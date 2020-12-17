أوامر تغيّب آراء مسؤولي فلسطين عن عودة علاقات المغرب وإسرائيل

رفض دبلوماسي فلسطيني، اليوم الخميس، الرد على التصريحات المستفزة للقيادية الفلسطينية حنان عشراوي، والتي انتقدت فيها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ودافعت عن وجهة نظر جبهة “البوليساريو”.
وأكد دبلوماسي فلسطيني لهسبريس أنه، مباشرة بعد قرار استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، وجّهت السلطة الفلسطينية تعليمات إلى جميع المسؤولين والقيادات بعدم الرد أو انتقاد قرار المملكة المغربية.
ورداً على تصريحات القيادية السابقة في منظمة التحرير الفلسطينية، أوضح الدبلوماسي الفلسطيني، في تصريحه، أن موقف عشراوي “يتعارض مع الموقف الفلسطيني الرسمي من نزاع الصحراء؛ بدليل عدم تناقله على أي مصدر فلسطيني، لا من السلطة أو من المعارضة، بما في ذلك موقع منظمة التحرير الفلسطينية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “السلطة الفلسطينية هي المخولة لها فقط الرد على تصريحات عشراوي بعد صدور قرار يمنعنا من التعليق على إعادة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وإسرائيل”.
ويأتي قرار عدم تعليق السلطة الفلسطينية رسمياً على العلاقات المغربية الإسرائيلية بعد الاتصال الهاتفي للملك محمد السادس مع محمود عباس أبو مازن، وتفادياً لنشوب أي توتر بين المغرب وفلسطين؛ لكن تصريحات عشراوي تجاوزت كل الحدود، على الرغم من تأكيد الملك محمد السادس أن الرباط تضع القضية الفلسطينية في مرتبة الصحراء المغربية، أي أنها بمثابة قضية وطنية بالنسبة للمغاربة.
جدير بالذكر أنه بخلاف العادة، وبعد مرور أسبوع من إعلان الرباط وإسرائيل عن عودة العلاقات الكاملة بينهما، لم تعلق السلطة الفلسطينية على الاتفاقية. وقال نبيل عمرو الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، إنّ “السلطة الفلسطينية في حيرة من أمرها. لا يمكنها قول كل ما قالته في السابق بشأن التطبيع. عليهم الحفاظ على علاقاتهم مع المغرب. إنّ الموقف الرسمي الفلسطيني في الوقت الحالي هو الصمت”.
وتتواصل موجة تنديد واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بشأن تصريحات عشراوي، التي قالت فيها إن “جميع دول العالم والأمم المتحدة لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية”، مضيفة في مقابلة بالصوت والصورة مع شبكة “الديمقراطية الآن” أن “إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول الصحراء الغربية انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تكفل للشعب الصحراوي حق تقرير المصير”.
القيادية الفلسطينية اعتبرت أن “محاولة ضم الصحراء الغربية يشجع إسرائيل على ضم فلسطين ومواصلة حرمان شعبها من حقوقه المشروعة”، وزادت أن “الشعب الصحراوي ضحية مثل الشعب الفلسطيني، الذي يتم التأكيد سنويا على حقه في تقرير المصير؛ لكن مع التنفيذ لم يحصل على ذلك”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها تصريحات فلسطينية انزعاج المغاربة؛ بل في خضم معركة المملكة بعد تحرير معبر الكركرات، خرج السفير الفلسطيني بالجزائر في تصريحات صادمة اعتبر فيها أن “فلسطين ترافع لصالح أن تحل القضية في إطار الأمم المتحدة، من خلال تسريع إجراء استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره، باختيار حكم ذاتي أو الانضمام أو تأسيس جمهورية مستقلة.
