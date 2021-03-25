تعليق الرحلات الجوية يقلق "مغاربة العالم" قبل بداية شهر رمضان

لا أخبار تتوالى منذ أسابيع على مطارات المغرب سوى تعليق الرحلات صوب بلدان عديدة، فأمام تفشي موجات فيروس كورونا لم تجد السلطات المغربية حرجا في وقف الربط الجوي إلى حين.
ويتخوف مغاربة المهجر من استمرار الخطوة لتشمل دولا أخرى، خصوصا أن رمضان على الأبواب، الشهر الذي يفضل العديد منهم قضاء أجوائه وسط حميميات الوطن والعائلة.
والتحقت ليبيا ومالي وغانا، والكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري، بركب البلدان التي أوقف المكتب الوطني للمطارات الرحلات إليها، في انتظار محاصرة فيروس كورونا داخلها.
وأربك قرار السلطات رحلات عديدة وأسرا متفرقة بالإضافة إلى نوادي رياضية، إذ يضطر المغاربة إلى سلك مسارات جوية أخرى أو التخلي عن فكرة السفر نهائيا.
وإضافة إلى الدول الإفريقية المذكورة، علق المغرب الرحلات الجوية مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا، وتركيا وجنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا.
طارق البختي، الكاتب العام للمنتدى المغربي للمستهلك، أورد أن أهم نقطة في هذه العملية هي عودة مصاريف الحجز للزبائن، معتبرا قرار التعليق معقولا لأسباب عديدة.
وأضاف البختي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن القاعدة تقتضي تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وذلك تفاديا لمشاكل جديدة وتفشي الفيروس في البلاد.
وأوضح الفاعل الحقوقي أنه من غير الممكن السماح مجددا بدخول حالات تعيدنا إلى نقطة الصفر، مستعيدا شريط الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي خلفها الحجر الصحي.
وأشار البختي إلى أن حماية البلاد والعباد أولوية، ومن له ظرف خاص يقتضي التنقل عليه حجر التذكرة صوب بلد آخر لم نغلق معه الحدود، وينجز المطلوب، ثم يعود وفق الإجراءات والتدابير المعمول بها.
واعتبر المتحدث أن الحلول موجودة، وأنه يمكن للراغبين في السفر التوجه صوب بلدان الإقامة وغيرها، لكن خطوة الإغلاق في محلها، وذلك لضمان سلامة المواطنين المغاربة.
رمضان دايز إنشاء فين ما جا فالمغرب اوخارجه
هادوك اللي كاي سافرو يدوزو رمضان في اسبانيا
هم القالقون
اغلق يا سمسم، افتح يا سمسم… كلنا يتذكر هذه الكلمات والكل كان يعتقد أنها سحرية ومن الخيال، حتى أضحت بين ليلة وضحاها حقيقة مرة نسمعها و نعيشها بين ليلة وضحاها.
فيارب العرش العظيم نسألك الرحمة و السلامة و احفظنا بحفظك يا الله.
راحنا بغينا نجيو نصومو رمضان مع ولادنا. واش متتفركوش فينا ؟
آعباد اله واش في هذه الظروف مازال باغيين ديروا وكأننا نعيش في ظروف عادية والدنيا هانيا، وا اللي فشي بلاد يبقى فيها!!
الصبر مفتاح الفرج فصبرا جميلا
المسؤلون المغاربة يتباهون بما حققه المغرب في مواجهة الوباء و هذا صراحة ما يقوم به كل المسؤولين في دولهم. حتى مصر على سبيل المثال.
و الحقيقة ان المغرب يقوم منذ البداية بتدابير عشوائية قد يصيب بعضها و لكن اغلبها يخطئ.
اغلاق الحدود في وجه مغاربة شيء خطير جدا يمس بحق مواطن في دخول وطنه. اطلب منهم 20 تحليلة و لكن لا تمنعهم. و منع القادم من بلجيكا و ليبيا و السماح للقادم من فرنسا دليل على العشوائية و تزايد الفيروس المتحور في مراكش (قبلة الفرنسيين) ليس صدفة.
