالي لجامعة الكرة أن ولاية الرئيس تكون لأربع سنوات ويمكن تجديدها لمرة واحدة؛ بينما يوضح قانون “30.09” أن هناك حالات استثنائية تمكن الرئيس من الاستمرار أكثر من ولايتين، وذلك “عندما يكون منصبه في أحد الأجهزة التنفيذية لجامعة أو اتحاد دولي مرتبطا بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية، أو عندما يكون وجوده برئاسة الجامعة مرتبطا بمصلحة وطنية عليا”.

وتم انتخاب فوزي لقجع عضوا في مجلس “الفيفا” خلال الجمع الأخير للكونفدرالية الإفريقية، الذي احتضنته الرباط، كما جددت “الكاف” الثقة فيه على رأس لجنة المالية، إلى جانب عضويته في لجنة الطوارئ، وهي إحدى أهم اللجان داخل “الكاف”.