ولم يعد المغرب، بعد دخول نزاع الصحراء مراحل حاسمة، يقبل تلك المواقف التي تمسك نزاع الصحراء من الوسط أو تقف على الحياد وتنهل من مصطلحات الأمم المتحدة؛ من قبيل “حل عادل ودائم لتقرير المصير”، بعد مرور أزيد من 40 سنة دون أن تنجح مقاربة الأمم المتحدة في إيجاد مخرج لهذا الصراع الإقليمي؛ وهو ما دفع المملكة إلى نهج سياسة دبلوماسية القنصليات بالأقاليم الجنوبية، لفرض الأمر الواقع وتجسيد مغربية الصحراء على أرض الميدان.
صدق الإسرائيليون حينما نعتوها باللقيطة…لو كان فيها الخير لدافعت عن ابناء جلدتها اما الصحراء فهي مغربية بشهادة التاريخ و الحغرافيا…اليوم اصبحنا نعرف من معنا و من ضدنا و على هذا الأساس سنتعامل نحن ايضا…
نحن دائما والى الأبد مع الفلسطينيين ولكن مع الأسف لم نسمع من اي فلسطيني كن الشاوش إلى القمة وتمنى أن أكون مخطئا يقول الصحراء مغربية أليس كن حقنا أن نتساءل ما هو السبب
صراحة لم نكن نعتقد ان اعتراف أمريكا بالوضع والخريطة الطبيعية للمغرب سيوقظ ثبون من غيبوبة 50 يوم! ويجعل المروحات الجزائرية تنتحر لوحدها في البحر!!! ومن الناحية الأخرى فمن اليهود لم نرى سوى الخير عكس جارة السوء وايضا الفصائل الفلسطينية التي لم يُسجل ولو مرة واحدة موقفا واحدا داعما لوحدة المغرب…آخرها حنان عشراوي التي قصفت المغرب في كل الاتجاهات علم انها طوال أربعة عقود علما ان الكل كان يعلم بعلاقاتها المشبوه بالجنرآلات الاسرائليين … فللقدس رب يحميها و المغرب ترك العاطفة جانبا وركّز على مصالحه الاستراتيجية والقومية. أما من يُريد تحرير القدس ومسح إسرائيل و هكذا أساطير فليتفضل ماذا ينتظر فهناك إيران وهناك الجزائر بقوة عسكرها و موقفها الثابث لتقرير مصير الشعوب من الاستعمار…
المسألة المهمة واللتي يجب على اعداء الخطوة الملكية معرفتها.هي ان جلالة الملك باتخاده هته الخطوة الجليلة والعظيمة قد حقن دماء الآلاف من المغاربة والجزاىريين واللتي كانت ستزهق نتيجة حماقة كبرانات الجزاىر.الم تسالوا انفسكم لمذا اغلقت العصابة المنفذ الوحيد للمغرب لاوروبا حوالي الشهر.ولمذا أعلنت العصابة الحرب على الحدود.انهم كانوا يريدون ان يشعلوا حربا بين المغرب والجزاىر كي يستمروا في نهب اموال الشعب الجزاىري ولا يهمهم ان يموت او يعطب جنودهم.سيسجل التاريخ لصاحب الجلالة انه حقن دماء المسلمين وستكتب له ان شاء الله في حسناته .اما دعات الظلامية فسيعلمون اي منقلب سينقلبون.
سبحان الله كنت أظن أن الناس تحترمني كلمني انا من احترم الناس
يتكلمون وينتقدون ويوجهون سهامهم المسمومة نحو المغرب ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وكأنهم لم تبقى لهم إلا جلسة واحدة ويسترجون القدس …أو كأن المغرب هو من استوطن لهم في أرضهم ….أفيقوا يا منافقون من جهلكم. ..أنثم من رضيتم بالفتات من ارضكم وانثم من خدل شعبكم بالمفاوضات الكادبة وعلى راسكم حنان عشراوي
مصلحة المغرب و المغاربة أولا و أخيرا…و الجاحدون إلى مزبلة التاريخ…
ياما أتجرت المدعوة حنان عشراوي بالقضية الفلسطينية نحن نعرف أن من باع القضية هم القياديين الفلسطينيين أنفسهم ولا يحق لهم التدخل في قضية الصحراء المغربية لأنها أكبر منهم بكثير!!!