الازدحام المفرط في النهار و الحجر الليلي، الكمامات التي تلبس (اياما متتالية) خوفا من البوليس و ليس الفيروس…
مشكل العالقين لسافرو من أجل عملية جراحية تم العودة وترك أطفال صغار
شنو الحل ديالهم
شك ن هذا المسؤول لتكفل بالتربية ديالهم… سد الحدود مرحبا
ولكن شنو الحل ديال الناس العالقين اخرجوا بتصريح من السلطات
واش جميع الدول برمجة عودة العالقين الا المغرب
لم أعد افهم شيء
متى ستغلق الحدود مع فرنسا؟ هل حتى ينتشر المتحور البريطاني؟
الناس حصلو العام اللي فات فالمغرب…شحال من واحد مشات ليه خدمتو مع العلم دول الاقامة كانت مفتوحة ليهم…هاد العام شحال غادي يدير بالناقص من السفر
نحن فعلا مع تقديم المصلحة العامة على الخاصة لكن اذا احترم المنطق … كيف تبقى الاجواء مع فرنسا مفتوحة مع انها تعرف ارقام مخيفة من كورونا و يتم منع دول لا تصلها حتى في نسبة الربع … هءا هو التساؤل الذي تطرحه الجالية المغربية و تريد جوابا عنه … فالمرجو ان لا تتم معاقبة الوطنيين بما يفعله المرتزقة بتلك الدول و شكرا
ان الله سوف يطالهم ما وقع لميكل …
ىدعون الثمن ىوم التصويت
واين فرنسا من الاغلاق؟؟؟؟ حيت كايبان ليا فرلنسا شبعانة Covid-19. انا عايش في امريكا والحالات كتار هنا. المغرب خاصو يوقف الرحلات لامريكا و فرنسا الى صحة المواطنين المغاربة كتهمكم بصح
الله يهديكم. راه. هاذي راهي كورونا، و راني قضيت أسبوع في العناية المركزة،بالتنفس الاكسجين الاصطناعي، راع ماشي اللعب.
كالم يتخوف مغاربة المهجر من استمرار الخطوة لتشمل دولا أخرى، خصوصا أن رمضان على الأبواب، الشهر الذي يفضل العديد منهم قضاء أجوائه وسط حميميات الوطن والعائلة.
أوى كلس في دارك الله سهديك
^^وأشار البختي إلى أن حماية البلاد والعباد أولوية، ومن له ظرف خاص يقتضي التنقل عليه حجر التذكرة صوب بلد آخر لم نغلق معه الحدود، وينجز المطلوب، ثم يعود وفق الإجراءات والتدابير المعمول بها. ^^
ما هذا الهراء! راه ممنوع الدخول الى المغرب الى كنتي مقيم فشي بلد في اللائحة الممنوعة وخا تعمل Transit فبلد مسموح السفر منو للمغرب!!
ولماذا عدم الإغلاق مع فرنسا وإسبانيا هل هما موجودون في كوكب المريخ المرجو إغلاق الحدود مع كل الدول حتى لانعود لنقطة الصفر
ومتى ستفتحون الحدود لازواجنا الاجانب اليس لنا حق في لم الشمل ورؤية ابنائهم اكثر من سنة ونحن ننتظر هم كذلك لهم الحق في رؤية عائلاتهم واولادهم لماذا لا تفعلون مثل الدول الثانية حق لم الشمل الى متى ؟ انا لا اقول افتحوا للعموم ولكن هناك استثناءات للازواج الاجانب او الزوجات الاجانب طبعا مع الحرص على اخد اللقاح اولا او تحليل كورونا. فالاطفال لا يعرفون الصبر او معنى الظروف الحالية المرجوا حل المشكل قريبا لان هناك اضرار اقتصادية ونفسية واجتماعية علينا وعلى اولادنا
انا لاعرف معاير الحكومة المغربية في إغلاق وفتح الحدود في وجه المسافرين القادمين من أوروبا ادى كانت نسبة العدوى في البلدان هو السبب فهناك دول تسجل يوميا نسبة مرتفعة كل يوم متل فرنسا 20000 ومافوق ولا يتخد في حقها نفس القانون اللدي يتخد في حق ايطاليا مثلا هل هناك أمور سياسية ام اشياء اخرى (فهم تحماق) وشكرا للنشر
افتحوا الحدود الله ياخد فيكم ألحق .. والله العظيم أن كثير من المغاربة يريدون إسقاط جنسيتهم المغربية بسببكم. أما الأجيال التي ازدادت في الخارج فلا واحد منهم يفكر في المغرب بعد المهزلة والتكرفيس ألي وقع فيه ناس .. افتحوا الحدود .. ملاين من المغاربة لي عايشين في السياحة ضايعين ما لاقيين ما ياكلوا .. المغاربة في الخارج ما شايفين عائلاتهم.. انظروا إلى تركيا، باكستان، تونس، ودول أخرى.. الناس تسافر بدون مشاكل ويعيشون حياة طبيعية ..
ياك حنا كجالية مغربية كنصيفط العملة الصعبة هادشي لي بغات الدولة حنا كلمتنا معندها حتى قيمة.انتهى