دوما هؤلاء مراوغون متربصون حتى فيما بينهم
* الفلسطيتيون هم او من طبع بداية من غصن الزيتون الذي رفعه ياسر عرفات
حتى استجداءهم الآن بعودة المفاوضات
حين يزأر الأسد.. لن يتجرأ أحد على إعلاء صوته فوقه..
الحق الحق أقول، لنترك الفلسطينيين يلهثون وراء الجزائر. ليسوا واضحين. لهم أن يختاروا، مع المغرب أو مع وهم الجزائر البوليساريو. و من يعرف، قد تصلهم أموال البترول و الغاز من الجزائر، كما يغرف منها البوليساريو. أما نحن فمع المغاربة أينما وجدوا نعترف بهم، و لنا منهم مليوناً كاملاً في دولة إسرائيل، التي ليست عدوتنا. و للفلسطينيين متسع الوقت و واسع النظر.
لن يرضى عنك اخوك المسلم حتى لو اتبعت ملته و حتى لو اشعلت اصابعك العشرة .حنان عشراوي ضربت كل ما قام به المغرب و الذي مازال يقوم به في سبيل القضية الفلسطينية عرض الحاءط…
اكبر محرض على المغرب كان هو قناة المستقلة التي يمتلكها التونسي الهاشمي حيث خصصت الحدث اكثر من اربع حلقات دون ذكر الاعادات واصفة الحدث يالصفقة
مالم يكن في الحسبان وما لم يتوقعه المغاربة الشرفاء هو أن نضرب اخواننا الفلسطينيين من ظهورهم ونتخلى عنهم
لا رضاء الامريكان والصهاينة.
وقد حقق فينا قوله تعالى .
يايها الذين ءامنو لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم أن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم
يقولون نخشى أن نصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا على مااصروا في أنفسهم نادمين.
((السلطة الفلسطينية في حيرة من أمرها. لا يمكنها قول كل ما قالته في السابق بشأن التطبيع…)) فهي سبب هذا التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية
حنان العشراوي انقلبت كالحرباء..و نكرت جميل المغرب و المغاربة عليها وعلى أهلها…الصحراء الغربية مغربية و عقبا للصحراء الشرقية و سجلماسة و تلمسان و تندوف… كلها أرض المغرب والمغاربة…لا ينكر ذلك إلا جاهل أو عميل أو منافق أفاق خائن يدعو للتفرقة و الفتنة… والله المستعان عليهم…نعم للتطبيع مع إسرائيل ولا للتطبيع مع الجزائر و حكامها عملاء الإستعمار و الإستحمار… مكره أخاك لا بطل…
على المغرب ان ياقن درسا لهؤلاء المسؤولين الفلسطينيين الذين يقارنون مغربية الصحراء بقضيتهم وذلك بطرد السفير الفلسطبني من المغرب
فعلا…اذا لم تستحي فقل وافعل ماشئت…
لهم الحق ان يعاملوا المغرب بهذه الوقاحة بعد ان ضحى بابنائه و امواله من اجل فلسطين و القدس و الفلسطينيين…
اذا أكرمت الكريم ملكته ₩ وإذا اكرمت اللئيم تمرد
لا يحق لأحد في العالم ان يلوم المغرب الذي ضحى من اجل الجميع…واقصد الجميع فعلا…فقد ضحى من اجل الدول الاسلامية جميعا من ماليزيا الى باكستان الى ايران و ضحى من اجل الدول العربية جميعا…ليست هناك دولة عربية لم يقاتل المغاربة من اجلها…
وفي الاخير ينطق الرعاع و السفهاء بالسوء على المغرب…طبعا…هكذا يرد الجميل…كنا نظن ان النظام الجزائري المجرم هو الوحيد الناكر للجميل ولكن اظهر الزمان انه ليس في القنافد املس.
ليعلم الجميع..بما فيهم بعض الجاهلون و قصار النظر و البصيرة عندنا هنا ان مصلحة الوطن المغرب و المواطنين المغاربة فوق كل اعتبار…
بنو اسرائيل متواجدون في فلسطين قبل العرب…والدليل موجود في القرآن..
والمغرب له كامل السيادة ان يدشن علاقات
مع اي كيان يراه مناسبا…بما فيه بنو اسرائيل.
تذكير لحنان عشراوي التي لطالما اكلت من مال المغرب..
الصحراء ارض الامازيغ وليست ارض لقطاع الطرق و اللصوص
بالنسبة للناس الدين يقولون القدس و فلسطين أولا واش كيعرفوا الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية من الصحراء المغربية ؟. نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين و حاجة وحدة اللي كاينة هي سياسة رابح رابح . بلدي هي الأولى في اهتماماتي (المغرب اولا)
إنه تجاهل رهيب بقضايا المملكة المغربية وشوفينية مرضية وايديولوجيا متأخرة عن الواقع بأكثر من نصف قرن وجحود و تكالب حول اكراميات سونطراك. 1-الصحراء المغربية مساحتها اكبر من مساحة اسرائيل و فلسطين مجتمعتين بعشر مرات و الذي لم تعترف به لنا يوما السلطة الفلسطينية. و التي كانت تتلاعب بالتصريحات… 2-المغرب الوحيد الذي بقي يمول بيت مال القدس. 3-دماء شهدائنا لازالت ممزوجة بالتراب الذي يمشي عليه الفلسطينيون الآن.
4-التطبيع الذي تعتبرونه كبيرة من الكبائر. الم يطبع الفلسطينيون من فتح و حماس قبل الكل. ماذا يعني حل الدولتين :يعني الاعتراف باسرائيل كدولة و فلسطين كدولة. واقامة العلاقات معهما لا يتنافى مع الدفاع عن حقوق كل واحدة منهما. لن تخدم هذه الخراجات المحبكة القضية ابدا و لا العلاقات المغربية الفلسطينية. لماذا لا تتكلمون عن تركيا مثلا بنفس النبرة و الحدة. فعليكم ان تدركوا ان الصحراء هي أولى اولوياتنا الآن و أذكركم ان الرسول صلى الله عليه و سلم قام ب 24 غزوة قبل فتح مكة رغم اهميتها. ارضكم هي الأهم بالنسبة لكم و أرضنا هي الأهم بالنسبة لنا.
و الله إن كنتم تدافعون عن البوليزاريو فخدوهم عندكم لماذا هم فوق أرضنا و يريدون تأسيس كيانهم عليها ؟ الأرض هي أرض مغربية محضة و لا حق للرحل الذين جاؤو من أقاصي الشرق بها، فليعودوا من حيث أتوا فوق جمالهم و ها هو المشكل إنحل.
لقد انتهت مسرحية العرس الفلسطيني. كل دولة لها مشاكلها وهموم مواطنيها. فمن أراد تحرير فلسطين بالقوة فله عدة طرق منها تجنيد أبنائه في الحركات المقاتلة ويرفع يده عن الوطن الذي يمنحه راتبا سمينا من عرق الشعب أو يضمن له إستقرار وهو لا يعرف قيمته. فلكي تقوم بالحرب فعليه أولا أن يكون قوة صناعية وليس الجلوس في المقاهي وصناعة الكلام والشعارات. حارب آباؤنا بالجولان وخانهم حافض الأسد ولما حاربوا في الصحراء المغربية وجدوا دعما كبيرا من بشار والإيرانيين وحتى الفلسطينيين للوليزاريو واستشهد العديد مما ولن نسمح لهم ولو لم يعطينا الوطن أي شيء. وليعلم الجميع أن عدد القتلى الذين ماتوا في الصراعات الداخلية بين المسلمين تفوق آلاف المرات الذين قتلهم الإسرائليون، واين هم الآلاف من المسلمين الذين يموتون يوميا ويدفنون أحياء في مناطق أخرى من العالم ولا أحد يذكرهم حتى في الأخبار؟
انا واثق ان المغرب عندما يستكمل وحدته الترابية سيكون في موقع قوية يسمح له بالدفاع اكثر عن فلسطين. و أجزم ان الملك أبلغ هذا للرئيس عباس.. الكل يعلم أنه تم لي ذراعنا بنزاع الصحراء.. و حله سيجعلنا ننكب بالمطلف ع)لى القضية الفلسطينية. الفرق بيننا و بين العدو الجزائري هو اننا لا نثرثر كثيرا و لا نعتمد خطابات رنانة. بل نعمل في صمت.. نسااند بصمت الفلسطيننين.. و ساعدنا القدس الشريف بببت مال القدس.. و الفلسطينيون يعرفون هذا جيدا
اولا سوف لانكون فلسطنيين اكتر من الفلسطنيين انفسهم، فهم يتعاملون ويتعاونون بشكل مباشر او غير مباشر مع إسرائيل، ليس دفاعا عن إسرائيل ولكن احببنا ام كرهنا فهي دولة معترف بها دوليا جميع البدان بما فيها الدول العربية والاسلامية، فمادا ربحنا نحن كعرب من هاته القطيعة، وهل العرب متحدون حتي يمكن لهم ان يفرضوا الامر الواقع، هناك تفرقة وشتات وحشني نحشك الخ… كما تفعل الجزائر الان مع المغرب، حتي أخلاقيات الاحترام المتبادل لم يشفع للمغرب من هجمات الجارة الشرقية، يعني في نظركم الخاص هل اسراييل وصلت الي هاته الوقاحة مع جيرانها، لكن وكما يقال”ادا تكلم السفيه فخير الجواب السكوت” وهنا تعجبني حكمة المسؤولين المغاربة في عدم الرد علي سفاهة الاعلام الجزائري الذي يزعم انه يساند الشعوب في تقرير مصيرها، والا نسميكم رجال تكلموا علي اقليم كاتالونيا، هاهو قريب منكم، الله ينعل اللي مايحشم، قرروا بعدا غير مصير شعبكم ولولا كورونا لما استمر الحراك لانه لايومن بالحكومة الحالية,بل عدد كبير لم يشازك في الانتخابات التي ادت الي تشكيل الحكومة التي يعتبرها الشعب دايما عسكرية…
حنان العشراوي قدمت استقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا فلما البلبلة؟
,سأكون صريحا .أنا مغربي قبل كل شيء
وطني أولا
للتوضيح فهناك ازيد مليون اسرائيلي يحمل الجنسية المغربية فهم ابناء جلدتنا ترعرعو معنا ….و بالرجوع الى الصحراء المغربية فنحن لا ننتظر احدا ان يزكي مغربية الصحراء فكما قال ملك البلاد نصره الله : المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها و اللي ماعجبو الحال يجي لعندنا و علموه التاريخ. اما القضية الفلسطينية على عيننا و راسنا ماكلنا عيب.
Le maroc doit se concentrer sur ses interets et son développement avant tout, ca passe via des alliances stratégiques avec des pays ayant de l’avenir. Ne surtout pas gaspiller son énergie a repondre a ce genre de declarations car venant d’une personne sans aucun interet …
للأسف كنت غالطا في حكمي على حنان العشر اوي!!!!والآن ويحك اتشبهين المرتزقة بالشعب الفلسطيني العظيم؟الصحراء مغربية والقدس عربية وعاش ملكنا محمد السادس!!!
الأحرى ان نقول المليونيرا المسيحية التي درست في فيرجينا بالولايات المتحدة الأمريكية و التي أقالها الرئيس ياسر عرفات من منصب وزيرة التعليم العالي سنة 1998
يكفي أن نرى البدخ الدي تعيش فيه و أمتالها كي نفهم سبب معانات الفلسطينيين. إنها تتنقل بين باريس و أمريكا و لا يربطها بفلسطين سوى جمع المساعادات
Le maroc est sur see terres de sud.le maroc .Les Amis historiques des. Marocains don’t nos freres Israelites.Polizario et Palestine sont deux etats imaginaires fondues par la qaoumajia de malheurs lors de la guerre froide.
القدس في القلب .الإنسان يموت على أرضه اوعرضه
حنان عشراوي انت تقولين لا تريد أن تضم اسراءيل ارضكم ونحن كذلك نقول لا نريد الجزاءر أن تضم أراضينا ولكي لا تنتقدي تريديدين أن يموت كل العرب من أجلك .
إن كنت حرة فاحملي السلاح وقاتلي عن أرضك وعرضك الذي ينتهك كل يوم .الفوز أو الشهادة لا تنتظري أن أحمل السلاح بدلا عنك لاحرر أرضا ستتمتعين انت بخيراتها .كفى من الاتكالية.
أنا لا أفهم ما الذي يريده الفلسطينيون ؟ هم طبعوا مع اسرائيل منذ سنة 1993 ( اتفاقية اوسلو ) اي أنهم اعترفوا باسراءيل . وهم الذين ينسقون سياسيا واقتصاديا بل وامنيا مع اسرائيل .. هم الذين يجلسون حول طاولة واحدة مع اسرائيل .. هم من يعتقلون أفراد المقاومة في غزة .. هم الذين يتخابرون مع سلطات اسرائيل .. هم الذين فرطوا في القدس. هم من يسكت عن عودة فلسطينيين الشتات الى وطنهم ..
ما الذي يريدونه من المغرب …
المغرب استرجع الصحراء من الاستعمار الاسباني وسيسترجع سبتة و مليلية المحتلتين … نحن في المغرب نصارع من أجل تطهير اراضينا من الاحتلال …
أجرة حنان عشراوي وغيرها من منظمة التحرير الفلسطينية يتلقون أموالا من اسرائيل …
أنا هنا اخاطب المغاربة ابتعدوا عن القضية الفلسطينية واهتموا بامور بلدكم فقط ..
ما وراء القناع …
حقا تصريحات مستفزة من قيادية فلسطينية ، ارجو ان لا يكون هناك رد و تجاهل متل هذه التصريحات . حقا يوم بعد يوم نرا ان مكانتنا عندهم لا تساوي شيء ، اليوم الشعب المغربي يقول كلنا فلسطين ، لكن مع الوقت و وقاحة التصريحات و صمت الدبلوماسية الفلسطينية على متل هته التصريحات ارى انها توافق هته التصريحات ، لذلك اطالب ان تكون الصفعة قوية وفتح قنصلية اسرائيلية في مدينة الداخلة ، دعوا الجزائر تساعدكم .
الى حنان عشراوي: ان الاعتراف بمغربية الصحراء و ضمها الى البلد الأم… سيحرج اسرائيل و يرغمها على اعادة الأراضي الفلسطينية الى اهلها و اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية….. كما أن اقامة علاقات مغربية مع اسرائيل سيمكن مواجهتها في العلن لصالح فلسطين و ليس في الخفاء…. أما بالنسبة للأمم المتحدة و مجلس الأمن فماذا فعلد٤ لصالح فلسطين ؟؟؟ لا شيء سوى قرارات ظلت حبرا على ورق… أما المغرب فانه في صحرائه رغما عنك يا حنان العشراوي و رغم من تسانديهم… لقد أيدناكم كثيرا بمظاهرات مليونية و لم نشاهد مظاهرة واحدة منكم أو من باقي العرب لتأييد المغرب في تأكيد استرجاع صحرائه أو استرجاع سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية من الاحتلال الاسباني…. الكل لا يهتم الا بنفسه و كذلك على المغرب أن يفعل الا في القضية الفلسطينية و القدس الشريف فذلك خط أحمر لأنه عقيدة كل مغربي رغم كيد الكائدين و…. الكائدات
لا خير يُرْجى لا من الفلسطينيين ولامن التضحية في سبيل قضيتهم. المدعوة حنان عشراوي عليها أن تهتم بقضيتها التي أوصلتها هي ومن على شاكلتها إلى الباب المسدود، أما الصحراء المغربية فلها أهلها المغاربة يحمونها ،وليست في حاجة لدعم حنان عشراوي العاجزة عن حماية نفسها. كم من شعوب ضحى المغرب بالنفس والنفيس في سبيل قضيتهم ،ومن تلك الشعوب الجزائر وفلسطين. فماذا استفاد المغرب من تلك التضحيات.؟ لا شيء ،تضحيات ومجهودات ذهبت سُدََى ،لأن تلك الشعوب ليست أهلا لأي تضحية. الدول التي أدارت ظهرها لفلسطين ، وخاصة دول الخليج، على صواب تام في ذلك القرار.
من تكون هذه الحنان العشراوي فهي اكبر خاءنة للقضية الفلسطينة اما المغرب فالصحراء ارضه بشهادة التاريخ والجغرافيا شاء من شاء وابا من ابا والذي لم يعجبه الحال ودعم عصابة البوليساريو وقارنها بقضية كل المسلمين من المحيط الى الشرق الاقصى فاليشرب من ماء البحر
الصحراء مغربية أبا عن جد.
على العموم القافلة ماضية في طريقها لن تبالي .
منذ سنة لم تعطيهم الجزاءر اي سنتيم و طبعا من ياخد تحت الطاولة سيتكلم
هل فلسطين في ملكية المغرب حتى نبيعها او نقايضها
شفتو دابا كلشي باين و واضح هاد السلطة الفلسطينية بانو على حقيقتهم هوما بايعين فلسطين و واقفين ضدنا .
من يظن أن الجزاءر تدافع عن فلسطين،فهو يحلم واقفا،الشعب نعم ،ليس الحكومة،ومقولة فلسطين ظلمة أو مظلومة،تتير السخرية،كيف الظالم والمظلوم ،هادا إنفصام في الشخصية.وهاده المقولة خدرت الشعب الجزاءري كتيرا.
الصمت يعني أن ما تقوله حنان عشراوي هو موقفهم وخيانتهم لكل الدعم الدي قدمه للمغاربة
وأرض الجميل بالاعتداء
دولة إسرائيل صديقة للمغرب والمغاربة الدمقراطين ونتفتخر والمغاربة سبحكمون اسرائيل وإسرائيل يتحكمون في العالم والمغرب بلادهم الأول
السلطة الفلسطينية يجب أن توضح موقفها من تصريحات هذه الفاشلة التابعة للعساكرية حكام جارة السوء. فليذهب عند هؤلاء العساكرية وقطاع الطرق عصابة البوليزاريو الجزائرية لتحرير ما تبقى من فلسطين. مثل هؤلاء الانتهازيون هم من باعوا فلسطين. كل هذه المواقف المعادية من الفصائل الفلسطينية الفاشلة لوحدة المغرب ستدفع العديد من المغاربة الى نسيان اسم فلسطين.
السلام عليكم
المغرب خطى خطوة جبارة إلى الأمام حقق فيها هدفا صعبا جدا ولم يسيئ للقضية الفلسطينيه، إسرائيل أمر واقع وكيان محتل في بلد لا توجد به مقاومه ولا حرب إستقلال مجرد سلطة فلسطينية فاسدة جدا وتطبع مع إسرائيل وتتعامل مع إيران وقطر وتركيا وتشتم الدول العربية التي تدعمها، أيضا توجد حماس التي تبطش بمواطني غزة وتتلقى الأموال والتعليمات أيضا من إيران وقطر وتركيا.
السطلة الفلسطينية ليست مع الدول العربية وهي ضدهم دائما، أتمنى من المغرب أن لا يلتفت لهذه الزمر المنحرفه.
حنان عشراوي تعتبر ممن باعوا القضية الفلسطينية وقد أمضت نشاطها في التسكع بين باريس وواشنطن وياقي العواصم الأروبية … ولما توقف صبيب صنبور الدولار الخليجي على المنظمة وعلى حسابها البكني قدمت استقالتها لأسباب واهية…
قولوا لي متى صدر موقف رسمي فلسطيني يساند الوحدة الترابية للمملكة؟قولوا لي متى زار مسؤول فلسطيني أراضينا الجنوبية؟قولوا لي هل فتحة السلطة الفلسطينية مكتبا لها في جنوب المملكة؟قولوا لي هل ساندت حركة حماس يوما ما قضيتنا الوطنية؟قولوا لي موقفا فلسطينيا علنيا يدعمنا؟….لا شيء..في غزة “حماس” كلية زراعية باسم الحسن الثاني شيدها المغرب…وكم من مستشفى أقيم هناك..وكم من دعم خصص لفلسطين والفلسطينيين ولقضيتهم…هل جزاء الإحسان إلا الإحسان..أين الأخوة وأين الحنان يا حنان…إذا لم تستحيوا فقولوا ما شئتم..
احسن، فالصمت حكمة،
واذا كانت العشراوي تنتقد العلاقة مع اسرائيل دفاعا عن فلسطين، اقول لها ان السلطة الفلسطينية تعترف باسرائيل ولهما علاقات دبلوماسية واقتصادية واستخباراتية. وكانت من فاوض باسم الفلسطينيين على ذلك.
فلتبدأ من نفسها وتقطع علاقتها باسرائيل.
و ماذا لو كان هذا التطبيع مع إسرائيل و اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يمهد الطريق إلى نيل الفلسطينيين حقوقهم و دولتهم فلسطين في حل الدولتين. العالم يتغير في رمشة عين.
أقول لعشراوي ولكل الفلسطينيين : قال الله مخاطبا بني إسرائيل:(يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم و أني فضلتكم على العالمين)سورة البقرة. (يابني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة ( فلسطين) التي كتب الله) لكم سورة المائدة وقد سكنوها زمن النبي يعقوب وهجروا منها إلى مصر زمن النبي يوسف. ثم عادوا إليها زمن موسى. والفاهم يفهم. تحياتي
ما لم تستوعب السيدة حنان هو ان قضية الصحراء لا علاقة لها مع قضية فلسطين وبامكانها ان تستنكر قرار المغرب احياء العلاقات مع اسرائيل والتي ربطها المغرب مع اسرائيل بعد اتفاق اسلو الذي تعيش هي الان تحت ظله , دون الاصطفاف مع البوليزاريو وحكام الجزائر الذين يسعون الى تمزيق وحدة المغرب .
لو ادركت ان الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سيردع عدوانية النظام الجزائري الذي يحرض البوليزاريو على الحرب وسيجنب المنطقة مواجهة عسكرية مدمرة مثل المواجهات التي دمرت القوى العربية المحيطة باسرائيل والتي اضعفت الفلسطينيين وتركتهم لوحدهم في الميدان.
فباستقرار المغرب الموحد وبريادته في افريقيا سيتمكن من التاثير على القرار الاسرائيلي بالاستعانة باليهود المغاربة في إسرائيل.
الصحراء مغربية رغم انف كل من يكره المغرب
اما الفلسطينيين الذين يدافعون على استقلال الصحراء مغربية هم اكبر خونة
لو كان الخير في العرب لتحدوا مع المغرب لكنهم كل يبحث على مصلحته فوجد المغرب مصلحته مع الاسرائليين لانهم ليسوا منافقين كالعرب
هذه المسماة حنان عشراوي والمحسوبة على حركة فتح كانوا من اول المطبعين مع إسرائيل بداية التسعينات هي و منظمتها
الخداع والغدر من صفاتهم ولن يتغيروا.
من حق المغرب ان يحمي أراضيه و مصالحه.
العالم يعترف بالاقوياء فقط وليس العاطفيين.
ما قتل من الفلسطينين بينه اكثر مما قتلته اسرائيل. والدليل. المدعو ابو نضال لم يقتل اسرائيليا واحدا. لكن قتل الفلسطينين